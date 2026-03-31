Så kan du bli miljonär på "Donken" i sommar

Tänk på det skattefria beloppet

Till att börja med så slipper många unga helt betala skatt på de pengar de tjänar.

Allt under 25 042 kronor är, för att vara exakt, helt skattefritt 2026 enligt Skatteverket. Se till att informera din arbetsgivare om det innan lönen betalas ut dock.

Det betyder att du alltså kan arbete hela 245 timmar i sommar utan att slå i skattetaket.

Exemplet gäller alltså för dig som arbetar på ”Donken” eller annan krog eller café. Har du istället fått jobb i en butik eller en annan verksamhet kan timlönen skilja sig och således också hur många timmar du behöver jobba. Skattetaket är dock detsamma för alla.

Sex veckors jobb på Donken är allt som behövs

245 timmar motsvarar ganska precis 30 arbetsdagar om du jobbar åtta timmar per dag.

Sex veckors arbete med ledigt på helgerna och fyra veckor av sommarlovet över till annat.

När sista arbetsdagen är avklarad och lönen utbetald så har du alltså lite drygt 25 000 kronor på kontot.

1000 kronor av dessa gör du något kul med – unna dig en glass, gå på bio eller köp skins i ett dataspel om det är det du gillar.

Gör ingenting – länge

Resterande hårt förvärvade 24 000 kronor investerar du däremot i en svensk indexfond, helst helt utan avgift.

Därefter gör du ingenting.

Istället låter du börsen och den magiska ränta-på-ränta-effekten som Dagens PS skrivit mycket om göra sitt jobb.

Historiskt sedan 1800-talets slut så har Stockholmsbörsen avkastat cirka 7 procent per år. De senaste 40 åren – sedan 1984 – är den siffran dock smått fantastiska 13 procent.

Börsen upp på sikt men svänger på vägen

Historisk avkastning är som det alltid understryks i börssammanhang dock ingen garanti för framtid avkastning.

Och under de dryga århundrade som organiserad handel har pågått på svenska börsen har avkastningen varierat enormt från år till år.

Hela 1970-talet gick exempelvis Stockholmsbörsen back som decennium räknat.

Men trots det är alltså snittet plus 7 procent år efter år i det riktigt långa perspektivet.

Den fantastiska ränta-på-ränta-effekten

Om vi antar att börsen fortsätter så under kommande decennier trots krig, tullar och politisk oro så kan vi göra en kalkyl på vad som händer med de 24 000 kronorna som investerades av den 16-åriga sommarjobbaren.

Vi räknar då med den 7-procentiga långsiktigt avkastningen som gällt senaste dryga 100 åren.

Men för sakens skulle lägger vi också in snittavkastningen från de senaste 40 åren i mer modern tid.

Och för att krydda lite extra lägger vi också in börsoraklet Warren Buffetts fenomenala snittavskaning på hela 19 procent per år sedan 1965.

Så mycket pengar skulle det bli

Skulle du ta rygg på Buffett så skulle dina sommarjobbs-pengar från ”Donken” vara värda över en miljon innan du ens hunnit fylla 40 år som framgår av tabellen nedan.

Växer din indexfond såsom Stockholmsbörsen gjort sedan 1980-talet så får du dock vänta tills strax innan 50 år.

Även den mer försiktiga 7-procents avkastningen ger dig en kvarts miljon innan 50-års dagen. Miljonär blir du dock först efter att du har fyllt 70 år.

Ålder Stockholmsbörsens långsiktiga snitt (7%) Stockholmsbörsen senaste 42 åren (13%) Warren Buffetts årliga snittavkastning (19%)

25 44 000 72 000 115 000

30 62 000 133 000 275 000

35 87 000 245 000 660 000

40 122 000 452 000 1 590 000

45 171 000 833 000 3 830 000

50 239 000 1 530 000 9 200 000

55 336 000 2 820 000 22 100 000

60 471 000 5 190 000 53 000 000

65 661 000 9 560 000 127 000 000

70 927 000 17 600 000 305 000 000

75 1 300 000 32 400 000 732 000 000

80 1 820 000 59 600 000 1 760 000 000

85 2 560 000 109 000 000 4 230 000 000

90 3 580 000 200 000 000 10 100 000 000

95 5 020 000 370 000 000 24 300 000 000

Warren Buffett skulle blivit miljardär på ”Donken”

Allt det här är såklart bara en lek med siffror. Ingen vet hur börsen kommer att utvecklas framöver.

Men jag hoppas ändå att det inspirerar någon ung person som precis tjänat sin första lön att sätta in en del på börsen.

De pengar du tjänar som ung kan som sagt bli det mest värdefulla i livet tack vare den magiska ränta-på-ränta-effekten.

Tabellen slutar på 95 år. Exakt samma ålder som Warren Buffett är just nu 2026.

Tanken svindlar att sex veckors sommarjobb på ”Donken” teoretiskt skulle kunna växa till dryga 24,3 miljarder kronor för den som har turen att leva lika länge, och skickligheten att investera lika bra, som ”Oraklet från Omaha”.

Fotnot: Samtliga siffror är icke-inflationsjusterade. Det reala värdet kan därför bli lägre.

