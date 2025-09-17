Dagens PS
Det här draget kan falla fel för Ikea

Ikea introducerar falafeln på restaurangerna
Snart på menyn hos Ikea; en ny svensk klassiker. Det är falafeln som gör entré, samtidigt som Ikeas köttbullar förbereder sitt 40-årsjubileum. (Foto: Pressbild Ikea)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 17 sep. 2025Publicerad: 17 sep. 2025

Gamla köttbullar? Absolut. Hos Ikea är de 40 år. Men nu ska inredningsjätten rulla ut en ny svensk klassiker och riskerar protester.

1985 hade Ikea premiär för köttbullar på sina restaurangmenyer. Sedan dess har de erövrat en lika självklar plats i varuhusen som de platta paketen.

Det var ett recept från Severin Sjöstedt Ikea introducerade och hans receept används än i dag.

Severin Sjöstedt är en brett meriterad kock och restauratör som inte bara arbetat med Ikea utan även med exempelvis SAS, Ica, Reitan, Dafgårds, Önos och fler samt undervisat på restauranghögskolan i Grythyttan.

Dessutom har han hunnit med att driva restauranger som Tures, Norrlands bar & grill och senast Station i Stockholm.

Nästa svenska klassiker

Längs vägen har klassikern, kompletterad av brunsås, potatis och lingonsylt, fått sällskap av såväl kycklingbullar som vegetariska bollar på menyn.

Nu tar Ikea nästa steg. För att markera en ny milstolpe tänker man rulla ut ”en ny svensk klassiker” på menyn.

Det handlar om falafel.

”Falafeln är en omtyckt maträtt som med sin aromatiska och nötiga smak är omtyckt över hela världen. Det är en ny och spännande smakprofil för IKEA.”, säger Daniel Yngvesson, betitlad ”global matdesigner” hos Ikea, i ett pressmeddelande.

Kö för svenska(?) köttbullar, här på Ikea i Singapore som har 3,3 miljoner besökare per år. Nu kan de även få äta svensk(?) falafel på samma restaurang. (Foto: Knut Fjeldstad/TT)
Finns i 63 länder

De friterade bollarna har en blandning av kikärter, zucchini, lök och kryddor och kommer att serveras med couscous och aioli.

Ikea har 473 restauranger i 63 länder och den nya svenska klassikern ska introduceras på många av dessa det närmaste halvåret.

Nu kan det naturligtvis tänkas mullra i konservativa kretsar att falafeln minsann inte är någon ”svensk klassiker”. Det har man naturligtvis rätt i ur ett mer inskränkt perspektiv.

Falafeln har ett ursprung i Mellanöstern och anses ha sin mest troliga härstamning i Egypten.

Populär som den är i hela regionen har den exempelvis i Egypten serverats på McDonald´s som ”McFalafel”. Samtidigt fick den ett stort genomslag även hos de första judiska pionjärer som kom till Palestina i slutet av 1800-talet.

Nej, inte köttbullen heller…

Svensk har den blivit i spåren av den breda invandring som berikat Sveriges land och kultur och är på det sättet ett populärt uttryck för det moderna Sverige.

Och ska vi vara ärliga är ju inte köttbullen särskilt svensk heller. Karl XII:s följe tog med sig såväl köttbullar som kaffebönor och kåldolmar från Turkiet, dåvarande Osmanska riket, tidigt 1700-tal, enligt forskarna.

Blågula Ikea får sina flesta varor från Kina, Polen, Italien och Tyskland med Sverige först därefter och ägs av holdingbolaget Inter Ikea registrerat i Luxemburg. Som i sin tur ägs av stiftelsen Interogo Foundation, registrerad i Liechtenstein.

Så det är väl bara att låta maten tysta mun. Och se till att det sker med en svensk klassiker som köttbullar eller falafel.

Hos Ikea finns falafeln på menyn från 1 oktober.

falafelIkeaRestaurang
