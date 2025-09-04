Bellman hotar Peter Stormares bryggeri

Dagens PS
Bellman fäller Stormares bryggeri
Tillfälligt hemma i Arbrå där Peter Stormare växte upp, men på det här stadiet ovetande om sprängkraften i Bellman-citatet på bryggeriets hemsida. (Foto: Lisa Hallgren/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 04 sep. 2025Publicerad: 04 sep. 2025

Han faller inte på öl, hygien, försäljning eller råvaror. I stället är det Carl Michael Bellman som ställer till det för Peter Stormares bryggeri.

Ingen storm i ett vattenglas. Möjligen en Stormare i ett ölglas. Men nej, vi ska inte skylla på 1700-talets föregångare till Evert Taube, Cornelis Wreesvijk och Ulf Lundell. Carl Michael Bellman är i grunden oskyldig.

När Bollnäs kommun gjorde en tillsynskontroll av Stormare bryggeri såg allt grönt ut.

Ingenting kring livsmedelshantering och råvaror gav anledning till kritik, Formerna för marknadsföring och försäljning såg bra ut.

Hobbyprojekt för kvintett

Stormare bryggeri är ett hobbyprojekt för skådespelaren Peter Stormare, som driver bryggeriet ihop med dottern Kelly, spelmannen Staffan Michelson och John-Erik Malmberg med son, där sonen är bryggarmästaren Anders Malmberg.

Bryggeriet har återstartat vid foten av Åsberg, i den gamla skidliftstationen i Arbrå med utsikt över Ljusnan.

”Ölen finns på Systembolaget nu, i hård konkurrens. När det gäller smaken så, jag ville gärna ha en ljus, enkel öl av det slag som jag själv tar om jag går på krogen. Inget tillkrånglat”, sammanfattade Stormare när jag intervjuade honom om krogsatsningen och annat 2023.

”Dimmig starköl 4,8% från Peter Stormare”, ”inte för besk, inte för söt, inte för torr”, kan man läsa sig till hos Systembolaget.

”Men bryggeriet ligger ju på landet så man måste ju köra bil”, funderade han vidare och konstaterade apropå det att det finns ju alkoholfri öl ”men de blir oftast inte bra”.

Bellmans staty bredvid Bellmanseken på Djurgården, under vilken han sägs ha skrivit Fredmans epistel 25, utan otäcka citat om öl men enligt versen ”med glas i  hand”. (Foto: Ali Lorestani/TT)
Aj aj aj, Bellman…

Tur kanske ändå att Bollnäs kommun inte hörde eller läste just det uttalandet från Stormare.

Efter att ha godkänt allt annat vid inspektionen av Stormare bryggeri, lusläste man nämligen hemsidan och fann ett citat från Bellman; ”Dubbelt öl ger gott humör”, rapporterar Ljusnan.

Då blev det besvärligt. Lagen säger nämligen att det inte ens får antydas att livsmedel har egenskaper som inte är vetenskapligt belagda, eller att livsmedlet har positiv psykologisk påverkan.

”Så påståendet/citatet ”Dubbelt öl ger gott humör” kan anses som ett otillåtet hälsopåstående, eftersom det kopplar ölen till förbättrat humör (psykisk välmående). Även om det är ett historiskt citat (Bellman), används det i ett reklamsyfte och kan därmed förstärka ett budskap om att alkohol ger positiv effekt på humöret.”, skriver kommunen i sin tillsynsrapport.

Återkommer för kontroll

”Vi får väl plocka bort den texten”, säger bryggerimästaren Anders Malmberg.

”Men jag kan väl tycka att fokus här ligger på fel saker när man använder resurserna till det här.”

Bollnäs kommun meddelar i sin tillsynsrapport att man kommer att följa upp regelbrottet vid nästa ordinarie kontroll av bryggeriet.

