Nu slopas matkravet – nu kan det bli vinbar i bokhandeln

Vad blir den stora förändringen?

Det är en viktig regelförenkling för många företag, när det inte krävs matservering och eget kök för att kunna servera alkohol. Det kan också dyka upp nya typer av verksamheter, det blir ett roligare Sverige helt enkelt, säger han.

Vad kan det bli för nya ställen?

Jag tror det kan dyka upp olika typer av vinbarer, men också befintliga ställen som kanske vill ha en mindre filial vägg i vägg eller en camping som vill ha en lite enklare bar på stranden. Jag läste någonstans att det har kommit in ansökningar från någon frisörsalong, blomsteraffär och bokhandel.

Men jag gissar att det inte kommer vara jättemycket nya verksamheter från den 1 juni och framåt, för man hinner inte få tillstånd. Hur snabbt det kommer att gå beror på kommunerna. En del kommer kanske inte tycker att det är värt kostnaden. Du måste fortfarande ha ett tillstånd för att få servera alkohol, gå en utbildning och klara ett prov.

Vad förändras för befintliga ställen?

I det korta perspektivet är det de som vinner mest. De behöver inte servera mat till klockan 22, utan kan nyttja sin personal när folk verkligen vill äta. De kan vara mer flexibla och har möjlighet att utveckla verksamheten på nya sätt.

Kommer priserna att gå ned om ställen inte behöver ha kök och kökspersonal?

Så kanske det kan bli, men jag tror att man i första hand kommer att försöka utveckla sin verksamhet. Många har väldigt små marginaler och här kan man nu förbättra dem lite genom att inte ha personal när den inte behövs, man slipper en del matsvinn och så vidare.