”Vi såg nog inte riktigt att det var lådor man beställde”, konstaterar Jenny Delén, kyrkoherde i församlingen.

Vollsjö församling har drygt 2 200 medlemmar och en kyrka som rymmer ungefär 170 människor, så denna mängd biblar var väl tilltagen – men Jenny Delén tror det finns en tanke bakom missen.

”Vi tar vårt missionsuppdrag på väldigt stort allvar. Gud hade nog en plan med detta”, säger hon hos Kyrkans tidning.

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Ny översättning i år

Bibelsällskapet har under hösten presenterat den nya översättningen av Nya testamentet och redan innan den var offentlig, hade kyrkostyrelsen beslutat att dela ut nya Nya testamentet till alla som första advent beräknas besöka gudstjänster i Svenska kyrkan.

”Det vill vi göra för att sprida Bibeln och uppmärksamma att den nya utgåvan släpps. Vi hoppas också att detta ska kunna möta det växande intresset för tro, kyrkans liv och bibelläsning”, säger Håkan Widepalm, kyrkostyrelsens andre vice ordförande, hos Kyrkans tidning.

Utdelningen görs på ärkebiskop Martin Modéus initiativ och Widepalm säger att ”det är roligt att initiativet kommer från honom”.

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