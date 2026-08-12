Branschen varnar: Fler utför försäkringsbedrägeri med AI

Fem bolag blir en europeisk belysningskoncern. Emission pågår

Förfalskade kvitton och dokument är inget nytt inom försäkringsbranschen.

Mer trovärdiga förfalskningar

Men den ökade användningen av generativ AI har gjort det enklare att manipulera bilder och dokument, även för personer utan avancerade tekniska kunskaper, skriver finska Taoluselämä.

Samtidigt har förfalskningarna blivit betydligt mer trovärdiga.

Det ställer nya krav på försäkringsbolagens arbete med att upptäcka bedrägerier.

Enligt Pop Vakuutus bedöms skadeanmälningar alltid utifrån en helhet, vilket innebär att en enskild bild eller ett dokument normalt inte ensamt avgör om ersättning ska betalas ut.

Samtidigt kan AI användas av försäkringsbolagen för att bekämpa samma typ av bedrägerier.

Läs mer: Konflikt i försäkringsbranschen: Kundskyddet kan försvagas. Realtid