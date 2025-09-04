Bellman hotar Peter Stormares bryggeri

Ingen storm i ett vattenglas. Möjligen en Stormare i ett ölglas. Men nej, vi ska inte skylla på 1700-talets föregångare till Evert Taube, Cornelis Wreesvijk och Ulf Lundell. Carl Michael Bellman är i grunden oskyldig.

När Bollnäs kommun gjorde en tillsynskontroll av Stormare bryggeri såg allt grönt ut.

Ingenting kring livsmedelshantering och råvaror gav anledning till kritik, Formerna för marknadsföring och försäljning såg bra ut.

Hobbyprojekt för kvintett

Stormare bryggeri är ett hobbyprojekt för skådespelaren Peter Stormare, som driver bryggeriet ihop med dottern Kelly, spelmannen Staffan Michelson och John-Erik Malmberg med son, där sonen är bryggarmästaren Anders Malmberg.

Bryggeriet har återstartat vid foten av Åsberg, i den gamla skidliftstationen i Arbrå med utsikt över Ljusnan.

”Ölen finns på Systembolaget nu, i hård konkurrens. När det gäller smaken så, jag ville gärna ha en ljus, enkel öl av det slag som jag själv tar om jag går på krogen. Inget tillkrånglat”, sammanfattade Stormare när jag intervjuade honom om krogsatsningen och annat 2023.

”Dimmig starköl 4,8% från Peter Stormare”, ”inte för besk, inte för söt, inte för torr”, kan man läsa sig till hos Systembolaget.

”Men bryggeriet ligger ju på landet så man måste ju köra bil”, funderade han vidare och konstaterade apropå det att det finns ju alkoholfri öl ”men de blir oftast inte bra”.

