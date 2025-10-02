Konkurrensverket: "Köp ut Arlanda Express"

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Sågar upplägget helt

En präktig totalsågning av upplägget, med andra ord. Att det kommer att kosta en rejäl slant att kompensera A-Train, som driver trafiken i dag, inser verket men tycker att det är värt pengarna.

”Konkurrensverket tillstyrker därför förslaget att ändra förutsättningarna för Arlandabanan. A-Train kommer förvisso att behöva kompenseras, men i den mån rådande ordning skapar en artificiell marknadsmakt torde den samhällsekonomiska vinsten av att öppna upp Arlandabanan för konkurrens och att slopa stationsavgifterna överstiga kostnaden för kompensationen.”

Kina och Australien äger

Arlanda Express har kallats ”världens dyraste tåglinje” och på denna exklusivitet har A-Train ensamrätt fram till år 2050.

Sedan 2014 har A-Train ägts av australiska och kinesiska investerare. Det är State Super, Sunsuper och State Administration of Foreign Exchange, Safe.

State Super är en australisk pensionsfond och äger 37,5 procent av A-Train. Sunsuper är också en australisk pensionsfond med ett ägande på 25 procent.

Safe är en kinesisk statlig myndighet som förvaltar kinesiska statens valutareserver. I Europa representeras man av brittiska Ginkgo Tree Investment och tillsammans äger de 37,5 procent av A-Train och därmed Arlanda Express.

Hårt kritiserat

Monopolet på banan och det långa avtalet till 2050 har varit starkt kritiserat. En av de senaste kritikerna är Stockholms finansregionråd Aida Hadžialić som krävt att regeringen agerar för att få tillstånd en nyordning på Arlandabanan.

Nu har frågan utretts och ett antal alternativ lagts fram. Det är bland dem Konkurrensverket ansluter sig till alternativet med uppsägning av nuvarande avtal med A-Train och kompensation för bolagets intäktsbortfall.

