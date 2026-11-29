Det är nyår. Kyrkoåret börjar nu. I år är det speciellt då en ny bibelöversättning är här. Biblar för 13 miljoner kronor delas ut i kyrkan.
Årets bok i Sverige: Biblar för 13 miljoner delas ut gratis
Tanken var att beställa 34 biblar av nya bibelöversättningen, NT2026. Av misstag beställde Vollsjö församling 34 lådor i stället och fick 1 156 biblar.
”Vi såg nog inte riktigt att det var lådor man beställde”, konstaterar Jenny Delén, kyrkoherde i församlingen.
Vollsjö församling har drygt 2 200 medlemmar och en kyrka som rymmer ungefär 170 människor, så denna mängd biblar var väl tilltagen – men Jenny Delén tror det finns en tanke bakom missen.
”Vi tar vårt missionsuppdrag på väldigt stort allvar. Gud hade nog en plan med detta”, säger hon hos Kyrkans tidning.
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Ny översättning i år
Bibelsällskapet har under hösten presenterat den nya översättningen av Nya testamentet och redan innan den var offentlig, hade kyrkostyrelsen beslutat att dela ut nya Nya testamentet till alla som första advent beräknas besöka gudstjänster i Svenska kyrkan.
”Det vill vi göra för att sprida Bibeln och uppmärksamma att den nya utgåvan släpps. Vi hoppas också att detta ska kunna möta det växande intresset för tro, kyrkans liv och bibelläsning”, säger Håkan Widepalm, kyrkostyrelsens andre vice ordförande, hos Kyrkans tidning.
Utdelningen görs på ärkebiskop Martin Modéus initiativ och Widepalm säger att ”det är roligt att initiativet kommer från honom”.
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200 000 ex till första advent
Kyrkostyrelsen beräknar att det kommer att tryckas cirka 200 000 exemplar av NT 2026 till utdelningen på första advent.
Då ska upplagan räcka så att alla sällskap som besöker gudstjänst på första advent då ska få med sig ett exemplar.
Församlingarna har via sina stift kunnat beställa så många biblar som de räknar med att kunna dela ut. Kostnaden för hela detta projekt är beräknat till strax under 13 miljoner kronor.
”Den största delen av kostnaden är det tänkt att nationell nivå tar. Stiften tar en del av kostnaden och församlingarna tar fraktkostnaden för de biblar de beställer”, säger Håkan Widepalm.
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Årets mest spridda bok
Sverige brukar betraktas som en sekulär nation men det är en sanning som förtjänar en egen gråskala i det svart-vita.
Den nya bibelöversättningen gör NT2026 till årets mest spridda bok i Sverige och faktum är att antalet gudstjänstbesökare under ett år i Sverige är större än det antal som besöker någon SHL-match i hockey.
”Det är en stor glädje för Svenska kyrkan att dela ut NT 2026, evangeliets ord, i en språkdräkt som talar till vår tid, på en av kyrkans mest besökta helgdagar”, säger ärkebiskopen i en kommentar till Kyrkans tidning.
”Min förhoppning är att denna gåva inte bara blir en bok i handen, utan en levande följeslagare – en källa att ösa ur genom livets olika skeden”, avslutar Martin Modéus.
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