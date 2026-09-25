Stockholms tunnelbaneutbyggnad blir mycket dyrare än planerat. Nu saknas 22,9 miljarder kronor för att täcka den nya prognosen – och flera projekt har försenats med år.
Kostnaderna rusar för Stockholms tunnelbana – 23 miljarder saknas
Stockholms nya tunnelbana blir betydligt dyrare än finansieringen som finns på plats. Nästan 23 miljarder kronor saknas och flera av linjerna försenas med upp till två år.
Den nya slutkostnadsprognosen för tunnelbaneutbyggnaden landar på 99,8 miljarder kronor i löpande priser. Det är 22,9 miljarder kronor mer än den finansiering och de beslut som finns i dag, enligt Region Stockholms Förvaltning för utbyggd tunnelbana.
Kostnaderna har ökat kraftigt jämfört med tidigare prognoser. Förvaltningen uppger att den nya genomlysningen innehåller fördyringar, risker och index på ett mer omfattande sätt än tidigare.
”Vi får en mycket mer heltäckande bild av projektens förutsättningar och utveckling fram till 2037”, säger förvaltningschefen Per Ling-Vannerus i Region Stockholms presentation av genomlysningen.
”Ökar snabbare än i resten av samhället”
En viktig förklaring är att byggprojekten tar längre tid än planerat. Förseningar i bergentreprenader får följdverkningar längre fram i projekten och flera entreprenader har haft låg framdrift. Regionen uppger också att tiden för att testa och färdigställa anläggningarna inför trafikstart tidigare har underskattats.
”Indexutvecklingen kostar oss mycket. I vår bransch ökar kostnaderna snabbare än i resten av samhället och det påverkar oss negativt”, säger Ling-Vannerus enligt Region Stockholm.
Totalt har regionen räknat med 9,8 miljarder kronor i risker. Det handlar bland annat om risken för ytterligare förseningar, problem med markavtal och att bergkvaliteten visar sig vara sämre än väntat. Risker med en sannolikhet på över 70 procent att falla ut finns nu med i prognosen, tillsammans med en riskreserv för oförutsedda händelser.
Gula linjen 10 miljarder dyrare
Den största kostnadsökningen gäller tunnelbanan mellan Fridhemsplan och Älvsjö.
Den så kallade gula linjen hade en avtalad finansiering på 16,5 miljarder kronor. Den nya slutkostnadsprognosen är 27,1 miljarder. Det innebär en beräknad fördyring på 10,6 miljarder kronor.
Utbyggnaden till Nacka och Söderort beräknas bli 5 miljarder kronor dyrare än den avtalade finansieringen och landa på 34,7 miljarder. Arenastaden ökar med 2,7 miljarder till 12,3 miljarder och Barkarby med 2,5 miljarder till 9,9 miljarder.
Öppnar först 2037
Fördyringarna kommer dessutom tillsammans med förseningar.
Tunnelbanan till Barkarby, som skulle öppna under slutet av 2027, bedöms nu öppna ett år senare. Arenastaden flyttas från slutet av 2028 till slutet av 2029. För Nacka och Söderort skjuts trafikstarten från andra kvartalet 2030 till första kvartalet 2032. Tunnelbanan till Älvsjö bedöms kunna öppna 2037, enligt regionens nya prognos.
För vissa delar av utbyggnaden börjar pengaproblemet dessutom bli akut.
”Det projekt som kommer att hamna i likviditetsproblem snarast är Barkarbyprojektet. Där saknas 2,5 miljarder och delar av det behöver komma in redan till årsskiftet”, säger Per Ling-Vannerus till Mitt i.
Alla projekt kraftigt försenade
Mitt i rapporterar också att beskedet om de nya siffrorna innebär att alla de fyra tunnelbaneprojekten blir kraftigt försenade.
”Ingen ny finansiering eller nya tidplaner är beslutade ännu”, skriver Förvaltning för utbyggd tunnelbana i samband med den nya prognosen.
Region Stockholm beskriver siffrorna som den bästa bedömningen utifrån det underlag som finns i dag, men betonar att utvecklingen av byggkostnaderna ligger delvis utanför projektets kontroll.
”Vår förhoppning är att den här genomlysningen ska ge parterna bästa möjliga underlag i det fortsatta gemensamma arbetet”, säger Per Ling-Vannerus enligt Region Stockholm.
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