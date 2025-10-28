Allt från AI till massproduktion och ungdomar som inte vill gå den långa vägen. Det gemensamma? De hotar stilen och klassen på italienarna.
Därför tappar italienarna stilen
Mest läst i kategorin
Psykologen uppmanar: Gör detta för att nå dina mål
Det talas ofta om mål. Att sätta dem. Att jaga dem. Att ”manifestera” dem. Men varför är det så många som aldrig tar sig hela vägen fram medan andra verkar kunna hålla i, vecka efter vecka, år efter år? Enligt psykologen Angela Duckworth, professor vid University of Pennsylvania och författare till bästsäljaren om begreppet “grit” …
Rikaste Ica-handlaren fuskade
Sveriges rikaste Ica-handlare kan tvingas sälja. Orsaken? Han ska ha märkt om kött, sålt gamla skaldjur och haft ett hemligt källarlager. Det handlar om Ica Nära Banér på Östermalm i Stockholm och om Ica Kvantum i Täby, två Ica-butiker ägda av samma handlare. Det första som inträffade var att Ica Nära Banér ertappades med att …
Han tog hem idrottens hetaste titel
Det kan vara idrottens mest åtråvärda titel. Det kan också vara den svåraste att nå. Nu har F1-stjärnan Lewis Hamilton tagit hem den igen. Det fanns en tid när idrott bara var idrott och människor sprang, hoppade, kastade, spelade boll och sköt i väg puckar enbart för att det var kul. Och ja, det är …
Så påverkas du av rättshaveristen: ”De äter sig in i en”
De finns i bostadsrättsföreningar, på arbetsplatser och i kommunala mejlkorgar. Med hjälp av sociala medier och AI har rättshaveristerna blivit fler och mer påstridiga. En rättshaverist är enligt SAOL en person som “påstridigt hävdar sin rätt”. Psykoterapeuten Jakob Carlander, aktuell med boken ”Rättshaveristen och jag”, har ägnat det senaste decenniet åt att hjälpa myndigheter, företag …
Handeln hallowinnare även i år
Den av handlarna importerade högtiden Halloween närmar sig. I år väntas försäljningen slå rekord och landa 19 procent högre än 2024. Halloween har ersatt Allhelgonahelgen i den svenska uppmärksamheten, till stor glädje för den handel som, efter flera misslyckade försök, lyckats importera den irländsk-skotska traditionen till Sverige. Omvägen har, som så mycket annat, gått via …
Det är snart slut på ”Made in Italy”, ett modebegrepp som stått för skor, tröjor, skräddarsydda kostymer och de där halsdukarna som bara italienare kan bära så där nonchalant draperade.
Allt enligt Euronews som rapporterar från en konferens kring hållbart mode nyligen, en konferens som hölls i en annan undergångspräglad skönhet, Venedig.
Där konstaterade man att de italienska jättar som länge varit giganter inom globalt mode, snart inte längre hyllas för varken sina designhus, handgjorda produkter eller lokalt producerade material.
Kärnan i italienskt mode är hantverket och oron växer bland annat eftersom unga människor i allt högre grad är ovilliga att lära sig yrket från grunden via långa lärlingsutbildningar.
Västvärlden öppnar för mer invandring – men bara en viss sort. Dagens PS
Unga vill inte ha jobben
Euronews tar bröderna Guiseppe och Massimiliano Attolini till vittnen om utvecklingen.
De har sytt kläder för statsöverhuvuden, skådespelare, ledande företagare och designat kostymer för filmer som ”House of Gucci”.
I deras ateljé tar det 25 timmar att skapa en handsydd jacka och 33 timmar för en komplett kostym.
Nu har de svårt att hitta det mest centrala – medarbetare som kan föra hantverket vidare.
“Svårigheten att hitta arbetare är inte unik för oss, det är ett utbrett, systematiskt problem”, säger Giuseppe Attolini.
“Unga människor idag lockas inte av det här arbetet. De ser inga möjligheter, och ingen erbjuder dem en ingång. De letar efter enkla pengar och korta karriärvägar.”
Senaste nytt
Weekendresa till Köpenhamn – häng med Viggo Cavling till Kødbyen och Vesterbro
Köpenhamn är staden där livet rullar lite långsammare, kaffet smakar bättre och alla verkar ha en inredningsutbildning. Nu kan du följa med Viggo Cavling på en weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – två kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
D&G Aktiefond investerar långsiktigt i framtidens svenska kvalitetsbolag
Vilka svenska bolag kommer att bli morgondagens vinnare – och hur hittar man dem innan marknaden gör det? För Simon Peterson, fondförvaltare på Carnegie Fonder, handlar det om att förstå bolagen på djupet och våga tänka långsiktigt. – Vi vill hitta välskötta bolag som kan skapa värde för sparare många år framöver. Det kräver att …
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
11 företag har stängt – per dag
Historien går på ”repeat” överallt i Italien. Enligt Confartigianato Imprese stängde 1 035 kläd- och läderföretag i Italien under andra kvartalet i år. Det är drygt 11 per dag.
Den italienska modeindustri som värderades till 104 miljarder euro 2023 sjönk till 90 miljarder euro 2024 och väntas landa på cirka 80 miljarder i år.
Experter inom branschen varnar för att teknik som AI nu undergräver designerns centrala roll.
Journalisten Alessandro D´Ercole har uttrycket det som att ”Made by Italians” är ett viktigare begrepp än ”Made in Italy”.
Tio år för att bli yrkeskunnig
”För att utföra vårt arbete krävs det minst fem års lärlingstid och tio för att ha en kvalificerad arbetare som garanterar noggrannhet och precision”, säger Simone Balducci, ordförande för modeindustrigruppen Federmoda.
”Ibland tror man att teknisk innovation kan kompensera för manuella färdigheter och hantverkskunnighet, men så är inte fallet.”
Nu menar branschen att framtiden ligger i transparens och hållbarhet, om italienskt mode ska överleva. ”Framtiden för italienskt mode kommer att vara hållbar, konkurrenskraftig och enad – eller så kommer det inte att existera alls”, säger Luca Sburlati, ordförande för Confindustria Moda.
De köpte hus i Italien – för 11 kronor: Så lever de nu. Dagens PS
Ex-polis byggde olaglig databas – upptäcktes av en slump. Realtid
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Tummen upp för Bill Gates mini-reaktor
Bill Gates kärnkraftsbolag har fått grönt ljus av myndigheterna till att bygga klart den småskaliga reaktor man påbörjade för ett år sedan. 2024 började Bill Gates kärnkraftsbolag Terrapower anläggningsarbetet för sin första minireaktor. Det skedde i staden Kemmerer i Wyoming i USA. Enligt Ny Teknik rör det sig om en småskalig reaktor med 345 MW …
Därför tappar italienarna stilen
Allt från AI till massproduktion och ungdomar som inte vill gå den långa vägen. Det gemensamma? De hotar stilen och klassen på italienarna. Det är snart slut på ”Made in Italy”, ett modebegrepp som stått för skor, tröjor, skräddarsydda kostymer och de där halsdukarna som bara italienare kan bära så där nonchalant draperade. Allt enligt …
Bill Gates varnar för domedagstänk – "Vi fokuserar på fel saker"
Klimatkrisen är verklig, men inte världens undergång. På sin 70-årsdag uttalar sig Bill Gates och uppmanar världens ledare att tänka om. Bill Gates tycker att klimatdebatten har kört fast. Enligt Microsoftgrundaren fastnar världen i en berättelse om undergång och hopplöshet, vilket gör att fel frågor hamnar i fokus och livsviktiga satsningar trängs undan. Missa inte: …
Grokipedia i blåsväder: Påstår att transsexualitet smittar via nätet
En ny AI-driven encyklopedi har sett dagens ljus, lanserad av en välkänd tech-miljardär som länge kritiserat det etablerade internetuppslagsverket. Trots en strulig start och kritik kring innehållet är målet tydligt: att erbjuda ett "mindre vinklat" alternativ till miljontals läsare. Ny uppstickare vill ersätta folkets uppslagsverk Elon Musks företag xAI har lanserat en tidig version av …
Här ska du fira fars dag i Stockholm
Fars dag är inte bara en ursäkt för att köpa en slips eller en flaska whisky. Det är årets bästa anledning att ta ut pappa på stan och bjuda på en riktigt bra middag. Här är åtta ställen i Stockholm där farsan får allt han vill ha – kött, klass och kanske ett glas Barolo. …