När en villaägare i Uppsala bestred en faktura för rörjobb valde firman en ovanlig väg – de frågade Chat GPT.
Chat GPT blev rörfirmans vapen i tvist om faktura
En tvist om en obetald faktura i Uppsala fick en oväntad vändning.
När en villaägare vägrade betala för ett rörjobb tog företaget hjälp av AI, och tingsrätten gick på deras linje.
Tvist om tidsåtgång
Under våren 2024 fick en rörfirma i uppdrag att byta radiatorventiler och termostater i en villa. När jobbet var klart bestred kunden, en kvinna i 40-årsåldern, fakturan. Hon ansåg bland annat att ROT-avdraget hade räknats fel och att tolv timmar för att byta 13 termostater var oskäligt.
Företaget menade att tiden var fullt rimlig och tog saken till rätten. För att stärka sitt case ställde de en fråga till Chat GPT:
”Vad är rimlig tidsåtgång för byte av 13 radiatorventiler och radiatortermostater i en villa?”.
AI:n svarade att arbetet normalt tar cirka 11,5 timmar för en erfaren VVS-montör, alltså nästan exakt den tid som rörfirman fakturerat.
ROT-avdrag ifrågasattes
Kunden hävdade också att hon hade rätt till 50 procent tillbaka på ROT-avdraget, men firman påpekade att nivån ligger på 30 procent. Även den invändningen föll platt.
Enligt Byggnadsarbetaren meddelade Uppsala tingsrätt i mitten av augusti en tredskodom, eftersom kvinnan inte deltog i förhandlingen.
Resultatet blev att villaägaren måste betala drygt 27 000 kronor till rörfirman.
Men tvisten kan ändå leva vidare. Kvinnan har möjlighet att ansöka om återvinning, vilket innebär att rätten tar upp fallet igen, senast den 22 september 2025.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
