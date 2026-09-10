Ledande företagsgrundare och investerare i europeisk teknikindustri gick på torsdagen den 10 september ut i ett öppet brev till Europas politiska ledare. Varningen gäller EU Inc, förslaget om en gemensam europeisk bolagsform.
Företagsledare varnar för att EU-lättnaden förhandlas bort
Undertecknarna menar att förslaget riskerar att bli oanvändbart om centrala delar försvagas i slutförhandlingarna, rapporterar Tech.eu.
Bland de svenska undertecknarna finns Spotifys medgrundare Daniel Ek, Atomicos grundare Niklas Zennström, Lovables medgrundare Anton Osika och EQT-partnern Victor Englesson, enligt Breakit.
Englesson säger till Di att:
Vi gör det fortfarande onödigt komplicerat att bygga och skala bolag på vår egen marknad.
Förslaget kom till efter en gräsrotskampanj som samlade in över 26 000 grundare och investerare i 27 olika länder.
Fem krav, två av dem hotade
Kampanjen listar fem punkter som den kallar icke förhandlingsbara: fri etableringsrätt, ett centralt EU-register, tillgång för alla bolag, standardiserade personaloptioner samt lokal arbetsrätt och skatt.
Två av dem är markerade som hotade. Kravet på ett centralt register anges vara borttaget i utkastet, och personaloptionerna anges vara under debatt, enligt kampanjens ståndpunktssida.
Utkastet som utlöste varningen
Bakom oron ligger ett utkast till betänkande från Europaparlamentets rättsliga utskott. Det lades fram den 29 juni av rapportören René Repasi, socialdemokratisk ledamot från Tyskland. Utkastet omfattar 151 sidor och 246 ändringsförslag och är den första fullständiga omarbetningen av kommissionens text inifrån parlamentet.
Bland ingreppen finns att artikel 4, som knyter bolaget till registreringslandets nationella rätt, stryks till förmån för en brandvägg mot arbetsrätten. Utkastet inför också en numerisk definition av vad som räknas som startup. Där är vissa branscher uteslutna, och den förbjuder även handel med aktierna på offentliga marknadsplatser, enligt bevakningssajten The 28th Regime.
Repasi menar att den nya bolagsformen som varumärke dör om den blir känd som ett sätt att kringgå arbetsrätt, borgenärsskydd eller skatt.
Ändringsförslag lämnades in senast den 17 juli, och utskottet tog upp dem den 7 september. Utskottsomröstning väntas under hösten.
Optionsfrågan är aktuell även i Sverige
I juni vände sig grundarna bakom Lovable, Legora och Tandem Health till regeringen med kritik mot de svenska personaloptionsreglerna. Bland undertecknarna fanns Marcus Wallenberg, och bolagen värderades tillsammans till drygt 115 miljarder kronor.
Arbetsgivaravgiften på 31,42 procent betalas när optionerna löses in, utan tak och utan möjlighet att tidsbestämma kostnaden. I Danmark och Finland är avgiften noll, i Norge 14,1 procent, rapporterade vi på Dagens PS.
Anton Osika, en av grundarna till Lovable, står bakom båda uppropen.
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