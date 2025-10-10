Apokalypsen hotar en hel generation

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

”Människor driver utvecklingen – inte maskiner”

BSI:s vd Susan Taylor Martin varnar för att företag riskerar att tappa balansen mellan teknik och människor:

ANNONS

”AI innebär en enorm möjlighet för företag världen över, men när de jagar högre produktivitet och effektivitet får vi inte tappa bort det faktum att det i slutändan är människor som driver utvecklingen framåt”, säger hon till The Guardian.

Hon menar att företag måste tänka långsiktigt och investera i kompetensutveckling – inte bara i teknik.

”Vår forskning visar tydligt att spänningen mellan att utnyttja AI fullt ut och att möjliggöra en blomstrande arbetskraft är vår tids stora utmaning”, säger hon.

AI tar över enklare arbetsuppgifter

I rapporten framgår också att 39 procent av företagen redan har minskat antalet juniora roller som ett resultat av AI:s intåg. Många av dessa uppgifter – som research, administration och förberedande analyser – kan nu göras av maskiner till lägre kostnad.

Samtidigt erkänner över hälften av cheferna att de är glada att de själva började arbeta innan AI slog igenom, även om 53 procent tror att de långsiktiga fördelarna med tekniken kommer att uppväga nackdelarna för arbetskraften.

Automatisering går före utbildning

BSI:s analys av företags årsrapporter visar hur utvecklingen redan förändrat företagens fokus.

Ordet ”automatisering” förekommer nästan sju gånger oftare än termer som ”kompetensutveckling” eller ”vidareutbildning”. Det innebär att företag satsar mer på att effektivisera än på att utbilda och behålla personal.

ANNONS

Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen? Prenumerera nu

Samtidigt visar en separat undersökning från Harris Poll att 40 procent av alla amerikanska arbetstagare oroar sig för att AI ska ta över deras jobb.

Redan i början av förra året kom Goldman Sachs med en prognos om att 300 miljoner jobb kan gå förlorade i takt med att AI utvecklas.

AI kan, enligt Goldman Sachs uppskattning, ta över fler är 300 miljoner jobb (Bild: Pixabay)

Risk för bubbla

Trots oron fortsätter AI att locka investerare.

Tre fjärdedelar av företagen i studien förväntar sig att de nya verktygen ska ge konkreta resultat inom ett år.

Men varningarna finns där. Vissa ekonomer menar att en bubbla kan vara på väg att byggas upp, eftersom värderingarna på AI-bolag stigit kraftigt. Detta kan i sin tur innebära risker även för de företag som nu satsar stort på tekniken.

En generation i kläm

ANNONS

I slutändan kan vi konstatera att Generation Z – födda mellan 1997 och 2012 – står inför en osäker framtid. Med färre enkla jobb och allt fler digitala verktyg riskerar många unga att stängas ute redan innan de hunnit in på arbetsmarknaden.

Och medan företagen jagar effektivitet med hjälp av AI, påminner Susan Taylor Martin om vad som står på spel:

”Vi får inte tappa bort det faktum att det i slutändan är människor som driver utvecklingen framåt”.

Vill du läsa mer om den eventuella AI-bubblan? Då kan vi slå ett slag för den här investeringschefens varning.