Kostnaderna rusar för Stockholms tunnelbana – 23 miljarder saknas

Den nya slutkostnadsprognosen för tunnelbaneutbyggnaden landar på 99,8 miljarder kronor i löpande priser. Det är 22,9 miljarder kronor mer än den finansiering och de beslut som finns i dag, enligt Region Stockholms Förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Kostnaderna har ökat kraftigt jämfört med tidigare prognoser. Förvaltningen uppger att den nya genomlysningen innehåller fördyringar, risker och index på ett mer omfattande sätt än tidigare.

”Vi får en mycket mer heltäckande bild av projektens förutsättningar och utveckling fram till 2037”, säger förvaltningschefen Per Ling-Vannerus i Region Stockholms presentation av genomlysningen.

”Ökar snabbare än i resten av samhället”

En viktig förklaring är att byggprojekten tar längre tid än planerat. Förseningar i bergentreprenader får följdverkningar längre fram i projekten och flera entreprenader har haft låg framdrift. Regionen uppger också att tiden för att testa och färdigställa anläggningarna inför trafikstart tidigare har underskattats.

”Indexutvecklingen kostar oss mycket. I vår bransch ökar kostnaderna snabbare än i resten av samhället och det påverkar oss negativt”, säger Ling-Vannerus enligt Region Stockholm.

Totalt har regionen räknat med 9,8 miljarder kronor i risker. Det handlar bland annat om risken för ytterligare förseningar, problem med markavtal och att bergkvaliteten visar sig vara sämre än väntat. Risker med en sannolikhet på över 70 procent att falla ut finns nu med i prognosen, tillsammans med en riskreserv för oförutsedda händelser.