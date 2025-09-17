Det här draget kan falla fel för Ikea

1985 hade Ikea premiär för köttbullar på sina restaurangmenyer. Sedan dess har de erövrat en lika självklar plats i varuhusen som de platta paketen.

Det var ett recept från Severin Sjöstedt Ikea introducerade och hans receept används än i dag.

ANNONS

Severin Sjöstedt är en brett meriterad kock och restauratör som inte bara arbetat med Ikea utan även med exempelvis SAS, Ica, Reitan, Dafgårds, Önos och fler samt undervisat på restauranghögskolan i Grythyttan.

Dessutom har han hunnit med att driva restauranger som Tures, Norrlands bar & grill och senast Station i Stockholm.

Ikea tar avstånd från Trump: “Inte godkänt det”. Dagens PS

Nästa svenska klassiker

Längs vägen har klassikern, kompletterad av brunsås, potatis och lingonsylt, fått sällskap av såväl kycklingbullar som vegetariska bollar på menyn.

Nu tar Ikea nästa steg. För att markera en ny milstolpe tänker man rulla ut ”en ny svensk klassiker” på menyn.



Det handlar om falafel.

”Falafeln är en omtyckt maträtt som med sin aromatiska och nötiga smak är omtyckt över hela världen. Det är en ny och spännande smakprofil för IKEA.”, säger Daniel Yngvesson, betitlad ”global matdesigner” hos Ikea, i ett pressmeddelande.

ANNONS

Spanjor tar över Ikea – historiskt vd-byte. Dagens PS