Dagens PS
Dagensps.se
Världen

USA hotar EU med sanktioner efter techlag

Meta är en av techjättarna som drabbas av EU:s techlag. Som svar kan sanktioner införas mot EU-tjänstemän.
Meta är en av techjättarna som drabbas av EU:s techlag. Som svar kan sanktioner införas mot EU-tjänstemän. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 26 aug. 2025Publicerad: 26 aug. 2025

USA sätter hårt mot EU och hotar nu med sanktioner efter DSA-techlagen. Från ett amerikanskt perspektiv handlar det om “censur” som riktar sig mot USA:s techjättar.

Som om Trumps tullar inte vore nog, nu glider EU och USA ännu mer isär.

Bråket handlar om EU:s digitala regelverk – Digital Services Act.

DSA-techlagen gick tillsammans med DMA, Digital Markets Act, igenom 2022 och har retat upp Vita huset rejält på sistone.

Riktas mot USA:s techjättar

Trumps regering anser nämligen att DSA riktar sig direkt mot USA:s techjättar och uppger att kraven från EU att bolagen måste anpassa sitt online-innehåll är en form av “censur”.

DSA har hela tiden funnits med i förhandlingarna kring tullar mellan EU och USA, där Trump uppger att han vill se att lagen skrotas medan EU-tjänstemännen försvarar regelverket som de vill försöka hålla fast vid till varje pris, enligt Tech Policy.

Att USA och EU har två helt olika ståndpunkter i frågan råder det ingen tvekan om.

Slopar yttrandefriheten

Den amerikanska vicepresidenten JD Vance uppgav exempelvis vid säkerhetskonferensen i München i februari att EU:s beslutsfattare håller på att slopa yttrandefriheten på kontinenten genom DSA.

“Jag ser på Bryssel, där EU-kommissarier varnar medborgarna för att de kan stänga ner sociala medier i tider av civil oro så fort de ser innehåll som de bedömt vara hatiskt”, uppgav Vance enligt DN.

EU behåller lagen

EU tänker dock behålla lagen som de anser är nödvändig för att skydda olika grundläggande rättigheter online för företag och privatpersoner, skriver Europaportalen vidare.

Enligt DMA blir jättar som Alphabet, Apple, Amazon, Meta Platforms, Tiktok-ägaren Bytedance och Microsoft föremål för ett antal nya förbud och skyldigheter kontra EU och dess medlemsländer.

Det handlar om olika former av marknadsbeteende med möjligheter för EU att straffa jättarna med böter så höga som tio procent av bolagens intäkter.

Två splittrade uppfattningar med andra ord, som inte ser ut att kunnas mötas på mitten.

“Vår lagstiftning kommer inte att ändras”, uppgav EU-kommissionens talesperson Thomas Regnier tidigare i augusti.

USA kan införa sanktioner mot EU

Nästa steg är dock att USA kan tänka sig att införa sanktioner mot EU-tjänstemän som ansvarar för att genomföra DSA, och kunna sätta press på EU att försöka få unionen att trots allt byta spår.

Det uppger Di.

USA:s frihetstänkande och yttrandefrihet hotas genom EU:s byråkratiska och snåriga regelverk och bör suddas ut snarast, precis som allt annat “woke”-trams, i Trumps ögon.

Då verkar det kvitta att pressfriheten i USA, som faktiskt ingår i yttrandefriheten, enligt Reportrar utan gränser har fallit till plats 57 av 180 globala länder, och har därmed halkat efter EU rejält på området.

Kan häva visum

USA kan nu komma att häva visum för personer som är involverade i DSA och det amerikanska utrikesdepartementet har även skickat ut meddelanden till sina diplomater om att de bör samarbeta i att “framföra amerikansk oro över DSA och de ekonomiska kostnaderna för amerikanska företag” gentemot EU:s regeringar och myndigheter.

Även USA:s utrikesminister Marco Rubio riktar hård kritik mot DSA.

Tidigare i augusti skrev han under en “åtgärdsbegäran” och pekar på att lagen utgör en “orimlig” begränsning av amerikanernas yttrandefrihet.

Trots handelsavtal – tullarna fortsätter mot Storbritannien. Dagens PS

Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

