Warren Buffett – nu 96 år – still going börsstrong

Apple ett av megainvesterarens säkra kort

ANNONS

Ni har väl hört uttrycket klok som en bok. Det är ett passande epitet för Warren Buffett, som givetvis insåg snabbt att även techjätten Apple var ett oumbärligt ”ess” att sitta med på handen när spelet på börsen rullar.

2016 blev Apple ett givet inslag i Berkshires lyckosamma börsportfölj.

Det vore direkt förolämpande att kalla Buffett för börshaj. Han är ingen som jagar snabba klipp utan investerar endast långsiktigt.

Det är den strategin som gjort honom outstanding på finansmarknaden. Och extremt förmögen. Han har plats 11 på nyhetsbyrån Bloombergs lista över världens rikaste.

Läs också: Buffett har tjänat miljarder på börsen – här är hans råd till sparare Realtid

Så filosoferar nestorn när han handlar på börsen

Buffetts tänk kring en aktie kan i korthet sammanfattas med att om företaget är avsevärt mycket billigare än vad aktiemarknaden kommit fram till i sina beräkningar, alltså om bolaget är undervärderat – då tankar han aktien.

Omvänt, det vill säga om företagets värde är uppblåst och övervärderat, då dumpar han aktier.

Hans filosofi handlar i grunden inte om att köpa aktier, utan om att köpa in sig i företag.

ANNONS

Vid senaste årsskiftet lämnade han vd-stolen i Berkshire Hathaway efter 60 år och lämnade över ansvaret till kronprinsen Greg Abel.

Nye vd:n Greg Abel går i sin läromästares fotspår

Warren Buffett, också känd som ”Oraklet från Omaha”, sitter emellertid kvar som styrelseordförande i Berkshire Hathaway och överblickar likt en allsmäktig Gud affärerna som avhandlas på börsen.

Till saken hör att Greg Abel har varit Buffetts adept, vilket gör att han knappast kommer att avvika från sin mentors oslagbara börskurs som operativ chef för Berkshire.

Warren Buffett har föstås heller inte sänkt garden helt utan bidrar med inputs.

”Jag tror att jag fortfarande kan vara till hjälp”, sa han i samband med sin vd-sorti, skriver Bilanz.

Munger och Buffett var en ikonisk duo på aktiemarknaden

Numera på Berkshires aktieägarmöte håller Buffett en låg profil. Han sitter i publiken och deltar inte aktivt i de klassiska frågestunderna.

Annat var det på den tiden när han hade sin trogne parhäst Charlie Munger vid sin sida. Duon höll då hov från scenen.

ANNONS

Munger dog 2023. Han var då snubblande nära att bli 100 år. Han blev fantastiska 99.

Läs även: Slant med tungan – avslöjade Buffetts kronprins DagensPS

Läs vidare: Odödliga visdomsord av Charlie Munger DagensPS