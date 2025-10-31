Dagens PS
Dagensps.se
Digitalisering & AI

Hemliga vapnet i rättssalen fick svenska bolaget att explodera

Legora kommer att spara advokaterna tid och pengar. (Foto: Fredrik Sandberg/TT och Legora)
Legora kommer att spara advokaterna tid och pengar. (Foto: Fredrik Sandberg/TT och Legora)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 31 okt. 2025Publicerad: 31 okt. 2025

Ett svenskt startupbolag har på kort tid blivit en gigant inom den globala juristvärlden, vilket har lockat till sig enorma investeringar.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

På mindre än två år har företaget gått från en enkel idé till att ha världens största advokatbyråer som sina kunder. Nu har bolaget tagit in över 1,6 miljarder svenska kronor i nytt kapital för att accelerera sin tillväxt och produktutveckling, skriver Ny Teknik.

Advokatfirman fick ett “aha-ögonblick”

Det svenska ai-bolaget Legora har nyligen stängt en serie C-runda, som inbringade 1,6 miljarder kronor, till en värdering av 17 miljarder kronor.

Berättelsen om företagets snabba framgång illustreras bland annat av en advokat som använde Legoras AI-verktyg i rättssalen. Han laddade upp alla dokument och bevismaterial i systemet och kunde ställa frågor i realtid under förhandlingen.

“När jag går in på slagfältet är Legora som ett extra lager pansar”, ska han ha sagt efteråt.

Max Junestrand, vd och medgrundare på Legora, säger till Ny Teknik att nyckeln till att advokatbyråerna väljer dem framför konkurrenterna är att de upplever dem som det bästa teamet att arbeta med och att produkten är den bästa på marknaden.

Företaget, som inte ens existerade för två år sedan, har nu över 400 kunder på 40 marknader och omkring 200 anställda. Tiotusentals jurister använder Legora dagligen.

Ska din digitala klon besluta om du ska leva eller dö?

Forskare utreder om AI-kloner kan avgöra livsöden för oförmögna patienter. Läkare varnar för etiska dilemman när tekniken ska simulera din vilja. Kan en
ANNONS

Senaste nytt

Therese Af Kleen, Almi
Spela klippet
PS Partner

Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt

26 okt. 2025

Kombinerar assistent och analytiker

ANNONS

Legora fungerar som en digital arbetsyta för jurister – en kombination av forskningsassistent, analytiker och biträdande jurist i molnet. Systemet integreras direkt med Microsoft Word, vilket är standardverktyget i branschen, och lägger till en chattbot-kolumn som kan läsa och redigera i Word-dokumentet.

En annan funktion omvandlar högar av kontrakt till en slags kalkylbladsvy. Detta innebär att arbete som tidigare tog dagar nu kan genomföras på några minuter.

Enligt Junestrand bygger Legora på en kombination av språkmodeller från de stora ai-bolagen.

Företaget har valt att erbjuda ett strategiskt partnerskap snarare än att enbart sälja en produkt. Detta innebär att Legoras ingenjörer arbetar tillsammans med advokatbyråernas innovationsteam för att anpassa systemet efter deras specifika språk, stil och risknivå.

“Vi ersätter inte jurister. Vi vill möjliggöra att de kan göra mer”, förklarar Junestrand.

AI: 45 procent av svaren innehåller allvarliga fel

Den snabba utvecklingen av artificiell intelligens, särskilt chattbotar som Chat GPT och Gemini, kommer med en varningsflagg. En ny europeisk rapport

Från idé till global succé

Våren 2023 byggde Junestrand och medgrundarna en enkel prototyp. De insåg snabbt att tekniken kunde hantera hela den juridiska processen, från affärsgranskningar till avtalsskrivningar.

Storbyrån Mannheimer Swartling gick med på att testa systemet, trots att en av delägarna tidigare varit skeptisk till AI.

ANNONS

Junestrand bad delägaren ställa en fråga till verktyget, och det oklanderliga svaret ledde till ett omedelbart “aha-ögonblick”, har Junestrand berättat i Y Combinators podcast.

Vd:n är övertygad om att jurister kommer att lägga mer tid på problemlösning och strategiska konversationer med klienter, i stället för att sitta och skriva in data i ett Word-dokument, vilket AI kommer att hantera.

Det nya kapitalet ska användas för att fortsätta ta marknadsandelar och för en “otroligt explosiv roadmap för produktutveckling”.

Junestrand uttrycker också sin glädje över att kunna bygga ett stort framgångsrikt techbolag i Stockholm som håller ett högre tempo än många av bolagen i San Francisco.

AI-genererade kvitton omöjliga att upptäcka – miljoner på spel

Artificiell intelligens har gett upphov till en ny våg av bedrägerier där anställda använder avancerade bildgeneratorer för att skapa bluffkvitton.

Missa inte:

En enda detalj slog ut jättens tjänster – miljontals drabbades. Realtid

Klassiska bilar slår aktier med 185 procent i värdeökning. E55

Nordisk krigsberedskap: “Vi är inte rädda, men vi är förberedda”. News 55

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AIArtificiell intelligensFintechFintechbolag
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS