Sverige fortsätter bygga beredskap. Nu handlar det om flyttbara kvarnar för att kunna mala mjöl i Norrland i ett krisläge.
Beredskap: Staten köper mobila kvarnar – ska mala mjöl i norr
Ingen dag utan nya steg när det gäller svensk beredskap. Senast handlade det om mobila färjor som ska ersätta vägar i krig.
Trafikverket och Försvarsmakten skapar resurser för att transporter ska fungera även om viktiga transportleder slås ut.
Nu byggs beredskapen ut för en situation där ordinarie broar eller färjeförbindelser är utslagna eller av något annat skäl inte kan användas.
Trafikverket bidrar med materiel och teknisk kompetens, medan Hemvärnet står för personal och operativ förmåga.
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Mobila kvarnar ger bättre beredskap
”Norra Sverige har många älvar och det är viktigt att vi har en beredskap för att kunna upprätthålla transporterna även om den ordinarie infrastrukturen inte fungerar”, konstaterade Jesper Kallin, överstelöjtnant och operationschef vid Norra militärregionen, i ett nyhetsmeddelande.
Nu gäller det en annan typ av mobilitet. Livsmedelsverket upphandlar flyttbara kvarnar för en bättre beredskap i Norrland.
Genom kvarnarna ska staten se till att det kan bli mat av spannmålen i de beredskapslager ett annat statligt verk, Jordbruksverket, upphandlat i våra nordligaste län.
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Första upphandlingen igång
Nu har Livsmedelsverket inlett upphandlingen av den första mobila kvarnen, som ska kunna mala ett fint bagerimjöl.
”Nu bygger Sverige spannmålslager i de nordligaste länen. Då behövs också lösningar för hur spannmålen ska bli mjöl – i en region som idag saknar kvarnar. Därför har vi idag gått ut med en förfrågan om att upphandla flyttbara kvarnar”, säger Isak Bergdahl, beredskapshandläggare hos Livsmedelsverket.
Initialt köper staten in en modulär kvarn, som kan mala ett finare mjöl. Våren 2027 ska Livsmedelsverket upphandla fyra enklare fullkornskvarnar.
Båda kvarntyperna är flyttbara och kan placeras där de gör bäst nytta i kris eller krig.
Kvarnarna ska köpas in i etapper. I slutändan ska de kunna producera mjöl och andra spannmålsprodukter, som motsvarar ungefär hälften av den energi och näring som befolkningen i regionen behöver.
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Ska kunna användas i fredstid
Parallellt med upphandlingen arbetar Livsmedelsverket med ett koncept för hur kvarnarna ska användas i praktiken.
Det handlar till exempel om utbildning och övning och hur kvarnarna kan ge nytta även i fredstid, genom att bidra till den regionala livsmedelstillverkningen, i samverkan med lokala aktörer, skriver verket.
Upphandlingen av kvarnar för att omvandla spannmålslagren till mat är en av många insatser som Livsmedelsverket gör för att stärka Sveriges livsmedelsberedskap.
”Beredskapslager är en viktig del, men det allra viktigaste är att befintliga verksamheter som företag, kommuner och andra aktörer blir mer robusta så att de kan fortsätta att fungera trots svåra förhållanden”, säger Isak Bergdahl.
”Ju bättre beredskap de har, desto mindre blir behovet av att använda lagren.”
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