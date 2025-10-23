Västvärlden öppnar för mer invandring – men bara en viss sort

De senaste åren har de politiska vindarna i västvärlden blåst i en migrationskritisk riktning. I flera länder, som USA, Italien, Storbritannien och Tyskland, har högerpopulistiska politiker gått till val på att minska invandringen.

Men på sikt, särskilt i takt med att befolkningarna åldras, väntas det uppstå arbetskraftsbrist inom branscher som sjukvård och bygg.

Det har fått allt fler länder i den rika världen att börja omfamna ett migrationssystem som länge förknippats med Gulfstaterna: tillfälliga visum för gästarbetare, skriver The Economist.

Fler gästarbetare i Italien

Samtidigt som efterfrågan på arbetskraft inom vård, jordbruk och byggsektor ökar har opinionen i många länder vänt mot permanent invandring.

Det har fått politiker, även på den populistiska högerkanten, att omfamna tillfälliga arbetstillstånd som ett sätt att möta näringslivets behov.

Många gästarbetare i USA arbetar inom fiskeindustrin. (Foto: Julio Cortez/AP/TT).

Italien, med Giorgia Meloni som premiärminister, planerar exempelvis en kraftig ökning av antalet visum för arbetare utan högre utbildning, skriver The Local.

Flera högerledda regeringar i Europa har tecknat avtal med länder som Indien och Uzbekistan för att underlätta arbetskraftsutbyte.