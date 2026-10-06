Toppchefer lämnar – här är svenska bolagen som söker ny vd

Bland de mest uppmärksammade vakanserna finns läkemedelsbolaget Sobi och medicinteknikbolaget Vitrolife.

Även Mölnlycke, som ägs av Investors Patricia Industries, söker en permanent vd, rapporterar Dagens Industri.

Internationell jakt på svenska toppchefer

För Vitrolife blev vd-skiftet aktuellt i maj när Bronwyn Brophy O’Connor meddelade att hon lämnar bolaget efter omkring tre år.

Hon går vidare till tyska Carl Zeiss Meditec som ny vd.

Brophy O’Connor har tidigare haft ledande roller inom bland annat Thermo Fisher Scientific, Medtronic och Johnson & Johnson. Hon ska stanna kvar under sin uppsägningstid för att underlätta övergången.

Även Sobi behöver hitta en ny vd. Guido Oelkers, som har lett läkemedelsbolaget sedan 2017, lämnar senast vid utgången av januari 2027.

Han går till tyska Biontech och tillträder som vd senast den 1 februari.