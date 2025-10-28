Dagens PS
Därför tappar italienarna stilen

Dyster framtid för italienskt mode
Modevisning i Milano i september. Men den italienska modebranschen ser en dyster framtid när den hotas av AI och brist på arbetskraft. (Foto: Antonio Calanni/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 28 okt. 2025Publicerad: 28 okt. 2025

Allt från AI till massproduktion och ungdomar som inte vill gå den långa vägen. Det gemensamma? De hotar stilen och klassen på italienarna.

Det är snart slut på ”Made in Italy”, ett modebegrepp som stått för skor, tröjor, skräddarsydda kostymer och de där halsdukarna som bara italienare kan bära så där nonchalant draperade.

Allt enligt Euronews som rapporterar från en konferens kring hållbart mode nyligen, en konferens som hölls i en annan undergångspräglad skönhet, Venedig.

Där konstaterade man att de italienska jättar som länge varit giganter inom globalt mode, snart inte längre hyllas för varken sina designhus, handgjorda produkter eller lokalt producerade material.

Kärnan i italienskt mode är hantverket och oron växer bland annat eftersom unga människor i allt högre grad är ovilliga att lära sig yrket från grunden via långa lärlingsutbildningar.

Västvärlden öppnar för mer invandring – men bara en viss sort.

Unga vill inte ha jobben

Euronews tar bröderna Guiseppe och Massimiliano Attolini till vittnen om utvecklingen.

De har sytt kläder för statsöverhuvuden, skådespelare, ledande företagare och designat kostymer för filmer som ”House of Gucci”.  

I deras ateljé tar det 25 timmar att skapa en handsydd jacka och 33 timmar för en komplett kostym.

Nu har de svårt att hitta det mest centrala – medarbetare som kan föra hantverket vidare.

“Svårigheten att hitta arbetare är inte unik för oss, det är ett utbrett, systematiskt problem”, säger Giuseppe Attolini.

“Unga människor idag lockas inte av det här arbetet. De ser inga möjligheter, och ingen erbjuder dem en ingång. De letar efter enkla pengar och korta karriärvägar.”

Hit söker sig techpengar nu.

Designern Francesca Liberatore fotograferas då hennes nya kollektion presenteras i Milano – men återväxten är svag inom branschen.  (Foto: Antonio Calanni/AP-TT)
11 företag har stängt – per dag

Historien går på ”repeat” överallt i Italien. Enligt Confartigianato Imprese stängde 1 035 kläd- och läderföretag i Italien under andra kvartalet i år. Det är drygt 11 per dag.

Den italienska modeindustri som värderades till 104 miljarder euro 2023 sjönk till 90 miljarder euro 2024 och väntas landa på cirka 80 miljarder i år.

Experter inom branschen varnar för att teknik som AI nu undergräver designerns centrala roll.

Journalisten Alessandro D´Ercole har uttrycket det som att ”Made by Italians” är ett viktigare begrepp än ”Made in Italy”.

Tio år för att bli yrkeskunnig

”För att utföra vårt arbete krävs det minst fem års lärlingstid och tio för att ha en kvalificerad arbetare som garanterar noggrannhet och precision”, säger Simone Balducci, ordförande för modeindustrigruppen Federmoda.

”Ibland tror man att teknisk innovation kan kompensera för manuella färdigheter och hantverkskunnighet, men så är inte fallet.”

Nu menar branschen att framtiden ligger i transparens och hållbarhet, om italienskt mode ska överleva. ”Framtiden för italienskt mode kommer att vara hållbar, konkurrenskraftig och enad – eller så kommer det inte att existera alls”, säger Luca Sburlati, ordförande för Confindustria Moda.

De köpte hus i Italien – för 11 kronor: Så lever de nu.

Ex-polis byggde olaglig databas – upptäcktes av en slump.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

