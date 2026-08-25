Tullavgift slår mot Kinas bjässar – då rusar svensk e-handel

Det framgår av en analys som Again Technology genomfört på uppdrag av Svensk Handel.

Tydlig nedgång för Temu och Shein

”Det är tydligt att den nya tullavgiften påverkat köpen från Temu och Shein. Med det sagt så är det fortfarande för tidigt att prata om en permanent nedgång. Vi vet med oss att dessa företag i skrivande stund arbetar för att effektivisera sin check-out, och på så vis baka in avgiften i köpet. Vi kommer att fortsätta att följa upp tullavgiftens effekt under höst- och vinter”, säger Per Ljungberg, innovationschef på Svensk Handel, i ett pressmeddelande.

Medan juniomsättningen för e-handeln i Sverige kom in lägre med 4 procent, så ökade omsättningen för branschen i juli med hela 9 procent.

Bra sommar för svensk e-handel

”Svenskarnas privatekonomiska situation förbättras, vilket gynnar e-handeln”, säger Ljungberg.

Den totala omsättningstillväxten för årets andra kvartal uppmättes till 10 procent.

”Det blev en bra sommar för e-handelsföretagen. Svenskarnas privatekonomiska situation förbättras, vilket gynnar e-handeln. Vi hoppas och tror att de positiva vindarna fortsätter att blåsa en bra bit in på hösten, förutsatt att det oroliga omvärldsläget inte försämras ytterligare”.

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