Ett ungt företag i Boston tror sig ha lösningen på AI-världens växande värmeproblem – staplade kopparplattor.
Metallstaplar kan bli nyckeln till att kyla framtidens AI-servrar
När Nvidia presenterade sin nya Rubin-serie av grafikkort i mars kom även en chock. De mest kraftfulla varianterna, som väntas nå marknaden 2027, kan dra upp till 600 kilowatt – nästan dubbelt så mycket som de snabbaste elbilsladdarna levererar idag.
Det enorma effektbehovet gör att kylningen blivit en av datacentrens största utmaningar. Och nu hoppas ett startup vid namn Alloy Enterprises ha hittat svaret – genom att stapla metall.
Från plåt till solid kylning
Företaget har utvecklat en metod som förvandlar tunna kopparplåtar till solida kylplattor, avsedda för både GPU:er och kringkomponenter som minne och nätverkskretsar.
De sistnämnda står för ungefär 20 procent av en servers totala kylbehov – en andel som hittills ofta ignorerats.
”När effekten låg på 120 kilowatt var det inget stort problem,” säger vd:n och medgrundaren Ali Forsyth.
”Men nu när vi närmar oss 600 kilowatt måste allt kylas – även de små delarna.”
Alloys metod bygger på så kallad additiv tillverkning, där man bygger upp materialet lager för lager.
Skillnaden är att företaget inte använder 3D-skrivare, utan i stället pressar samman metallskivor med värme och tryck så att de binds ihop till en enda solid struktur.
Sömlöst och hållbart
Till skillnad från traditionella, maskinbearbetade kylplattor finns inga skarvar som kan börja läcka. Resultatet blir ett enda stycke metall med full styrka i materialet – lika hållbart som om det frästs ur ett massivt block.
Den patenterade processen, som Alloy kallar ”stack forging”, kan dessutom skapa extremt små kanaler – ned till 50 mikrometer, hälften av ett hårstrås bredd.
Det ger kylvätskan större kontakt med metallen, vilket enligt Forsyth förbättrar värmeöverföringen med 35 procent jämfört med konkurrenterna.
Samarbeten bakom kulisserna
Företaget har redan börjat arbeta med flera stora aktörer inom datacenterbranschen, även om namnen hålls hemliga.
Ursprungligen byggdes tekniken för aluminium, men efter ökad efterfrågan anpassades den till koppar – ett material som leder värme bättre och är mer motståndskraftigt mot korrosion.
När företaget lanserade sina kopparplattor i juni fick de ett oväntat gensvar.
”Det exploderade helt enkelt,” säger Forsyth.
Om Alloy Enterprises lyckas i stor skala kan deras metallstaplar bli en ny standard i kampen mot överhettade AI-servrar – en påminnelse om att lösningen på framtidens problem ibland hittas i något så gammalt som metall.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
