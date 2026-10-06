AI ska sätta priser på McDonald's burgare

Ett exempel visar hur stora skillnaderna kan bli. Reuters hittade en Big Mac för 5,69 dollar på en restaurang i Fresno i Kalifornien. Bara två miles, motsvarande drygt tre kilometer, bort kostade samma hamburgare 6,89 dollar. Det är en prisskillnad på 21 procent. Reuters kunde dock inte slå fast att just AI-systemet låg bakom skillnaden.

Plockar uppgifter även från Burger King

I det verktyg som franchisetagarna använder visas bland annat bedömningar av hur priskänsliga kunderna på en viss restaurang är. En faktor är ”kundernas betalningsvilja i ditt område”. Systemet hämtar även offentliga prisuppgifter från konkurrerande kedjor som Wendy’s och Burger King.

McDonald’s betonar att AI-verktyget bara är ett hjälpmedel och att franchisetagarna själva bestämmer det slutliga priset. Fem franchisetagare uppger dock för Reuters att de har känt sig pressade att följa rekommendationerna.

Företaget registrerar dessutom när franchisetagare avviker från priserna som systemet rekommenderar.

Intressekonflikt med franchisetagarna

Det finns också en intressekonflikt. McDonald’s centrala verksamhet tjänar framför allt pengar genom att ta en andel av franchisetagarnas omsättning. Därför kan lägre priser som ökar försäljningen vara bra för koncernen, även om de pressar marginalerna för den enskilda restaurangägaren.

Reuters skriver att detta har skapat konflikter sedan AI-systemet på senare tid börjat rekommendera mer försiktiga priser och även prissänkningar.

Vissa av AI-systemets rekommendationer styrs i sin tur av mål som fastställts av huvudkontoret, enligt Futurism. I samarbetet med AI-företaget Tiger Analytics har McDonald’s regelbundet angett mål, exempelvis att fokusera på att höja priserna på produkter som inte har prisjusterats på minst två år.

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