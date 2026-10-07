Danmark tvingas leta kvinnliga toppchefer utomlands – Sverige har samma problem

Bara fyra procent kvinnliga börs-vd:ar



Enligt stiftelsen Allbrights skandinaviska jämförelse från november 2025 är endast fyra procent av vd:arna i de undersökta danska börsbolagen kvinnor.



ANNONS

Samtidigt utgör kvinnor 23 procent av ledningsgrupperna och 30 procent av styrelseledamöterna.

Det placerar Danmark efter både Sverige och Norge när det gäller kvinnors representation i näringslivets toppskikt.

Dansk forskning visar vidare att kvinnor oftare är representerade inom HR, kommunikation och andra stödfunktioner när det gäller just chefpositioner. Även i Danmark tar kvinnor historiskt sett större ansvar för barn och familj, vilket kan påverka karriärutvecklingen under de år då många avancerar till ledande positioner. En undersökning från fackorganisationen Djøf visar att 57 procent av kvinnorna ansåg att föräldraledigheten hade påverkat karriären negativt, jämfört med 19 procent av männen.

Sverige bättre – men utvecklingen stannar av



Sverige framstår som mer jämställt, men även här är avståndet till en jämn könsfördelning stort.

Enligt Allbright är 11 procent av vd:arna i de undersökta svenska börsbolagen kvinnor. Andelen har knappt förändrats på fem år.

Kvinnor utgör samtidigt 31 procent av ledningsgrupperna och 36 procent av styrelseledamöterna.

Sverige har därmed högst andel kvinnor i ledningsgrupperna av de tre skandinaviska länderna, men utvecklingen har bromsat in.

Ju högre upp i företagens hierarkier man kommer, desto färre kvinnor finns representerade.

Myndigheten konstaterar också att kvinnor oftare återfinns i stabsfunktioner, medan män dominerar de operativa befattningar som traditionellt leder vidare till vd-poster. Enligt Allbright är endast elva procent av vd:ar i svenska börsbolag kvinnor, jämfört med fyra procent i Danmark.

En färsk analys från september 2026, baserad på Bolagsverkets register, visar att kvinnor innehar runt 21 procent av vd-posterna i samtliga svenska aktiebolag, enligt sajten Dagens Näringsliv.

Läs även:

Varsel på Ikea i Älmhult och Uppsala. Dagens PS

Tusentals jobb bort: Krisdrabbade posten skär ned. Dagens PS

ANNONS