Danska företag har svårt att hitta tillräckligt många kvinnliga kandidater till näringslivets högsta chefspositioner. Nu söker rekryterare efter ledare utanför landets gränser. Sverige ligger bättre till i jämställdhetsstatistiken, men även här är nio av tio börs-vd:ar män.
Danmark tvingas leta kvinnliga toppchefer utomlands – Sverige har samma problem
Medelåldern för en vd på de största svenska börsbolagen i dag 58 år, högst i Norden.
Det är en del i en utveckling världens näringsliv sett sedan början av 2000-talet.
Det är hög omsättning på vd-posterna i den svenska life science-sektorn.
Flera bolag befinner sig mitt i rekryteringen av nya toppchefer, medan andra nyligen har utsett efterträdare.
Hur hittar man då nya toppchefer?
Söker kvinnliga toppchefer utomlands
Inte det lättaste har det visat sig, åtminstone inte när det gäller kvinnliga sådana.
I grannlandet Danmark är läget så illa att rekryterare får söka sig utanför landets gränser för att hitta lämpliga kandidater.
Det rapporterar danska affärstidningen Børsen, som beskriver svårigheterna att få fram tillräckligt många kvinnliga kandidater till toppositionerna. Problemet handlar inte enbart om rekrytering. Det väcker också frågor om varför så få kvinnor når de högsta nivåerna i företagens organisationer, trots många års arbete för ökad jämställdhet.
Bara fyra procent kvinnliga börs-vd:ar
Enligt stiftelsen Allbrights skandinaviska jämförelse från november 2025 är endast fyra procent av vd:arna i de undersökta danska börsbolagen kvinnor.
Samtidigt utgör kvinnor 23 procent av ledningsgrupperna och 30 procent av styrelseledamöterna.
Det placerar Danmark efter både Sverige och Norge när det gäller kvinnors representation i näringslivets toppskikt.
Dansk forskning visar vidare att kvinnor oftare är representerade inom HR, kommunikation och andra stödfunktioner när det gäller just chefpositioner. Även i Danmark tar kvinnor historiskt sett större ansvar för barn och familj, vilket kan påverka karriärutvecklingen under de år då många avancerar till ledande positioner. En undersökning från fackorganisationen Djøf visar att 57 procent av kvinnorna ansåg att föräldraledigheten hade påverkat karriären negativt, jämfört med 19 procent av männen.
Sverige bättre – men utvecklingen stannar av
Sverige framstår som mer jämställt, men även här är avståndet till en jämn könsfördelning stort.
Enligt Allbright är 11 procent av vd:arna i de undersökta svenska börsbolagen kvinnor. Andelen har knappt förändrats på fem år.
Kvinnor utgör samtidigt 31 procent av ledningsgrupperna och 36 procent av styrelseledamöterna.
Sverige har därmed högst andel kvinnor i ledningsgrupperna av de tre skandinaviska länderna, men utvecklingen har bromsat in.
Ju högre upp i företagens hierarkier man kommer, desto färre kvinnor finns representerade.
Myndigheten konstaterar också att kvinnor oftare återfinns i stabsfunktioner, medan män dominerar de operativa befattningar som traditionellt leder vidare till vd-poster. Enligt Allbright är endast elva procent av vd:ar i svenska börsbolag kvinnor, jämfört med fyra procent i Danmark.
En färsk analys från september 2026, baserad på Bolagsverkets register, visar att kvinnor innehar runt 21 procent av vd-posterna i samtliga svenska aktiebolag, enligt sajten Dagens Näringsliv.
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