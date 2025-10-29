2 miljarder i utdelning: "Inte mycket"

När EFN gjorde en sammanställning om vilka utdelningar storbolagen på OMXS30-listan skulle göra 2025 handlade det om att bolagen skulle öka utdelningen 6 procent jämfört med året innan – och dela ut 332 miljarder kronor till sina aktieägare.

I topp på utdelningen låg bankerna. Handelsbanken gav en direktavkastning på 11,05 procent, Swedbank 8,38, Nordea 7,59 och SEB 6,64.

Efter dem kom Telia med 5,80 procent, Volvo med 5,42 procent och Tele2 med 5,00 procent i direktavkastning.

Ingen större upprördhet över det, inte ens när enbart dessa bolags utdelning i stort motsvarar hela kostnaden för skolväsendet i Sverige under ett år.

985 av bolagen går med vinst

Nu presenterar Aftonbladet en sammanställning av hur det går för landets Ica-handlare.

Man har granskat årsredovisningarna för de 1 211 bolag som driver Ica-butiker och konstaterar att av dessa bolag gör 985 vinst medan 162 går med förlust.

673 bolag tjänar minst en miljon, 521 delar ut pengar till sina ägare.

Sammanställningen visar att Ica-butikernas ägare beslutat om aktieutdelningar på cirka 2 miljarder kronor.

Mycket pengar? Javisst. Men inte hela sanningen.

De 1 266 Ica-butiker med 41 388 anställda det handlar omsätter totalt 154 miljarder kronor.

Den genomsnittliga rörelsemarginalen, ”vinsten”, är 2,8 procent.

