Chat GPT blev rörfirmans vapen i tvist om faktura

En tvist om en obetald faktura i Uppsala fick en oväntad vändning.

När en villaägare vägrade betala för ett rörjobb tog företaget hjälp av AI, och tingsrätten gick på deras linje.

Missa inte: Han kunde ha varit världens näst rikaste. Dagens PS

Tvist om tidsåtgång

Under våren 2024 fick en rörfirma i uppdrag att byta radiatorventiler och termostater i en villa. När jobbet var klart bestred kunden, en kvinna i 40-årsåldern, fakturan. Hon ansåg bland annat att ROT-avdraget hade räknats fel och att tolv timmar för att byta 13 termostater var oskäligt.

Företaget menade att tiden var fullt rimlig och tog saken till rätten. För att stärka sitt case ställde de en fråga till Chat GPT:

”Vad är rimlig tidsåtgång för byte av 13 radiatorventiler och radiatortermostater i en villa?”.

AI:n svarade att arbetet normalt tar cirka 11,5 timmar för en erfaren VVS-montör, alltså nästan exakt den tid som rörfirman fakturerat.

Läs också: Vill gå i pension vid 63 – men får vänta till 72. Dagens PS

ANNONS