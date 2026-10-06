Flera svenska life science-bolag står inför eller har nyligen genomfört ett vd-skifte. Vitrolife, Sobi och Investors onoterade vårdbolag Mölnlycke söker nya koncernchefer, medan bland andra Bico och CellaVision redan har bytt ledning i år.
Toppchefer lämnar – här är svenska bolagen som söker ny vd
Det är hög omsättning på vd-posterna i den svenska life science-sektorn.
Flera bolag befinner sig mitt i rekryteringen av nya toppchefer, medan andra nyligen har utsett efterträdare.
Bland de mest uppmärksammade vakanserna finns läkemedelsbolaget Sobi och medicinteknikbolaget Vitrolife.
Även Mölnlycke, som ägs av Investors Patricia Industries, söker en permanent vd, rapporterar Dagens Industri.
Internationell jakt på svenska toppchefer
För Vitrolife blev vd-skiftet aktuellt i maj när Bronwyn Brophy O’Connor meddelade att hon lämnar bolaget efter omkring tre år.
Hon går vidare till tyska Carl Zeiss Meditec som ny vd.
Brophy O’Connor har tidigare haft ledande roller inom bland annat Thermo Fisher Scientific, Medtronic och Johnson & Johnson. Hon ska stanna kvar under sin uppsägningstid för att underlätta övergången.
Även Sobi behöver hitta en ny vd. Guido Oelkers, som har lett läkemedelsbolaget sedan 2017, lämnar senast vid utgången av januari 2027.
Han går till tyska Biontech och tillträder som vd senast den 1 februari.
Investors bolag letar efter vd
På Mölnlycke lämnade Zlatko Rihter vd-posten i mars. Finanschefen Guillaume Joucla utsågs till tillförordnad vd medan styrelsen inledde jakten på en permanent efterträdare.
Rihter har i sin tur återvänt till börsnoterade Cellavision som styrelseordförande. Bolaget utsåg i juni Steve Ferguson till ny vd.
Kommersiellt fokus ökar
Enligt David Strömwall, partner på rekryteringsbolaget Amrop, finns flera förklaringar till den höga omsättningen på vd-posterna. En är att internationella koncerner söker svenska chefer med erfarenhet av att bygga och utveckla bolag.
En annan är ett ökat kommersiellt fokus efter några tuffa år för sektorn. Trycket har ökat på att få forskning och innovation att faktiskt nå marknaden, säger Strömwall till Dagens Industri.
Det syns även bland bolag som redan genomfört vd-skiften.
Bico utsåg i augusti Anders Fogelberg till ny vd efter Maria Forss. Bolaget lyfte fram kommersialisering, kundengagemang och lönsam tillväxt som centrala prioriteringar.
Även Arjo har fått ny permanent vd i år. Andréas Elgaard tillträdde i början av 2026 efter att ha utsetts under 2025.
Vd-karusellen började redan 2025. Då fick bland andra Bonesupport, Elekta och Vimian nya koncernchefer.