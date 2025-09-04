Tech går i rätt riktning i Sverige visar nya siffror. Nya techbolag startas i takt med att det går uppåt för ekonomin.
Det våras för tech i Sverige – ekonomin uppåt
Storhetstiden för den svenska kronan ser ut att hålla i sig under de kommande åren. Experter pekar på att Sveriges ekonomi kommer lyfta upp valutan ytterligare.
Ljust för tech i Sverige
Det ser även ljust ut för tech i Sverige visar de senaste siffrorna från arbetsgivarorganisationen TechSverige.
Kapitalet strömmar in i tech, även i Sverige, där 6 000 nya techföretag har skapats under det senaste året, enligt ett pressmeddelande från Techsverige.
“Investeringarna i AI och cybersäkerhet fortsätter öka, samtidigt som finansieringen förbättras. Det är positiva signaler som kan bidra till att återstarta ekonomin”, säger Christina Ramm-Ericson vid TechSverige.
Investeringarna ökar
När det blåser i omvärlden med bland annat tullar blickar många inåt, där både riskkapitalinvesteringarna och nyföretagandet steg under det första halvåret, med 46- respektive 7 procent.
Tech växer och ekonomin är på väg upp – det ljusnar för Sverige med andra ord.
“Att vi nu ser ökade investeringar och omsättning i tech är inte bara goda nyheter för vår bransch – det är också en signal om att ekonomin kan vara på väg in i ett mer positivt skede. Tech är en tillväxtmotor för hela näringslivet: när tech växer, växer Sverige”, uppger Christina Ramm-Ericson vidare.
Mer pengar ska komma in
Samtidigt måste Sverige våga satsa stort på just tech för att inte halka efter menar hon, och där kommer regeringen in med pengar.
“Sverige har ett momentum som riskerar att gå förlorat om vi inte agerar.”
Allt är dock inte guld och gröna skogar, det måste fortfarande bildas många nya techjobb eftersom antalet sysselsatta i branschen var 7 000 färre under första halvåret 2025 jämfört med samma period året innan.
