Det våras för tech i Sverige – ekonomin uppåt

Storhetstiden för den svenska kronan ser ut att hålla i sig under de kommande åren. Experter pekar på att Sveriges ekonomi kommer lyfta upp valutan ytterligare.

Ljust för tech i Sverige

Det ser även ljust ut för tech i Sverige visar de senaste siffrorna från arbetsgivarorganisationen TechSverige.

Kapitalet strömmar in i tech, även i Sverige, där 6 000 nya techföretag har skapats under det senaste året, enligt ett pressmeddelande från Techsverige.

“Investeringarna i AI och cybersäkerhet fortsätter öka, samtidigt som finansieringen förbättras. Det är positiva signaler som kan bidra till att återstarta ekonomin”, säger Christina Ramm-Ericson vid TechSverige.