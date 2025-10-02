Dagens PS
Konkurrensverket: "Köp ut Arlanda Express"

Konkurrensverket vill bryta Arlanda Express monopol
Så här ser de nya tåg ut som Arlanda Express beställt. 2029 ska de vara i trafik. Nu är frågan om Arlanda Express är ensam på linjen då. (Foto: Pressbild A-Train AB)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 02 okt. 2025Publicerad: 02 okt. 2025

Konkurrensverket ställer sig bakom planerna på att bryta Arlanda Express monopol på Arlandabanan. Det är värt pengarna, menar man.

Konkurrensverket har lämnat sitt yttrande över ”Arlanda – en viktig port för det svenska välståndet”.

Där ställer man sig bakom utredningens bedömning att det finns ”potential i ett mer effektivt nyttjande av Arlandabanan”.

Översatt till vardagssvenska innebär det att Konkurrensverket tycker att det är en bra idé att bryta Arlanda Express monopol på sträckan, även om det skulle kosta en rejäl slant.

”Höga priser och låg efterfrågan”

”Konkurrensverket instämmer i bedömningen att det finns potential för ett mer effektivt nyttjande av Arlandabanan. Rådande ordning, där A-Train har ensamrätt att bedriva snabbpendel och dessutom kan neka andra tågoperatörer tillträde till sträckan, och där en stationsavgift tas ut för passagerare via Arlanda C, leder till höga priser, låg efterfrågan och suboptimalt utbud på avgångar, det vill säga en monopolliknande ransonering av volymerna”, skriver Konkurrensverket.

Aida Hadzialic, socialdemokrat och finansregionråd i Stockholm, tillhör dem som kritiserat A-Trains monopol och krävt ett nytt avtal. (Foto: Joakim Ståhl/TT)
Sågar upplägget helt

En präktig totalsågning av upplägget, med andra ord. Att det kommer att kosta en rejäl slant att kompensera A-Train, som driver trafiken i dag, inser verket men tycker att det är värt pengarna.

”Konkurrensverket tillstyrker därför förslaget att ändra förutsättningarna för Arlandabanan. A-Train kommer förvisso att behöva kompenseras, men i den mån rådande ordning skapar en artificiell marknadsmakt torde den samhällsekonomiska vinsten av att öppna upp Arlandabanan för konkurrens och att slopa stationsavgifterna överstiga kostnaden för kompensationen.”

Kina och Australien äger

Arlanda Express har kallats ”världens dyraste tåglinje” och på denna exklusivitet har A-Train ensamrätt fram till år 2050.

Sedan 2014 har A-Train ägts av australiska och kinesiska investerare. Det är State Super, Sunsuper och State Administration of Foreign Exchange, Safe.

State Super är en australisk pensionsfond och äger 37,5 procent av A-Train. Sunsuper är också en australisk pensionsfond med ett ägande på 25 procent.

Safe är en kinesisk statlig myndighet som förvaltar kinesiska statens valutareserver. I Europa representeras man av brittiska Ginkgo Tree Investment och tillsammans äger de 37,5 procent av A-Train och därmed Arlanda Express.

Hårt kritiserat

Monopolet på banan och det långa avtalet till 2050 har varit starkt kritiserat. En av de senaste kritikerna är Stockholms finansregionråd Aida Hadžialić som krävt att regeringen agerar för att få tillstånd en nyordning på Arlandabanan.

Nu har frågan utretts och ett antal alternativ lagts fram. Det är bland dem Konkurrensverket ansluter sig till alternativet med uppsägning av nuvarande avtal med A-Train och kompensation för bolagets intäktsbortfall.

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

