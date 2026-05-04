Nu finns ett prejudikat. En domstol slår fast att det är olagligt att säga upp anställda enbart för att man kan ersätta dem med AI.
Domstol: "Olagligt sparka anställda på grund av AI"
Det är en kinesisk domstol som ställer sig på människans sida gentemot tekniken, genom att i dom slå fast att företag inte får säga upp anställda bara för att ersätta dem med AI.
Domen kommer efter att efter teknikföretag olagligt, i domstolens ögon, avskedat en arbetare som vägrade degradera sig och gå ner i lön, sedan hans jobb automatiserats via AI.
Den kinesiska domstolen, en mellandomstol i Hangzhou, beslutar att företag inte får säga upp anställda med enbart skälet att de kan ersättas med AI.
Man gör det som ett led i att balansera mellan en stabil kinesisk arbetsmarknad och den globala kapplöpningen kring AI.
”Har agerat olagligt”
Domstolen slår fast att ett teknikföretag i Kina agerat olagligt när man avskedat en arbetare som vägrat att gå ner i lön och få andra arbetsuppgifter efter att ha ersatts av AI.
”De uppsägningsgrunder som företaget åberopade omfattades inte av negativa omständigheter såsom nedskärningar i verksamheten eller operativa svårigheter, och de uppfyllde inte heller det rättsliga villkor som gjorde det ’omöjligt att fortsätta anställningsavtalet’”, säger domstolen i en text publicerad 28 april och citerad av Bloomberg.
Företag kan inte ensidigt säga upp anställda eller sänka löner på grund av tekniska framsteg, skriver domstolen i ett separat uttalande med hänvisning till samma fall.
Tävlar globalt – har problem hemma
Domen kommer samtidigt som kinesiska företag tävlar om att implementera AI-system som en del av den kinesiska regimens strävan att dominera den nya tekniken.
Samtidigt har det kinesiska kommunistpartiet visat en vilja att prioritera stabilitet på arbetsmarknaden i ett läge där landet räknar med en avtagande ekonomi och ökad ungdomsarbetslöshet.
Den anställde som står i centrum för fallet, en kvalitetssäkringsexpert på ett teknikföretag endast identifierad som Zhou, var ansvarig för att kontrollera riktigheten i utdata från stora språkmodeller, enligt domstolens handlingar.
När ett AI-system tog över hans jobb degraderades han och tvingades ta en lönesänkning på 40 procent.
Får rätt till kompensation
När Zhou vägrade omplaceringen avskedade företaget honom och pekade på personalminskningar på grund av AI.
Fallet gick till skiljedom och sedan till det kinesiska domstolssystemet, som ställde sig bakom ett kompensationspaket.
Domen bygger på ett prejudikat som fastställdes av en annan kinesisk domstol i december.
Den domstolen fann att AI-implementeringen inte uppfyllde den nödvändiga rättsliga standarden för att ett kartläggningsföretag skulle kunna säga upp en av sina anställdas kontrakt.
