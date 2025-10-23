Dagens PS
JUST NU:

USA inför sanktioner mot rysk olja

Dagensps.se
Världen

Västvärlden öppnar för mer invandring – men bara en viss sort

meloni
Giorgia Meloni har gjort sig känd för att vilja minska invandringen till Italien, men hennes regering satsar mer på tillfälliga visum. (Foto: Roberto Monaldo/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 23 okt. 2025Publicerad: 23 okt. 2025

Invandringskritiska partier firar triumfer i opinionen i flera länder – men ekonomierna lider brist på arbetskraft. Det får regeringar att vända sig till en särskild typ av invandring.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

De senaste åren har de politiska vindarna i västvärlden blåst i en migrationskritisk riktning. I flera länder, som USA, Italien, Storbritannien och Tyskland, har högerpopulistiska politiker gått till val på att minska invandringen.

Men på sikt, särskilt i takt med att befolkningarna åldras, väntas det uppstå arbetskraftsbrist inom branscher som sjukvård och bygg.

Det har fått allt fler länder i den rika världen att börja omfamna ett migrationssystem som länge förknippats med Gulfstaterna: tillfälliga visum för gästarbetare, skriver The Economist.

Fler gästarbetare i Italien

Samtidigt som efterfrågan på arbetskraft inom vård, jordbruk och byggsektor ökar har opinionen i många länder vänt mot permanent invandring.

Det har fått politiker, även på den populistiska högerkanten, att omfamna tillfälliga arbetstillstånd som ett sätt att möta näringslivets behov.

Många gästarbetare i USA arbetar inom fiskeindustrin. (Foto: Julio Cortez/AP/TT).

Italien, med Giorgia Meloni som premiärminister, planerar exempelvis en kraftig ökning av antalet visum för arbetare utan högre utbildning, skriver The Local.

Flera högerledda regeringar i Europa har tecknat avtal med länder som Indien och Uzbekistan för att underlätta arbetskraftsutbyte.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Therese Af Kleen, Almi
Spela klippet
PS Partner

Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt

23 okt. 2025

Kan stötta hemländerna

Liknande trender syns i Japan, Kanada och USA, där tillfälliga visum för säsongsarbetare expanderar.

För många utvecklingsländer innebär programmen en ekonomisk livlina.

Remitteringar – pengar som migranter skickar hem – har blivit en central inkomstkälla, och återvändande arbetare bidrar ofta till att starta nya företag med kapital och erfarenhet från utlandet.

Har satt upp mål

Länder som Vietnam och Uzbekistan har till och med infört nationella mål för hur många medborgare som ska arbeta utomlands varje år.

Kritiken mot systemen handlar främst om risken för exploatering, som bland annat Amnesty International har slagit larm om.

I flera länder är visumen kopplade till en specifik arbetsgivare, vilket gör det svårt för migranter att byta jobb eller rapportera missförhållanden.

Kan krävas en förändring

ANNONS

Studier visar också att tillfälliga arbetare ofta halkar efter i produktivitetsutveckling, eftersom företag sällan investerar i deras utbildning.

Forskare förespråkar därför mer flexibla regler där visum inte knyts till en viss arbetsgivare utan kan flyttas, skriver The Economist.

Australien, Kanada och Japan har redan infört reformer i den riktningen, och även i USA diskuteras liknande lösningar.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ArbetskraftsbristInvandringItalien
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS