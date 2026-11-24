Enligt åklagarna har en ingenjör satt dold avlyssningsutrustning bakom en tv i ett av OpenAI-ledningens mötesrum, inlindad i toapapper. Den misstänkte ingenjören bad även bolagets egna AI-verktyg Codex om hjälp med att få inspelningsutrustningen att bara spela in när någon pratade.
Åklagare: Avlyssningsutrustning gömd i toapapper hos OpenAI
Mikrofonen hittades omkring den 30 september 2026 på kontoret i San Francisco, instoppad i en USB-port bak på tv:n och gömd i toapapper, enligt justitiedepartementet. Misstänkt för avlyssningen är den 35-årige saudiske ingenjören Abdulrahman Alfozan. Han greps den 9 oktober, rapporterade Dagens PS.
Ska ha använt sin frus konto
I en inlaga den 23 november uppger åklagarna att Alfozan använde sin frus konto och lät Codex bygga in en funktion som känner av när någon pratar, så att mikrofonen bara skulle spela in då, skriver New York Times.
Åklagarna uppger också att utredarna hittat över 160 timmar av inspelat ljud på hans dator, bland annat från möten mellan OpenAI och en utländsk regering. En del av inspelningarna kan handla om företagshemligheter, menar åklagarna. Craig Missakian, federal åklagare för norra Kalifornien, sa när gripandet blev offentligt:
För oss är det en fråga om nationell säkerhet.
Scott Schelble, chef för FBI:s kontor i San Francisco, är inne på samma spår. Han säger:
FBI är fast beslutet att skydda känslig forskning och egenutvecklad teknik
Saudisk kunglighet ska ha lockat med AI-projekt
Enligt åklagarnas promemoria ville en medlem av den saudiska kungafamiljen ha med Alfozan i ett AI-projekt i Saudiarabien. Personen hade tidigare i maj skrivit:
Saudiarabien behöver dig mer än USA!
Vid anställningen 2025 fick han vinstandelar värda 2,2 miljoner dollar, enligt promemorian, eller 22 600 336 kronor med Riksbankens kurs den 23 november. OpenAI:s anställda i London fick som jämförelse 2025 i snitt 30,6 miljoner kronor i lön och aktier.
Borgen prövas den 24 november
Alfozan nekar till att ha stulit företagshemligheter åt Saudiarabien. Den 24 november prövar domstolen hans begäran om borgen på en miljon dollar.
Den biträdande åklagaren Nick Parker sa vid en tidigare förhandling att han i nuläget inte känner till några bevis för ekonomiskt spionage, enligt Kucoin News.
Döms Alfozan kan han få upp till fem års fängelse, enligt justitiedepartementet. I Sverige ger brottsbalken böter eller högst två års fängelse för olovlig avlyssning. Lagen om företagshemligheter ger upp till sex år för grovt företagsspioneri.
Läs även: Musk vill sätta pyttesmå antenner på ditt tak från och med år 2027