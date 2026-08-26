Ernstberger tillbaka: Utbildar unga att sälja elavtal till familjen

Det här kostade den förra affären

Dagens PS har följt Allra-härvan sedan bolagets grundande. I juli 2021 dömde Svea hovrätt Alexander Ernstberger till sex års fängelse och tio års näringsförbud för grovt mutbrott och grov trolöshet mot huvudman. Domen vann laga kraft sedan Högsta domstolen nekat prövningstillstånd, och HD har även avslagit hans ansökan om resning.

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Han ska tillsammans med tre andra solidariskt betala 315 miljoner kronor i skadestånd och ränta, enligt Realtid. Pengarna går till Pensionsmyndigheten, inte till enskilda sparare.

Skulden uppgick i mars till cirka 300 miljoner kronor och Ernstberger är i personlig konkurs sedan 2022, enligt TV4.

Så skyddas du beroende på hur avtalet ingås

Tar ett elhandelsföretag initiativ till ett telefonsamtal, räcker inte ett muntligt ja. Sedan den 1 september 2018 måste du godkänna erbjudandet skriftligt efteråt, annars är avtalet ogiltigt, enligt Konsumenternas.

Kravet knyts till att näringsidkaren tar initiativet, och om en förmedlare ringer för företagets räkning får det bedömas från fall till fall.

Sitter någon i ditt hem gäller istället reglerna för hemförsäljning: 14 dagars ångerrätt, och företaget ska lämna information och en ångerblankett i pappersform, enligt Konsumentverket. Ångerrätten på 14 dagar gäller både distansavtal och avtal utanför affärslokal, enligt distansavtalslagen.

Politiken går åt andra hållet

Den 27 augusti i fjol föreslog Konsumentverket ett förbud mot kommersiell telefonförsäljning, i andra hand ett opt-in-system, enligt Regeringskansliet. Civilminister Erik Slottner sa då att ”inte minst äldre, språksvaga och personer med vissa funktionsnedsättningar drabbas illa”.

Elavtal är ett av de områden som lett till flest anmälningar, enligt regeringens uppdrag till verket. Telefonförsäljning av premiepension, området där Allra verkade, är förbjuden sedan 2018.

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Vad näringsförbudet tillåter

Ett näringsförbud hindrar inte anställning i sig. Däremot får den som har förbud inte driva företag, sitta i styrelsen, teckna firma eller vara anställd i en närståendes verksamhet, enligt lagen om näringsförbud. Kronofogden har tillsyn och kan kräva uppgifter om anställning och inkomst, enligt myndigheten.

På sin webbplats skriver Ernstberger att han inte äger något i bolaget, är anställd med månadslön och arbetar inom ramen för sitt näringsförbud, enligt DI.

Något som tyder på att förbudet överträtts har inte framkommit.

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