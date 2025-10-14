Dagens PS
Hit söker sig techpengar nu

Bologna
Trots Italiens större ekonomi och befolkning är landets techsektor fortfarande mindre än både Spaniens och de nordiska ländernas. Bologna vill nu vrida om ratten och locka till sig techpengar. Foto: Max Nayman Unsplash
Sandra Sahlén
Sandra Sahlén
Uppdaterad: 14 okt. 2025Publicerad: 14 okt. 2025

Italien positionerar sig som nästa europeiska tillväxthubb för teknik och innovation. På Bologna Business School samlade Bologna Gathering 2025 entreprenörer, investerare och bolag som vill ge fart åt ett ekosystem som länge levt i skuggan av USA och Norden. Bologna satsar och vill nu vrida om ratten och locka till sig techpengar.

Bologna Gathering vill både skapa investeringar och sätta ljuset på en italiensk techscen som ofta förbises. Under två kvällar och en heldag blandades workshops, panelsamtal och nätverkande.

Initiativtagaren Niklas Pavoncelli beskriver ett ekosystem i tillväxt, men påminner om att Italien fortfarande ligger efter.

”Vi passerade milstolpar som visar att det finns ett ekosystem, men systemfel kvarstår”, säger han i Monocle Radio.

Trots Italiens större ekonomi och befolkning är landets techsektor fortfarande mindre än både Spaniens och de nordiska ländernas. Bologna vill nu vrida om ratten och locka till sig techpengar.

Från förlorarnarrativ till techpengar

”Europa förlorar, det måste vi medge, men vi har inte förlorat ännu”, säger Alessandro Cilario, medgrundare av CUBIT, i Monocle Radio.

För honom handlar det om att ändra mental karta snarare än att acceptera nederlag. Bologna Gathering blev därmed en symbol för en ny självsyn, att Italien kan bygga global teknik på egna villkor.

Spela klippet
Vägen mot global skala

Cybersäkerhetsbolaget Exxene, med huvudkontor i Rom, kallar sin produkt ”det första immunsystemet för digitalt liv”. Bolaget tog i somras in 70 miljoner euro i en Series C-runda och hanterar över 1,5 miljarder uppkopplade enheter.

Bolagets vd Gianni Quazzo menar att den svaga hemmamarknaden blev en fördel. Den första licensen sålde bolaget i Sydkorea.

”Just nu är rätt tid att satsa i Italien, och att gå bortom stereotyperna om ett semesterland. Vi kan faktiskt bygga teknik här”, säger han till Monocle Radio.

Mobilitet och mode lockar nytt kapital

I Milano rullar Wayla, en appdriven tjänst för samåkning i skåpbil (vanpooling), redan på vägarna med tio fordon. Medgrundaren Mario Ferretti ser mobilitet som en av landets mest lovande vertikaler. Men han betonar att ekosystemet måste attrahera både kapital, talang och idéer utifrån.

Samtidigt återvänder Renoon, ett mode-techbolag som utvecklar digitala produktpass för modeindustrin, från Amsterdam till Milano. Digitala produktpass är en QR/NFC-kopplad, standardiserad dataprofil som följer varje produkt från materialval till återvinning. Framtagen inom EU:s nya hållbarhetsregler för att ge spårbarhet, efterlevnad och bättre andrahandsvärde.

”Många kommer tillbaka och bygger i Italien, det är ett styrkebesked”, säger grundaren Iris Skramy till Monocle Radio.

Se till att techpengar stannar

Författaren Mehran Gul, aktuell med The New Geography of Innovation, beskriver hur Silicon Valley blev världens technav tack vare en kultur där idéer kunde flöda fritt mellan bolag. Han menar att USA fortfarande leder, följt av Kina som ofta underskattas, särskilt inom AI. Många kinesiska forskare och ingenjörer arbetar i dag hos de ledande amerikanska teknikjättarna.

Samtidigt varnar Gul för att USA riskerar sin fördel om invandringsflöden stryps. Europa har andra hinder, inte minst benägenheten att sälja för tidigt. DeepMind såldes till Google för en bråkdel av de värden som nu omger OpenAI, Anthropic och ByteDance.

Kampen mot AI-skräp på webben

En annan fråga som diskuterades var explosionen av lågkvalitativt AI-genererat innehåll. Vladimir Prelevit, grundare av söktjänsten Kagi, beskriver hur ”AI slop” breder ut sig när kostnaden för att producera text, bild och video rasar.

Kagi lanserar nu funktionen SlopStop, som låter användare flagga innehåll och där bolagets teknik filtrerar bort AI-skräp ur sökresultaten.

”Vi vill skicka trafik till människor, inte till AI-sajter”, säger Prelevit till Monocle Radio. Därför är målet att minska förekomsten med 75 procent inom sex månader.

Lärdom för Sverige

Bolognas offensiv visar hur mindset, kapital och infrastruktur avgör om ett innovationsnav kan växa. Italiens exempel är relevant även för Sverige, där frågor om nätkapacitet, datahantering och robusthet blivit affärskritiska för techbolag i tillväxt.

Källa: Monocle Radio, The Entrepreneurs, ”Is Italy’s tech ecosystem on the rise, Takeaways from The Bologna Gathering 2025”, transkriberad av TurboScribe.  

Sandra Sahlén
Sandra Sahlén

Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.

