Första upphandlingen igång

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Nu har Livsmedelsverket inlett upphandlingen av den första mobila kvarnen, som ska kunna mala ett fint bagerimjöl.

”Nu bygger Sverige spannmålslager i de nordligaste länen. Då behövs också lösningar för hur spannmålen ska bli mjöl – i en region som idag saknar kvarnar. Därför har vi idag gått ut med en förfrågan om att upphandla flyttbara kvarnar”, säger Isak Bergdahl, beredskapshandläggare hos Livsmedelsverket.

Initialt köper staten in en modulär kvarn, som kan mala ett finare mjöl. Våren 2027 ska Livsmedelsverket upphandla fyra enklare fullkornskvarnar.

Båda kvarntyperna är flyttbara och kan placeras där de gör bäst nytta i kris eller krig.

Kvarnarna ska köpas in i etapper. I slutändan ska de kunna producera mjöl och andra spannmålsprodukter, som motsvarar ungefär hälften av den energi och näring som befolkningen i regionen behöver.

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Beredskapen stärks på alla håll i Sverige. Nu handlar det om flyttbara kvarnar som ska säkra tillgången på mjöl i Norrland i ett kris- eller krigsläge. (Foto: Pressbild SNS)

Ska kunna användas i fredstid

Parallellt med upphandlingen arbetar Livsmedelsverket med ett koncept för hur kvarnarna ska användas i praktiken.

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Det handlar till exempel om utbildning och övning och hur kvarnarna kan ge nytta även i fredstid, genom att bidra till den regionala livsmedelstillverkningen, i samverkan med lokala aktörer, skriver verket.

Upphandlingen av kvarnar för att omvandla spannmålslagren till mat är en av många insatser som Livsmedelsverket gör för att stärka Sveriges livsmedelsberedskap.

”Beredskapslager är en viktig del, men det allra viktigaste är att befintliga verksamheter som företag, kommuner och andra aktörer blir mer robusta så att de kan fortsätta att fungera trots svåra förhållanden”, säger Isak Bergdahl.

”Ju bättre beredskap de har, desto mindre blir behovet av att använda lagren.”

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