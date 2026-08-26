Här är arbetslösheten lägst och högst

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Arbetsmarknaden blomstrar knappast i storstäderna Malmö och Stockholm. Det enligt en kvartalsrapport från Arbetsförmedlingen som visar läget kommun för kommun.

På ett år har arbetslösheten sjunkit från 6,9 till 6,4 procent, den lägsta nivån sedan 2023, enligt Arbetsförmedlingens siffror för andra kvartalet.

Mattats av

”Under våren har återhämtningen dock mattats av och arbetslösheten ligger fortsatt på en förhöjd nivå”, skriver myndigheten.

Arbetslösheten har på ett år minskat i samtliga län, men skillnaderna i landet är stora. Och det går trögare i vissa regioner.

”Stockholm, Västra Götaland, Uppsala och Västerbotten ligger dock fortfarande över 2023 års nivåer och väntas enligt Arbetsförmedlingens regionala prognos nå liknande nivåer först under 2027”, säger Evelina Sundin, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen, i en kommentar.

Lägst arbetslöshet har gruvstäderna Gällivare och Kiruna, 2,0 respektive 2,3 procent. Högst är den i Skånekommunerna Perstorp (13,0 procent) och Malmö (11,3 procent).

Högst i Skåne

I Stockholms län ligger arbetslösheten på 6,8 procent. Högst på länsnivå ligger Skåne på 8,4 procent. Lägst har Norrbotten, 3,5 procent.

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De nyanmälda platserna hos landets arbetsförmedlingar är färre än under motsvarande period i fjol. Flest nya jobb finns som vanligt i vården. Arbetsgivarna behöver undersköterskor, personal till hemtjänsten och till äldreboenden. Det finns även relativt många lediga tjänster för lärare, lastbilschaufförer och lagerpersonal, enligt Arbetsförmedlingens statistik.