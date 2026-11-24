Pärmen saktar ner, kulturen gör er snabba

Styrning kan sitta på två ställen: i en pärm eller i kulturen. Styrning i pärmen märks när någon ska slå upp den. Den blir ett godkännande till, ett möte till, en mejltråd som växer. Den saktar ner.

Styrning i kulturen märks nästan inte. Medarbetarna vet vad som är rimligt utan att fråga. De vågar fatta beslut själva, och de vågar säga stopp när något känns fel.

ANNONS

Tydliga ramar är inte samma sak som snäva ramar. När medarbetarna vet var gränserna går vågar de utforska allt som ryms innanför dem. Otydlighet gör det motsatta. När ingen vet vad som är tillåtet är det säkrast att inte göra något alls. Tydligheten blir en drivkraft, inte ett hinder.

Kulturen är klistret som får bitarna att fästa och fungera över tid: lagkrav, policys, utbildning och kontroller. Utan klistret lossnar bitarna en efter en så fort tempot ökar.

Fyra månader, inte år

Jag har sett det i praktiken. På Adway tog vi bolaget till ISO 27001, standarden för informationssäkerhet, på fyra månader. Andra bolag vi pratade med innan vi bestämde oss för att sikta på certifiering sa att vi skulle ställa in oss på att det skulle ta år.

Vi kunde jobba fort för att grunden redan fanns. Många policys hade vi sen tidigare, och det viktigaste av allt var att vi hade en kultur där privacy, datahantering och datadrivet arbetssätt redan var en del av vår vardag. När revisorn kom handlade det mest om att visa det vi redan gjorde.

Styrningen och kontrollen bromsade oss inte. Den var skälet till att vi kunde springa fort.

Bygg bromsar ni litar på

Frågan är alltså inte om ert bolag ska ha AI-styrning. Det kommer ni att behöva, för kundernas, försäkringsbolagets eller lagens skull. Frågan är om ni bygger den som en broms ni står på hela tiden, eller som bromsar ni litar på.

Börja enkelt. Ställ tre frågor i ledningsgruppen: Vem bestämmer vad AI:n får göra? Vem kontrollerar vad den faktiskt gör? Vem ansvarar när det går fel?

ANNONS

Kommer svaren snabbt har ni redan en kultur att bygga på. Blir det tyst vet ni var ni ska börja.

Då vågar ni också trycka på gasen.

Krönikör

Helena Brandt

Jurist inom AI, tech och privacy med fokus på affärsnytta