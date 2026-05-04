Domstol: "Olagligt sparka anställda på grund av AI"

Domen kommer efter att efter teknikföretag olagligt, i domstolens ögon, avskedat en arbetare som vägrade degradera sig och gå ner i lön, sedan hans jobb automatiserats via AI.

Den kinesiska domstolen, en mellandomstol i Hangzhou, beslutar att företag inte får säga upp anställda med enbart skälet att de kan ersättas med AI.

Man gör det som ett led i att balansera mellan en stabil kinesisk arbetsmarknad och den globala kapplöpningen kring AI.

”Har agerat olagligt”

Domstolen slår fast att ett teknikföretag i Kina agerat olagligt när man avskedat en arbetare som vägrat att gå ner i lön och få andra arbetsuppgifter efter att ha ersatts av AI.

”De uppsägningsgrunder som företaget åberopade omfattades inte av negativa omständigheter såsom nedskärningar i verksamheten eller operativa svårigheter, och de uppfyllde inte heller det rättsliga villkor som gjorde det ’omöjligt att fortsätta anställningsavtalet’”, säger domstolen i en text publicerad 28 april och citerad av Bloomberg.

Företag kan inte ensidigt säga upp anställda eller sänka löner på grund av tekniska framsteg, skriver domstolen i ett separat uttalande med hänvisning till samma fall.