Om viktiga transportleder slås ut måste transporterna ändå fungera. Nu skapar Trafikverket och Försvarsmakten resurser.
Beredskap: Mobila färjor ska ersätta vägar i krig
Om viktiga transportleder slås ut måste samhället ändå fortsätta fungera. Nu förbereder Sverige sig, genom att förstärka sin beredskap på området.
Trafikverket och Hemvärnet återtar nu tillsammans förmågan att snabbt etablera transporter över strömmande vatten.
Nu byggs beredskapen för en situation där ordinarie broar eller färjeförbindelser är utslagna eller av något annat skäl inte kan användas.
Ska fungera i krislägen
Det är Trafikverket och Försvarsmakten, genom Hemvärnet, som har börjat vad man kallar ”återtagandet” av ett mobilt färjesystem.
Det ska kunna transportera människor och gods över strömmande vatten vid störningar eller vid skador på den ordinarie infrastrukturen.
Trafikverket bidrar med materiel och teknisk kompetens, medan Hemvärnet står för personal och operativ förmåga.
”Norra Sverige har många älvar och det är viktigt att vi har en beredskap för att kunna upprätthålla transporterna även om den ordinarie infrastrukturen inte fungerar”, säger Jesper Kallin, överstelöjtnant och operationschef vid Norra militärregionen, i ett nyhetsmeddelande.
”Det här ger oss ytterligare en möjlighet att lösa det”, tillägger operationschefen.
Återtar förmågan successivt
Förmågan att använda systemet återtas nu successivt genom att Hemvärnet och Trafikverket samverkar och övar tillsammans.
Systemet består av både äldre och nyare materiel och kommer att kunna användas på flera strategiskt viktiga platser i Sverige.
”Jag har själv varit med och byggt upp systemen tidigare, men i dag består det delvis av helt ny materiel”, berättar soldaten Herman Lindström i Hemvärnet.
”Det är viktigt att vi med det omvärldsläge som råder återetablerar förmågan att säkerställa transporter över strömmande vatten.”
”Haft materielen länge”
Materielen har funnits länge men kommer nu till användning i ett beredskaps-perspektiv.
”Vi har haft materielen under många år”, förklarar Sara Larsson, Trafikverkets förvaltare av tillfälliga broar.
”Genom samarbetet med Hemvärnet får vi den operativa kapacitet som krävs för att kunna använda den när den behövs, oavsett plats”, konstaterar hon.
Genom att kombinera Trafikverkets materiel och tekniska kompetens med Hemvärnets personal och operativa förmåga, vill man förstärka samhällets möjligheter att upprätthålla viktiga transporter även när den ordinarie infrastrukturen inte fungerar.
”Det bidrar till ett mer motståndskraftigt samhälle och stärker totalförsvarets transportförmåga”, avslutar Försvarsmakten.