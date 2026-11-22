Nu byggs beredskapen för en situation där ordinarie broar eller färjeförbindelser är utslagna eller av något annat skäl inte kan användas.

Ska fungera i krislägen

Det är Trafikverket och Försvarsmakten, genom Hemvärnet, som har börjat vad man kallar ”återtagandet” av ett mobilt färjesystem.

Det ska kunna transportera människor och gods över strömmande vatten vid störningar eller vid skador på den ordinarie infrastrukturen.

Trafikverket bidrar med materiel och teknisk kompetens, medan Hemvärnet står för personal och operativ förmåga.

”Norra Sverige har många älvar och det är viktigt att vi har en beredskap för att kunna upprätthålla transporterna även om den ordinarie infrastrukturen inte fungerar”, säger Jesper Kallin, överstelöjtnant och operationschef vid Norra militärregionen, i ett nyhetsmeddelande.

”Det här ger oss ytterligare en möjlighet att lösa det”, tillägger operationschefen.