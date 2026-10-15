OpenAI-anställda får 30 miljoner var – 67 gånger svensk medianlön

AI-lönen jämfört med vanliga löner

Brittisk medianlön för heltidsanställda var 766,60 pund i veckan i april 2025, enligt den brittiska statistikmyndigheten ONS. Räknat på ett helt år blir det knappt 40 000 pund. Lönen hos OpenAI i London är alltså, även utan aktierna, nästan 20 gånger så hög.

Med svenska mått blir skillnaden ännu tydligare. Lön och aktier för ett år motsvarar 67 år med svensk medianlön, som 2025 var 38 300 kronor i månaden, enligt Ekonomifakta.

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OpenAI:s värdering har stigit 70 procent

Värdet på de anställdas aktier följer OpenAI:s värdering, och den har stigit snabbt. I oktober 2025 värderades bolaget till 500 miljarder dollar, motsvarande cirka 5 000 miljarder kronor. Det skedde när nuvarande och tidigare anställda uppges ha sålt aktier för omkring 6,6 miljarder dollar, motsvarande cirka 66 miljarder kronor, till en grupp investerare, enligt Placera.

I mars 2026, vid en kapitalrunda värderades bolaget till 852 miljarder dollar, motsvarande cirka 8 500 miljarder kronor, enligt EFN. Det är 70 procent mer än knappt ett halvår tidigare.

Höga aktieersättningar är inget nytt för OpenAI. Realtid rapporterade i februari att aktieersättningen i bolaget enligt tidigare uppgifter låg på i snitt omkring 1,5 miljoner dollar per anställd, motsvarande cirka 15 miljoner kronor.

PS analys

Lönen kommer in på kontot varje månad, men aktierna fungerar annorlunda. De är ett värde på papperet tills någon köper dem. Så länge OpenAI inte är börsnoterat kan de i praktiken bara säljas vid särskilda försäljningar till investerare, som den hösten 2025. Två tredjedelar av Londonpersonalens ersättning är alltså pengar de inte fritt kan använda.

I praktiken har de anställda satsat på samma sak som OpenAI:s investerare: att börsnoteringen blir av och att värderingen håller. Den som köper aktien vid noteringen står på andra sidan. Varje ny aktie som delas ut till personalen minskar de övriga ägarnas andel av bolaget en aning.

För svenska techbolag som söker AI-personal är de här nivåerna nästintill omöjliga att matcha med lön. Samtidigt har bara bolag som erbjuder aktier med en trovärdig väg till börsen en chans i konkurrensen om toppkandidaterna.

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