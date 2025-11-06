Dagens PS
Teknik

AI rycker in när julshoppingen blir för mycket

Rätt många nyttjar AI för att julshoppa men butikerna vinner faktiskt mer mark. (Foto: _Andrej Lišakov For Unsplash+ och Oberon Copeland @veryinformed)
Rätt många nyttjar AI för att julshoppa men butikerna vinner faktiskt mer mark. (Foto: _Andrej Lišakov For Unsplash+ och Oberon Copeland @veryinformed)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 06 nov. 2025Publicerad: 06 nov. 2025

Svenskarna lägger mer på julklappar 2025 – men tre av fyra känner köpstress och söker hjälp från AI och fysiska butiker.

Julhandeln ökar trots att många känner sig överväldigade av val och reklam. Allt fler tar hjälp av AI – och återvänder till butikerna för lugn och julstämning.

Svenskarna spenderar mer – men inte för nöjes skull

Julhandeln 2025 ser ut att bli en dyr historia. Enligt Accentures nya undersökning planerar 85 procent av svenskarna att lägga lika mycket eller mer på julklappar jämfört med i fjol.

Den genomsnittliga summan väntas landa på 5 758 kronor per person – en ökning med nästan 13 procent mot förra året.

Men ökningen handlar mer om prisnivåer än generositet: nästan hälften, 46 procent, uppger att de helt enkelt tvingas spendera mer för att allt blivit dyrare.

Endast 19 procent säger att de vill unna sig och sina nära lite extra. De yngre generationerna står för den största ökningen: Gen Z planerar att lägga 6 668 kronor, medan yngre millennials når 6 323 kronor i snitt.

För att klara kostnaderna tänker över hälften handla i god tid för att hitta bättre priser, och 37 procent jagar reor och jämför alternativ.

AI: 45 procent av svaren innehåller allvarliga fel

Den snabba utvecklingen av artificiell intelligens, särskilt chattbotar som Chat GPT och Gemini, kommer med en varningsflagg. En ny europeisk rapport
Köpglädje som blir köpstress

Trots viljan att handla är julshoppingen långt ifrån fridfull. Hela 75 procent uppger att de känner ”köpstress” – en press som ofta leder till att de avbryter sina köp.

Bland de yngsta är siffran ännu högre: 83 procent av Gen Z och yngre millennials säger att de ofta lämnar varukorgen halvfylld.

Reklamtrötthet och för många val är huvudorsaken till stressen, enligt 75 procent av de tillfrågade.

72 procent oroar sig för att välja fel, och nästan lika många – 69 procent – för att ångra sina beslut efteråt.

AI-genererade kvitton omöjliga att upptäcka – miljoner på spel

Artificiell intelligens har gett upphov till en ny våg av bedrägerier där anställda använder avancerade bildgeneratorer för att skapa bluffkvitton.

AI – den nya julassistenten

För att minska stressen söker sig många till ny teknik. Användningen av generativ AI inför julhandeln har mer än fördubblats på ett år – från 31 till 63 procent.

Sju av tio svenskar planerar att använda AI-verktyg för att jämföra priser, hitta prissänkningar eller sammanfatta recensioner.

”Vi går nu mot en tid där shoppingupplevelsen blir mer som ett samtal och rådgivning”, säger Snjezana Maric, ansvarig för Accentures detaljhandelsstrategi i Norden.

”Kunderna får personliga tips och noggrant utvalda förslag, istället för att bara göra rena köptransaktioner.”

Butiken får en ny roll i den digitala julen

Trots teknikens framfart växer också intresset för att handla i fysiska butiker. Tre av tio svenskar säger att de söker inspiration och mänsklig kontakt i butiksmiljöer.

För 43 procent är möjligheten att se och känna på produkterna avgörande, och nästan lika många söker sig dit för julkänslan.

”När julhandeln drar igång och kunderna letar sig fram genom olika kanaler, måste handlarna satsa extra på sitt varumärke”, fortsätter Maric.

”Det handlar inte bara om att synas i AI-sökningar, utan också om att kunderna möts av samma budskap och löfte – oavsett var de handlar.”

Totalt sett tycks svenskarnas julshopping 2025 bli en balansakt mellan plånbok, teknik och känsla – där både AI och butiker spelar oväntat viktiga roller för att skapa ordning i julröran.

AIArtificiell intelligensJulJulhandel
Åsa Wallenrud
