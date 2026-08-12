Det krävs numera inte särskilt stora tekniska kunskaper för att göra en hyfsat trovärdig förfalskning på exempelvis kvitton. Försäkringsbranschen vill nu ta krafttag mot problemet.
Branschen varnar: Fler utför försäkringsbedrägeri med AI
AI har börjat skapa nya problem för försäkringsbolagen.
Det finska försäkringsbolaget Pop Vakuutus uppger att bolaget allt oftare stöter på situationer där äktheten i material som skickats in tillsammans med skadeanmälningar behöver ifrågasättas.
Förfalskade kvitton och dokument är inget nytt inom försäkringsbranschen.
Mer trovärdiga förfalskningar
Men den ökade användningen av generativ AI har gjort det enklare att manipulera bilder och dokument, även för personer utan avancerade tekniska kunskaper, skriver finska Taoluselämä.
Samtidigt har förfalskningarna blivit betydligt mer trovärdiga.
Det ställer nya krav på försäkringsbolagens arbete med att upptäcka bedrägerier.
Enligt Pop Vakuutus bedöms skadeanmälningar alltid utifrån en helhet, vilket innebär att en enskild bild eller ett dokument normalt inte ensamt avgör om ersättning ska betalas ut.
Samtidigt kan AI användas av försäkringsbolagen för att bekämpa samma typ av bedrägerier.
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Kan användas till ens fördel
Tekniken kan bland annat användas för att snabbt analysera stora mängder information och identifiera avvikelser som kan tyda på oegentligheter.
AI används även för att effektivisera handläggningen av skadeärenden. Men tekniken ersätter ännu inte den mänskliga bedömningen.
Försäkringsbolagets utredare behöver fortfarande granska resultaten och avgöra om det finns verkliga tecken på bedrägeri.
Utvecklingen innebär därför en kapplöpning mellan nya metoder för att skapa trovärdiga förfalskningar och försäkringsbolagens allt mer avancerade verktyg för att upptäcka dem.
Försäkringsbranschen behöver samtidigt anpassa sina kontrollmetoder i takt med att generativ AI blir mer lättillgänglig.
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