Saudisk kunglighet ska ha lockat med AI-projekt

Enligt åklagarnas promemoria ville en medlem av den saudiska kungafamiljen ha med Alfozan i ett AI-projekt i Saudiarabien. Personen hade tidigare i maj skrivit:

Saudiarabien behöver dig mer än USA!

ANNONS

Vid anställningen 2025 fick han vinstandelar värda 2,2 miljoner dollar, enligt promemorian, eller 22 600 336 kronor med Riksbankens kurs den 23 november. OpenAI:s anställda i London fick som jämförelse 2025 i snitt 30,6 miljoner kronor i lön och aktier.

Borgen prövas den 24 november

Alfozan nekar till att ha stulit företagshemligheter åt Saudiarabien. Den 24 november prövar domstolen hans begäran om borgen på en miljon dollar.

Den biträdande åklagaren Nick Parker sa vid en tidigare förhandling att han i nuläget inte känner till några bevis för ekonomiskt spionage, enligt Kucoin News.

Döms Alfozan kan han få upp till fem års fängelse, enligt justitiedepartementet. I Sverige ger brottsbalken böter eller högst två års fängelse för olovlig avlyssning. Lagen om företagshemligheter ger upp till sex år för grovt företagsspioneri.

Läs även: Musk vill sätta pyttesmå antenner på ditt tak från och med år 2027

Läs även: Mördarrobotar: USA och Ryssland bromsar FN-regler