Häver kontrakt med byggbolag för ny tunnelbana

Region Stockholm stoppar bolaget CRTG från vidare arbete med tunnlar och station i Sickla. Arkivbild.
Region Stockholm stoppar bolaget CRTG från vidare arbete med tunnlar och station i Sickla. Foto: Christine Olsson/TT
Brister i byggställningar, brandsäkerhet, utrymningsvägar och otillräckliga fallskydd är några av de allvarligaste punkterna i den dagliga miljön på arbetsplatserna.

Region Stockholm häver avtalet med China railway tunnel group, CRTG, som bygger nya tunnelbanan mot Nacka. Anledningen är stora brister i arbetsmiljön.

Brister i byggställningar, brandsäkerhet, utrymningsvägar och otillräckliga fallskydd är några av de allvarligaste punkterna i den dagliga miljön på arbetsplatserna.

”Framför allt de senaste fyra månaderna har läget eskalerat. Ingen har omkommit, men med de brister vi ser på arbetsplatsen nu är riskerna för både liv och hälsa alldeles för stora”, säger Region Stockholms förvaltningschef Per Ling-Vannerus i ett pressmeddelande.

Hävningen innebär att både CRTG och deras underentreprenörer omedelbart slutar att arbeta. Det finns ingen prognos för hur stoppet påverkar tidplanen för tunnelbanebygget.

Region Stockholm stoppar bolaget CRTG från vidare arbete med tunnlar och station i Sickla. Arkivbild.

Häver kontrakt med byggbolag för ny tunnelbana

30 mars 2026