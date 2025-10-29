Debatten går vidare om matpriser och handelns vinster. Ica-handlarna tar ut 2 miljarder i utdelning – men är det så mycket, egentligen?
2 miljarder i utdelning: "Inte mycket"
När EFN gjorde en sammanställning om vilka utdelningar storbolagen på OMXS30-listan skulle göra 2025 handlade det om att bolagen skulle öka utdelningen 6 procent jämfört med året innan – och dela ut 332 miljarder kronor till sina aktieägare.
I topp på utdelningen låg bankerna. Handelsbanken gav en direktavkastning på 11,05 procent, Swedbank 8,38, Nordea 7,59 och SEB 6,64.
Efter dem kom Telia med 5,80 procent, Volvo med 5,42 procent och Tele2 med 5,00 procent i direktavkastning.
Ingen större upprördhet över det, inte ens när enbart dessa bolags utdelning i stort motsvarar hela kostnaden för skolväsendet i Sverige under ett år.
985 av bolagen går med vinst
Nu presenterar Aftonbladet en sammanställning av hur det går för landets Ica-handlare.
Man har granskat årsredovisningarna för de 1 211 bolag som driver Ica-butiker och konstaterar att av dessa bolag gör 985 vinst medan 162 går med förlust.
673 bolag tjänar minst en miljon, 521 delar ut pengar till sina ägare.
Sammanställningen visar att Ica-butikernas ägare beslutat om aktieutdelningar på cirka 2 miljarder kronor.
Mycket pengar? Javisst. Men inte hela sanningen.
De 1 266 Ica-butiker med 41 388 anställda det handlar omsätter totalt 154 miljarder kronor.
Den genomsnittliga rörelsemarginalen, ”vinsten”, är 2,8 procent.
En fjärdedel går till Ica centralt
Men fortfarande 2 miljarder rakt ner i fickan på Ica-handlarna?
Nja. Av de två miljarderna i aktieutdelning går 525 miljoner kronor till Ica centralt.
”Pengarna till Ica används för att ha det här utjämningssystemet som gör det möjligt att leverera varor till små butiker långt ut på landet”, kommenterar Göran Blomberg, vd för Ica-handlarnas förbund, hos Aftonbladet.
Kvar blir då 1,5 miljarder som faktiskt plockas ut av Ica-handlarna. I relation till omsättningen kan då alla konstatera att det blir cirka 1 procent i aktieutdelning. Det påpekar även Göran Blomberg.
”Motsvarar 1 procent”
”De här 1,5 miljarderna motsvarar 1 procent av omsättningen. Andelen är väldigt liten. Jag tror att om du jämför med andra branscher så ser du att en utdelning på 1 procent av omsättningen inte är mycket”, menar Göran Blomberg.
Blomberg pekar även på att diskussionen om matpriserna bör innehålla även andra perspektiv.
”Som jämförelse har de största internationella leverantörerna omkring 20 procent i vinstmarginal. Coca-Cola har till exempel 30 procent, och vi har 3 procent. Det är ett perspektiv man behöver ha med sig in i alla diskussioner och debatter om matpriserna.”
