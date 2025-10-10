Unga som är på väg ut i arbetslivet riskerar att mötas av en helt ny verklighet. Enligt en ny rapport prioriterar företag världen över att investera i AI framför att anställa nya medarbetare.
Apokalypsen hotar en hel generation
AI-användningen slår hela tiden nya rekord. Idag uppger 35 procent av de svenska AI-användarna att de inte längre klarar sitt jobb utan tekniken. Samtidigt har antalet svenska företag som implementerat AI tredubblats det senaste året.
Men det är inte bara solsken.
Unga som är på väg ut i arbetslivet står inför en ”jobb-apokalyps”, när företagsledare satsar på artificiell intelligens i stället för nya anställningar. Detta enligt en studie bland globala företagsledare.
Företagen väljer bort nyanställningar
Studien, som kommer från British Standards Institution (BSI) och bygger på svar från över 850 företagsledare i sju länder (bland annat Storbritannien, USA, Tyskland och Japan), visar att 41 procent redan använder AI för att minska antalet anställda.
Nästan en tredjedel (31 procent) av cheferna uppger att deras företag numera överväger AI-lösningar innan de anställer människor. Och inom fem år tror två av fem att det här synsättet blir standard.
Resultatet målar upp en dyster bild för unga arbetstagare, inte minst Generation Z. En fjärdedel av cheferna säger att alla eller de flesta uppgifter på ingångsnivå kan utföras av AI, vilket riskerar att slå ut hela kategorier av nyanställningar.
”Människor driver utvecklingen – inte maskiner”
BSI:s vd Susan Taylor Martin varnar för att företag riskerar att tappa balansen mellan teknik och människor:
”AI innebär en enorm möjlighet för företag världen över, men när de jagar högre produktivitet och effektivitet får vi inte tappa bort det faktum att det i slutändan är människor som driver utvecklingen framåt”, säger hon till The Guardian.
Hon menar att företag måste tänka långsiktigt och investera i kompetensutveckling – inte bara i teknik.
”Vår forskning visar tydligt att spänningen mellan att utnyttja AI fullt ut och att möjliggöra en blomstrande arbetskraft är vår tids stora utmaning”, säger hon.
AI tar över enklare arbetsuppgifter
I rapporten framgår också att 39 procent av företagen redan har minskat antalet juniora roller som ett resultat av AI:s intåg. Många av dessa uppgifter – som research, administration och förberedande analyser – kan nu göras av maskiner till lägre kostnad.
Samtidigt erkänner över hälften av cheferna att de är glada att de själva började arbeta innan AI slog igenom, även om 53 procent tror att de långsiktiga fördelarna med tekniken kommer att uppväga nackdelarna för arbetskraften.
Automatisering går före utbildning
BSI:s analys av företags årsrapporter visar hur utvecklingen redan förändrat företagens fokus.
Ordet ”automatisering” förekommer nästan sju gånger oftare än termer som ”kompetensutveckling” eller ”vidareutbildning”. Det innebär att företag satsar mer på att effektivisera än på att utbilda och behålla personal.
Samtidigt visar en separat undersökning från Harris Poll att 40 procent av alla amerikanska arbetstagare oroar sig för att AI ska ta över deras jobb.
Redan i början av förra året kom Goldman Sachs med en prognos om att 300 miljoner jobb kan gå förlorade i takt med att AI utvecklas.
Risk för bubbla
Trots oron fortsätter AI att locka investerare.
Tre fjärdedelar av företagen i studien förväntar sig att de nya verktygen ska ge konkreta resultat inom ett år.
Men varningarna finns där. Vissa ekonomer menar att en bubbla kan vara på väg att byggas upp, eftersom värderingarna på AI-bolag stigit kraftigt. Detta kan i sin tur innebära risker även för de företag som nu satsar stort på tekniken.
En generation i kläm
I slutändan kan vi konstatera att Generation Z – födda mellan 1997 och 2012 – står inför en osäker framtid. Med färre enkla jobb och allt fler digitala verktyg riskerar många unga att stängas ute redan innan de hunnit in på arbetsmarknaden.
Och medan företagen jagar effektivitet med hjälp av AI, påminner Susan Taylor Martin om vad som står på spel:
”Vi får inte tappa bort det faktum att det i slutändan är människor som driver utvecklingen framåt”.
Vill du läsa mer om den eventuella AI-bubblan? Då kan vi slå ett slag för den här investeringschefens varning.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
