Metallstaplar kan bli nyckeln till att kyla framtidens AI-servrar

När Nvidia presenterade sin nya Rubin-serie av grafikkort i mars kom även en chock. De mest kraftfulla varianterna, som väntas nå marknaden 2027, kan dra upp till 600 kilowatt – nästan dubbelt så mycket som de snabbaste elbilsladdarna levererar idag.

Det enorma effektbehovet gör att kylningen blivit en av datacentrens största utmaningar. Och nu hoppas ett startup vid namn Alloy Enterprises ha hittat svaret – genom att stapla metall.

Från plåt till solid kylning

Företaget har utvecklat en metod som förvandlar tunna kopparplåtar till solida kylplattor, avsedda för både GPU:er och kringkomponenter som minne och nätverkskretsar.

De sistnämnda står för ungefär 20 procent av en servers totala kylbehov – en andel som hittills ofta ignorerats.

”När effekten låg på 120 kilowatt var det inget stort problem,” säger vd:n och medgrundaren Ali Forsyth.

”Men nu när vi närmar oss 600 kilowatt måste allt kylas – även de små delarna.”

Alloys metod bygger på så kallad additiv tillverkning, där man bygger upp materialet lager för lager.

Skillnaden är att företaget inte använder 3D-skrivare, utan i stället pressar samman metallskivor med värme och tryck så att de binds ihop till en enda solid struktur.

