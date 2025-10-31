Hemliga vapnet i rättssalen fick svenska bolaget att explodera

På mindre än två år har företaget gått från en enkel idé till att ha världens största advokatbyråer som sina kunder. Nu har bolaget tagit in över 1,6 miljarder svenska kronor i nytt kapital för att accelerera sin tillväxt och produktutveckling, skriver Ny Teknik.

Advokatfirman fick ett “aha-ögonblick”

Det svenska ai-bolaget Legora har nyligen stängt en serie C-runda, som inbringade 1,6 miljarder kronor, till en värdering av 17 miljarder kronor.

Berättelsen om företagets snabba framgång illustreras bland annat av en advokat som använde Legoras AI-verktyg i rättssalen. Han laddade upp alla dokument och bevismaterial i systemet och kunde ställa frågor i realtid under förhandlingen.

“När jag går in på slagfältet är Legora som ett extra lager pansar”, ska han ha sagt efteråt.

Max Junestrand, vd och medgrundare på Legora, säger till Ny Teknik att nyckeln till att advokatbyråerna väljer dem framför konkurrenterna är att de upplever dem som det bästa teamet att arbeta med och att produkten är den bästa på marknaden.

Företaget, som inte ens existerade för två år sedan, har nu över 400 kunder på 40 marknader och omkring 200 anställda. Tiotusentals jurister använder Legora dagligen.