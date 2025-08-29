Hon lämnade tech – tröttnade på att låtsas vara 29

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

Pressen att se ung ut

För att passa in började hon färga håret, använda trendigare kläder och sminka sig mer. Hon slutade prata om sina barn och kallade sig ”Mo” istället för Maureen.

Trots det såg hon få kvinnor över 40 ta sig vidare uppåt.

”Det fanns en föreställning om att om du fortfarande hade en mellanchefsroll efter en viss ålder så var det för att du inte var tillräckligt bra. Inte för att du hade andra prioriteringar i livet”.

En kvinna i 40-årsåldern är en ovanlig syn i techbranschen (Foto: Canva)

”Branschen inte byggd för människor som mig”

Tre år efter ”dino”-incidenten kom beskedet om uppsägning från en startup. Det blev vändpunkten.

”Det här var inte en bransch som var byggd för människor som mig. Till slut fick jag fråga mig själv: Vill jag verkligen tillbringa mina kommande årtionden med att bevisa att jag fortfarande hör hemma i en industri som inte verkar vilja ha mig? Mitt svar blev nej”.

Startade podcast om ålderism

I dag är Clough 42 och driver podcasten It Gets Late Early, där hon granskar ålderism på arbetsplatser.

Hon menar att ålderism är ”den sista socialt accepterade formen av bias” och lyfter hur fördomar mot äldre påverkar vem som får jobb, vem som blir befordrad och vem som ses som ”relevant”.

”Stereotyperna om äldre techarbetare är utbredda: att de inte kan innovera, att de är långsamma och rigida. Men enligt mig handlar det mer om att vi är svårare att kontrollera. Vi har erfarenhet, vi ser igenom det toxiska och vi accepterar det inte längre”.

Ålderismen utbredd

Maureen Wiley Clough är, nedslående nog, inte ensam.

Tech-industrin anställer i allt större utsträckning personer under 25 år, medan andelen arbetare över 40 minskar stadigt. Det visar statistik från EEOC.

“Inom teknikbranschen finns en idé om att arbetsplatsen ska fungera lite som en fritidsgård, där medarbetarna förväntas spendera även sin lediga tid. Äldre medarbetare som i högre utsträckning vill fokusera på familjelivet stängs därför lätt ut från företagsfamiljen”, konstaterade medieprofessorn Jakob Svensson i Forskning.se i fjol.

Den som är över 35 anses vara för gammal i teknikbranschen, fortsatte han.

Andra branscher ser dock liknande tendenser. En fältrapport från IFAU visar att redan vid 43 års ålder minskar chansen att överhuvudtaget få ett svar på sin jobbansökan i Sverige. Vid 60 är det mer eller mindre kört.

”Jag ville inte låtsas vara 29”

För Clough blev slutsatsen enkel: hon ville inte låtsas vara 29 för att få stanna i rummet.

”Jag vill inte tillbringa mina 40-år med att låtsas vara 29, bara för att passa in”, avslutar hon.

