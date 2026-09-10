Företagsledare varnar för att EU-lättnaden förhandlas bort

Utkastet som utlöste varningen

Bakom oron ligger ett utkast till betänkande från Europaparlamentets rättsliga utskott. Det lades fram den 29 juni av rapportören René Repasi, socialdemokratisk ledamot från Tyskland. Utkastet omfattar 151 sidor och 246 ändringsförslag och är den första fullständiga omarbetningen av kommissionens text inifrån parlamentet.

Bland ingreppen finns att artikel 4, som knyter bolaget till registreringslandets nationella rätt, stryks till förmån för en brandvägg mot arbetsrätten. Utkastet inför också en numerisk definition av vad som räknas som startup. Där är vissa branscher uteslutna, och den förbjuder även handel med aktierna på offentliga marknadsplatser, enligt bevakningssajten The 28th Regime.

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Repasi menar att den nya bolagsformen som varumärke dör om den blir känd som ett sätt att kringgå arbetsrätt, borgenärsskydd eller skatt.

Ändringsförslag lämnades in senast den 17 juli, och utskottet tog upp dem den 7 september. Utskottsomröstning väntas under hösten.

Optionsfrågan är aktuell även i Sverige

I juni vände sig grundarna bakom Lovable, Legora och Tandem Health till regeringen med kritik mot de svenska personaloptionsreglerna. Bland undertecknarna fanns Marcus Wallenberg, och bolagen värderades tillsammans till drygt 115 miljarder kronor.

Arbetsgivaravgiften på 31,42 procent betalas när optionerna löses in, utan tak och utan möjlighet att tidsbestämma kostnaden. I Danmark och Finland är avgiften noll, i Norge 14,1 procent, rapporterade vi på Dagens PS.

Anton Osika, en av grundarna till Lovable, står bakom båda uppropen.

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