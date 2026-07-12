Nya miljonärerna skrämmer lyxbranschen – vill inte klä sig rika

Vill inte se ut som miljonärer

Den tidigare SpaceX-anställde funderar även på att köpa en exklusiv Tag Heuer-klocka med koppling till astronauten John Glenns rymdfärd 1962.

Dyra kläder är han däremot inte särskilt intresserad av.

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”Jag har gått omkring i t-shirt och shorts i flera år”, säger han till Reuters.

”Det är vad jag känner mig bekväm i – jag ser inte att det kommer att förändras”.

Hans senaste jacka köptes dessutom på second hand-kedjan Goodwill.

Han är långt ifrån ensam. Omkring 440 000 amerikaner blev miljonärer under förra året, enligt siffror från UBS. Börsuppgångar och noteringar av teknik- och AI-bolag har skapat en ny grupp förmögna konsumenter.

Men deras smak skiljer sig från den som lyxbranschen är van vid.

Köpte ett helt idrottslag

AI-strategen Zack Kass, som tidigare ledde OpenAI:s arbete med att ta produkter till marknaden, använde exempelvis en del av sina pengar till att köpa ett professionellt volleybollag.

”Jag tog bokstavligen mina OpenAI-vinster och köpte ett professionellt idrottslag”, säger han.

Andra teknikmiljonärer lägger pengar på hälsa, träning och upplevelser. En tidigare SpaceX-ingenjör med aktier värda omkring 4 miljoner dollar har tillsammans med sin fru köpt nya Apple Watch-klockor och rest på kryssning i Alaska.

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Resten av pengarna planerar paret att återinvestera.

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Dåliga nyheter för modehusen

Det nya konsumtionsmönstret kommer olägligt för världens lyxbolag.

Marknaden för personliga lyxvaror var värd 358 miljarder euro under 2025, men har krympt under de senaste två åren, enligt Bain & Company. Samtidigt kämpar många varumärken med svag efterfrågan i Kina och försiktigare konsumenter på andra marknader.

De nyrika spenderar omkring en tredjedel mindre på eleganta kläder och lädervaror än personer med ärvda förmögenheter, enligt Boston Consulting Group.

I stället prioriteras fastigheter, båtar och bilar.

Samtidigt växer secondhandsegmentet tre gånger snabbare än marknaden för nya varor.

Det betyder inte att all klassisk lyx är uträknad. Exklusiva klockor från exempelvis Rolex och Cartier kan fortfarande locka, inte minst eftersom de också kan betraktas som investeringar.

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Men en sak står klar: De nya teknikmiljonärerna har pengar. De verkar dock inte vilja spendera dem på det lyxbranschen vill sälja.

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