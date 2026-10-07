Varsel på Ikea i Älmhult och Uppsala

Varslet är ett resultat av en flytt av godsflöde från distributionscentret i Älmhult till motsvarande center i Torsvik, skriver möbelvaruhusjätten i ett pressmeddelande.

Ett varsel läggs även hos Ikea i Uppsala, där koncernen ser en övertalighet på 15 tjänster på tjänstemannasidan. Samtidigt ska 25–30 medarbetare rekryteras i Uppsala för kundmöten och försäljning.

Ikea lanserar även ett nytt varuhusformat som ska etableras i ett tiotal svenska städer kommande tre år. Syftet är att göra det enklare för fler kunder att besöka Ikeabutiker, enligt Sara del Fabbro, landschef för Ikea Sverige.