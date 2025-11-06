AI rycker in när julshoppingen blir för mycket

Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …

Köpglädje som blir köpstress

Trots viljan att handla är julshoppingen långt ifrån fridfull. Hela 75 procent uppger att de känner ”köpstress” – en press som ofta leder till att de avbryter sina köp.

Bland de yngsta är siffran ännu högre: 83 procent av Gen Z och yngre millennials säger att de ofta lämnar varukorgen halvfylld.

Reklamtrötthet och för många val är huvudorsaken till stressen, enligt 75 procent av de tillfrågade.

72 procent oroar sig för att välja fel, och nästan lika många – 69 procent – för att ångra sina beslut efteråt.

AI – den nya julassistenten

För att minska stressen söker sig många till ny teknik. Användningen av generativ AI inför julhandeln har mer än fördubblats på ett år – från 31 till 63 procent.

Sju av tio svenskar planerar att använda AI-verktyg för att jämföra priser, hitta prissänkningar eller sammanfatta recensioner.

”Vi går nu mot en tid där shoppingupplevelsen blir mer som ett samtal och rådgivning”, säger Snjezana Maric, ansvarig för Accentures detaljhandelsstrategi i Norden.

”Kunderna får personliga tips och noggrant utvalda förslag, istället för att bara göra rena köptransaktioner.”

Butiken får en ny roll i den digitala julen

Trots teknikens framfart växer också intresset för att handla i fysiska butiker. Tre av tio svenskar säger att de söker inspiration och mänsklig kontakt i butiksmiljöer.

För 43 procent är möjligheten att se och känna på produkterna avgörande, och nästan lika många söker sig dit för julkänslan.

”När julhandeln drar igång och kunderna letar sig fram genom olika kanaler, måste handlarna satsa extra på sitt varumärke”, fortsätter Maric.

”Det handlar inte bara om att synas i AI-sökningar, utan också om att kunderna möts av samma budskap och löfte – oavsett var de handlar.”

Totalt sett tycks svenskarnas julshopping 2025 bli en balansakt mellan plånbok, teknik och känsla – där både AI och butiker spelar oväntat viktiga roller för att skapa ordning i julröran.

