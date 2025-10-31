Ett svenskt startupbolag har på kort tid blivit en gigant inom den globala juristvärlden, vilket har lockat till sig enorma investeringar.
Hemliga vapnet i rättssalen fick svenska bolaget att explodera
På mindre än två år har företaget gått från en enkel idé till att ha världens största advokatbyråer som sina kunder. Nu har bolaget tagit in över 1,6 miljarder svenska kronor i nytt kapital för att accelerera sin tillväxt och produktutveckling, skriver Ny Teknik.
Advokatfirman fick ett “aha-ögonblick”
Det svenska ai-bolaget Legora har nyligen stängt en serie C-runda, som inbringade 1,6 miljarder kronor, till en värdering av 17 miljarder kronor.
Berättelsen om företagets snabba framgång illustreras bland annat av en advokat som använde Legoras AI-verktyg i rättssalen. Han laddade upp alla dokument och bevismaterial i systemet och kunde ställa frågor i realtid under förhandlingen.
“När jag går in på slagfältet är Legora som ett extra lager pansar”, ska han ha sagt efteråt.
Max Junestrand, vd och medgrundare på Legora, säger till Ny Teknik att nyckeln till att advokatbyråerna väljer dem framför konkurrenterna är att de upplever dem som det bästa teamet att arbeta med och att produkten är den bästa på marknaden.
Företaget, som inte ens existerade för två år sedan, har nu över 400 kunder på 40 marknader och omkring 200 anställda. Tiotusentals jurister använder Legora dagligen.
Kombinerar assistent och analytiker
Legora fungerar som en digital arbetsyta för jurister – en kombination av forskningsassistent, analytiker och biträdande jurist i molnet. Systemet integreras direkt med Microsoft Word, vilket är standardverktyget i branschen, och lägger till en chattbot-kolumn som kan läsa och redigera i Word-dokumentet.
En annan funktion omvandlar högar av kontrakt till en slags kalkylbladsvy. Detta innebär att arbete som tidigare tog dagar nu kan genomföras på några minuter.
Enligt Junestrand bygger Legora på en kombination av språkmodeller från de stora ai-bolagen.
Företaget har valt att erbjuda ett strategiskt partnerskap snarare än att enbart sälja en produkt. Detta innebär att Legoras ingenjörer arbetar tillsammans med advokatbyråernas innovationsteam för att anpassa systemet efter deras specifika språk, stil och risknivå.
“Vi ersätter inte jurister. Vi vill möjliggöra att de kan göra mer”, förklarar Junestrand.
AI: 45 procent av svaren innehåller allvarliga fel
Den snabba utvecklingen av artificiell intelligens, särskilt chattbotar som Chat GPT och Gemini, kommer med en varningsflagg. En ny europeisk rapport
Från idé till global succé
Våren 2023 byggde Junestrand och medgrundarna en enkel prototyp. De insåg snabbt att tekniken kunde hantera hela den juridiska processen, från affärsgranskningar till avtalsskrivningar.
Storbyrån Mannheimer Swartling gick med på att testa systemet, trots att en av delägarna tidigare varit skeptisk till AI.
Junestrand bad delägaren ställa en fråga till verktyget, och det oklanderliga svaret ledde till ett omedelbart “aha-ögonblick”, har Junestrand berättat i Y Combinators podcast.
Vd:n är övertygad om att jurister kommer att lägga mer tid på problemlösning och strategiska konversationer med klienter, i stället för att sitta och skriva in data i ett Word-dokument, vilket AI kommer att hantera.
Det nya kapitalet ska användas för att fortsätta ta marknadsandelar och för en “otroligt explosiv roadmap för produktutveckling”.
Junestrand uttrycker också sin glädje över att kunna bygga ett stort framgångsrikt techbolag i Stockholm som håller ett högre tempo än många av bolagen i San Francisco.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
