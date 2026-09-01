Den legendariske investeraren Warren Buffett har inlett veckan med att fylla imponerande 96 år. Han är alltjämt bäst i världen på börsen.
Warren Buffett – nu 96 år – still going börsstrong
Alla som har ett någorlunda intresse för aktiemarknaden vet vem han är eller har åtminstone hört hans namn. Warren Buffett lirar i en egen börsdivision och bräcker alla konkurrenter med råge. För den som inte förstått det är tipset att kika lite närmare på hans omvittnat framgångsrika investeringsföretag Berkshire Hathaway.
Han byggde upp det till en världssuccé genom att på 1960-talet förvandla det som då bara var ett litet och kämpande textilföretag till ett av planetens mest mäktiga, finansiella och industriella konglomerat, minns den tyskspråkiga affärs- och finanstidningen Bilanz, som på måndagen den 31 augusti uppmärksammade Wall Street-ikonen Warren Buffett på 96-årsdagen.
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Här är några av Warren Buffetts trumfkort
Superinvesteraren, som i dag är en av världens rikaste personer och god för hisnande 144 miljarder dollar, har en ypperlig fingertoppskänsla för vilka aktier som är värda att lägga krutet på.
Ett i raden av exempel på det är hans investering på 1 miljard dollar i den amerikanska dryckesbjässen Coca-Cola. Det var 1987 som han klev in där och i dag är Coca-Cola-aktien värd 40 gånger så mycket och utdelningarna från börspappret ger varje år nästan lika mycket som Buffett spenderade ursprungligen i företaget.
Bilförsäkringsbolaget Geico, där Buffet blev delägare genom aktieköp redan 1976, är numera helägt av Berkshire Hathaway.
”Intäkterna från försäljningen av försäkringar ger Buffett en pålitlig källa till räntefritt kapital, som han kan använda för andra investeringar”, konstaterar Bilanz.
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Apple ett av megainvesterarens säkra kort
Ni har väl hört uttrycket klok som en bok. Det är ett passande epitet för Warren Buffett, som givetvis insåg snabbt att även techjätten Apple var ett oumbärligt ”ess” att sitta med på handen när spelet på börsen rullar.
2016 blev Apple ett givet inslag i Berkshires lyckosamma börsportfölj.
Det vore direkt förolämpande att kalla Buffett för börshaj. Han är ingen som jagar snabba klipp utan investerar endast långsiktigt.
Det är den strategin som gjort honom outstanding på finansmarknaden. Och extremt förmögen. Han har plats 11 på nyhetsbyrån Bloombergs lista över världens rikaste.
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Så filosoferar nestorn när han handlar på börsen
Buffetts tänk kring en aktie kan i korthet sammanfattas med att om företaget är avsevärt mycket billigare än vad aktiemarknaden kommit fram till i sina beräkningar, alltså om bolaget är undervärderat – då tankar han aktien.
Omvänt, det vill säga om företagets värde är uppblåst och övervärderat, då dumpar han aktier.
Hans filosofi handlar i grunden inte om att köpa aktier, utan om att köpa in sig i företag.
Vid senaste årsskiftet lämnade han vd-stolen i Berkshire Hathaway efter 60 år och lämnade över ansvaret till kronprinsen Greg Abel.
Nye vd:n Greg Abel går i sin läromästares fotspår
Warren Buffett, också känd som ”Oraklet från Omaha”, sitter emellertid kvar som styrelseordförande i Berkshire Hathaway och överblickar likt en allsmäktig Gud affärerna som avhandlas på börsen.
Till saken hör att Greg Abel har varit Buffetts adept, vilket gör att han knappast kommer att avvika från sin mentors oslagbara börskurs som operativ chef för Berkshire.
Warren Buffett har föstås heller inte sänkt garden helt utan bidrar med inputs.
”Jag tror att jag fortfarande kan vara till hjälp”, sa han i samband med sin vd-sorti, skriver Bilanz.
Munger och Buffett var en ikonisk duo på aktiemarknaden
Numera på Berkshires aktieägarmöte håller Buffett en låg profil. Han sitter i publiken och deltar inte aktivt i de klassiska frågestunderna.
Annat var det på den tiden när han hade sin trogne parhäst Charlie Munger vid sin sida. Duon höll då hov från scenen.
Munger dog 2023. Han var då snubblande nära att bli 100 år. Han blev fantastiska 99.
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