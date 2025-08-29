När kollegorna började kalla henne ”dino” fick Maureen Wiley Clough nog. Efter två decennier i branschen bestämde hon sig för att lämna techvärlden.
Hon lämnade tech – tröttnade på att låtsas vara 29
Det började som ett skämt i Slack. Men när en yngre kollega kallade henne ”dino” – kort för dinosaurie – gick det plötsligt upp för Maureen Wiley Clough att hon var något av en ovanlig syn i techvärlden – en kvinna i 40-årsåldern.
Från tv till tech
Clough, som har en examen i engelska från Tufts University, inledde sin karriär i tv-branschen. Där mötte hon snabbt det hon beskriver som både instabilitet och ålderism.
Tech lockade med stabilitet, pengar och status. Hon tog klivet in via startups inom SaaS, avancerade i karriären och landade till slut på ett välkänt Big Tech-bolag efter en uppköpsaffär.
”Jag var på toppen av min förmåga och blev bara bättre, men nästa steg på karriärstegen förblev frustrerande ouppnåeligt”, berättar hon för Business Insider.
Pressen att se ung ut
För att passa in började hon färga håret, använda trendigare kläder och sminka sig mer. Hon slutade prata om sina barn och kallade sig ”Mo” istället för Maureen.
Trots det såg hon få kvinnor över 40 ta sig vidare uppåt.
”Det fanns en föreställning om att om du fortfarande hade en mellanchefsroll efter en viss ålder så var det för att du inte var tillräckligt bra. Inte för att du hade andra prioriteringar i livet”.
”Branschen inte byggd för människor som mig”
Tre år efter ”dino”-incidenten kom beskedet om uppsägning från en startup. Det blev vändpunkten.
”Det här var inte en bransch som var byggd för människor som mig. Till slut fick jag fråga mig själv: Vill jag verkligen tillbringa mina kommande årtionden med att bevisa att jag fortfarande hör hemma i en industri som inte verkar vilja ha mig? Mitt svar blev nej”.
Läs även: Tech: Grabbarnas mecka avskräcker än. Dagens PS
Startade podcast om ålderism
I dag är Clough 42 och driver podcasten It Gets Late Early, där hon granskar ålderism på arbetsplatser.
Hon menar att ålderism är ”den sista socialt accepterade formen av bias” och lyfter hur fördomar mot äldre påverkar vem som får jobb, vem som blir befordrad och vem som ses som ”relevant”.
”Stereotyperna om äldre techarbetare är utbredda: att de inte kan innovera, att de är långsamma och rigida. Men enligt mig handlar det mer om att vi är svårare att kontrollera. Vi har erfarenhet, vi ser igenom det toxiska och vi accepterar det inte längre”.
Ålderismen utbredd
Maureen Wiley Clough är, nedslående nog, inte ensam.
Tech-industrin anställer i allt större utsträckning personer under 25 år, medan andelen arbetare över 40 minskar stadigt. Det visar statistik från EEOC.
“Inom teknikbranschen finns en idé om att arbetsplatsen ska fungera lite som en fritidsgård, där medarbetarna förväntas spendera även sin lediga tid. Äldre medarbetare som i högre utsträckning vill fokusera på familjelivet stängs därför lätt ut från företagsfamiljen”, konstaterade medieprofessorn Jakob Svensson i Forskning.se i fjol.
Den som är över 35 anses vara för gammal i teknikbranschen, fortsatte han.
Andra branscher ser dock liknande tendenser. En fältrapport från IFAU visar att redan vid 43 års ålder minskar chansen att överhuvudtaget få ett svar på sin jobbansökan i Sverige. Vid 60 är det mer eller mindre kört.
”Jag ville inte låtsas vara 29”
För Clough blev slutsatsen enkel: hon ville inte låtsas vara 29 för att få stanna i rummet.
”Jag vill inte tillbringa mina 40-år med att låtsas vara 29, bara för att passa in”, avslutar hon.
Läs också: AI kan göra konsulten överflödig: “Existentiellt”. Realtid
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
