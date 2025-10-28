Därför tappar italienarna stilen

Det är snart slut på ”Made in Italy”, ett modebegrepp som stått för skor, tröjor, skräddarsydda kostymer och de där halsdukarna som bara italienare kan bära så där nonchalant draperade.

Allt enligt Euronews som rapporterar från en konferens kring hållbart mode nyligen, en konferens som hölls i en annan undergångspräglad skönhet, Venedig.

Där konstaterade man att de italienska jättar som länge varit giganter inom globalt mode, snart inte längre hyllas för varken sina designhus, handgjorda produkter eller lokalt producerade material.

Kärnan i italienskt mode är hantverket och oron växer bland annat eftersom unga människor i allt högre grad är ovilliga att lära sig yrket från grunden via långa lärlingsutbildningar.

Unga vill inte ha jobben

Euronews tar bröderna Guiseppe och Massimiliano Attolini till vittnen om utvecklingen.

De har sytt kläder för statsöverhuvuden, skådespelare, ledande företagare och designat kostymer för filmer som ”House of Gucci”.

I deras ateljé tar det 25 timmar att skapa en handsydd jacka och 33 timmar för en komplett kostym.

Nu har de svårt att hitta det mest centrala – medarbetare som kan föra hantverket vidare.

“Svårigheten att hitta arbetare är inte unik för oss, det är ett utbrett, systematiskt problem”, säger Giuseppe Attolini.

“Unga människor idag lockas inte av det här arbetet. De ser inga möjligheter, och ingen erbjuder dem en ingång. De letar efter enkla pengar och korta karriärvägar.”

