Invandringskritiska partier firar triumfer i opinionen i flera länder – men ekonomierna lider brist på arbetskraft. Det får regeringar att vända sig till en särskild typ av invandring.
Västvärlden öppnar för mer invandring – men bara en viss sort
Mest läst i kategorin
Zelenskyjs förslag för att få slut på dödandet: "En bra kompromiss"
Frys frontlinjerna nu – och förhandla om fred sedan. Det är Volodymyr Zelenskyjs förslag, och han får stöd av flera internationella ledare. Kriget mellan Ryssland och Ukraina rasar vidare, över tre och ett halvt år efter den ryska fullskaliga invasionen. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj vill frysa kriget mot Ryssland längs de nuvarande frontlinjerna som ett …
Finland: "Ge Ukraina Tomahawks"
Finland vill ge Ukraina möjlighet att trappa upp attackerna mot Ryssland genom att ge landet tillgång till amerikanska Tomahawks. ”Ukraina måste vara utrustad för att matcha eller överträffa Rysslands kapacitet, eftersom Vladimir Putin bara reagerar på styrka”. Uttalandet kommer från Finlands statsminister Petteri Orpo som hos Politico utvecklar resonemanget. ”USA och Donald Trump borde tillåta …
Ilska i schackvärlden efter stormästarens död
Schackvärlden är i chock. Stormästaren Daniel Naroditsky, 29, har hittats död i sitt hem. Nu riktas anklagelser mot en världsmästare. Daniel Naroditsky, 29-årig stormästare i schack med en halv miljon följare på Youtube, hittades död i sitt hem i Charlotte, North Carolina, USA, på söndagen. Någon dödsorsak har inte redovisats. Hans död har skapat stor …
Forskare varnar för global kris: Flera städer i fara
Haven stiger nu i en takt som saknar motstycke i modern tid. En ny studie visar att havsnivåerna ökar snabbare än under någon period de senaste 4 000 åren – och att utvecklingen accelererar. Den globala höjningen av havsnivån var oväntat hög under 2024. Bakom ökningen ligger två kraftfulla processer: smältande ismassor och expanderande hav. …
Oatly: "Folk har tröttnat på klimatsnacket"
Oatly, numera närmast utraderat på börsen, skyller sina motgångar på att människor ”tröttnat” på allt negativt snack om klimatet. Oatly har förlorat mer än 95 procent av sitt börsvärde sedan den mycket hajpade börsintroduktion 2021, där bolaget värderades till 10 miljarder dollar. Nu har man tappat rejält även i försäljning i USA och skyller nedgången …
De senaste åren har de politiska vindarna i västvärlden blåst i en migrationskritisk riktning. I flera länder, som USA, Italien, Storbritannien och Tyskland, har högerpopulistiska politiker gått till val på att minska invandringen.
Men på sikt, särskilt i takt med att befolkningarna åldras, väntas det uppstå arbetskraftsbrist inom branscher som sjukvård och bygg.
Det har fått allt fler länder i den rika världen att börja omfamna ett migrationssystem som länge förknippats med Gulfstaterna: tillfälliga visum för gästarbetare, skriver The Economist.
Fler gästarbetare i Italien
Samtidigt som efterfrågan på arbetskraft inom vård, jordbruk och byggsektor ökar har opinionen i många länder vänt mot permanent invandring.
Det har fått politiker, även på den populistiska högerkanten, att omfamna tillfälliga arbetstillstånd som ett sätt att möta näringslivets behov.
Italien, med Giorgia Meloni som premiärminister, planerar exempelvis en kraftig ökning av antalet visum för arbetare utan högre utbildning, skriver The Local.
Flera högerledda regeringar i Europa har tecknat avtal med länder som Indien och Uzbekistan för att underlätta arbetskraftsutbyte.
Senaste nytt
Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt
Att hitta rätt finansiering kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med Almi som partner kan både nystartade och etablerade företag få lån och rådgivning som gör det möjligt att investera, växa och ta nästa steg i sin utveckling. – Det första vi gör när vi träffar ett bolag är att förstå vad kapitalbehovet är …
Den perfekta julklappen: Bo Kaspers på Göta Lejon och natt på Kung Carl
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Kan stötta hemländerna
Liknande trender syns i Japan, Kanada och USA, där tillfälliga visum för säsongsarbetare expanderar.
För många utvecklingsländer innebär programmen en ekonomisk livlina.
Remitteringar – pengar som migranter skickar hem – har blivit en central inkomstkälla, och återvändande arbetare bidrar ofta till att starta nya företag med kapital och erfarenhet från utlandet.
Har satt upp mål
Länder som Vietnam och Uzbekistan har till och med infört nationella mål för hur många medborgare som ska arbeta utomlands varje år.
Kritiken mot systemen handlar främst om risken för exploatering, som bland annat Amnesty International har slagit larm om.
I flera länder är visumen kopplade till en specifik arbetsgivare, vilket gör det svårt för migranter att byta jobb eller rapportera missförhållanden.
Kan krävas en förändring
Studier visar också att tillfälliga arbetare ofta halkar efter i produktivitetsutveckling, eftersom företag sällan investerar i deras utbildning.
Forskare förespråkar därför mer flexibla regler där visum inte knyts till en viss arbetsgivare utan kan flyttas, skriver The Economist.
Australien, Kanada och Japan har redan infört reformer i den riktningen, och även i USA diskuteras liknande lösningar.
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Nu ger svenska guldgruvan vinst
Botnia Gold som driver guldgruvan i Fäbodtjärn rapporterar en god vinst för de tre första kvartalen 2025 och fortsatt optimism. För 13 år sedan började arbetet med guldgruvan i Fäbodtjärn utanför Lycksele. Nu ger den vinst och Dagens PS har redan kunnat berätta om den svenska guldgruvan som kan ge en miljardintäkt. De första positiva …
Europeiska jättar går samman för att möta Starlink
Tre av Europas största flyg- och rymdföretag, Airbus, Thales of Leonardo går nu samman i ett gemensamt bolag för att möta den hårda konkurrensen i rymden från snabbt växande aktörer som Elon Musks Starlink. Några av Europas främsta tillverkare av satelliter presenterade under torsdagen ett samarbetsavtal för att slå ihop deras förlusttyngda verksamheter. Syftet är …
Bryssel i blåsväder: 11 punkter från EU-toppmötet
Ett toppmöte, elva frågor och 27 länder. På torsdagen inleds EU-toppmötet i Bryssel med ett ovanligt fullspäckat schema. Med allt ifrån frysta ryska tillgångar till sociala medier. Här är ämnena som kommer att behandlas i Bryssel. På torsdagen samlas EU-ledarna i Bryssel. Men dagordningen på toppmötet är tyngre än vanligt. Som väntat står klimatmål och …
Västvärlden öppnar för mer invandring – men bara en viss sort
Invandringskritiska partier firar triumfer i opinionen i flera länder – men ekonomierna lider brist på arbetskraft. Det får regeringar att vända sig till en särskild typ av invandring. De senaste åren har de politiska vindarna i västvärlden blåst i en migrationskritisk riktning. I flera länder, som USA, Italien, Storbritannien och Tyskland, har högerpopulistiska politiker gått …
Motell fyller 100 år – Stordalen laddar om längs E6:an
I år fyller begreppet motell hundra år, och samtidigt öppnar Petter Stordalen sitt första Stopover-hotell i Falkenberg – ett modernt väghotell för 2020-talet. Det är Strawberrys hyllning till ett sekel av mobilitet, bensinromantik och nu – hållbar laddning. Från Milestone till Mariestad Det var den 12 december 1925 som bröderna Arthur och Alfred Heineman slog …