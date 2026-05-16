Greg Abel, ny vd för Berkshire Hathaway efter ikonen Warren Buffett, har nu markerat sitt revir på aktiemarknaden.
Här säljer och köper Buffetts kronprins aktier just nu
Under årets första kvartal har det framgångsrika amerikanska investeringskonglomeratet under Greg Abels mantel mer än tredubblat sitt innehav i Googles moderbolag Alphabet.
Berkshires nye vd efter legendaren Warren Buffett, som anser att hans kronprins är ”pinsamt bra”, har även tankat aktier för investmentbjässens räkning till ett värde av mer än 2,6 miljarder dollar i flygbolaget Delta Airline.
Sedan årets början, när Greg Abel tog över som vd, har bjässen dumpat aktier i Visa, Mastercard, Domino’s Pizza, Amazon och United Healthcare, uppger det amerikanska affärsmagasinet Fortune.
Det bör sägas att Abel fick lite av en mardrömsstart i sin nya roll.
Buffetts stjärna drog vidare när Abel kom
Till skillnad mot Buffett lägger Abel, som framgår, en hel del krut på techbolag. Todd Combs, tidigare investeringsförvaltare på Berkshire, har lämnat bolaget. Han anställdes av Warren Buffett men klev av i slutet av året när det stod klart att Greg Abel skulle ta över det operativa ansvaret för investeringarna i Berkshire Hathaways portfölj.
Medan Greg Abel uppenbarligen är svag för techbolag var Buffett mer restriktiv med investeringar i den typen av bolag. Han har förklarat att han inte riktigt har grepp om techbolagen och därför haft svårt att utkristallisera vilka bolag som kan bli vinnare i techsektorn.
Nu har Buffett inte ratat techbranschen helt. I slutet av sin mångåriga vd-era på Berkshire Hathaway köpte ”Oraklet från Omaha”, som han kallats, en massiv post aktier i Apple och motiverade aktieaffären med att konsumenterna vill ha företagets Iphones och datorer. Under årens lopp har Buffett både köpt och dumpat Apple-aktier frenetiskt.
Så mycket ökar Berkshire i Alphabet
Nu utökar Greg Abel techinvesteringarna kraftigt i Berkshire, som enligt artikeln ägde nästan 58 miljoner aktier i Alphabet i slutet av mars till ett värde av närmare 17 miljarder dollar.
Det kan jämföras med hur det såg ut bara tre månader tidigare, då hade Berkshire 17,8 miljoner aktier till ett värde av 5,6 miljarder dollar i Google moderbolag.
Där utöver har Berkshire, med Greg Abel vid rodret, köpt nästan 40 miljoner aktier i Delta Airlines i årets första kvartal.
Han har också sett till att företaget skaffat en ”liten andel” i Macy’s värd 55 miljoner dollar.
Aktieaffärerna ligger öppna hos SEC
Berkshire brukar aldrig kommentera sina aktieräder, affärerna är dock offentliga genom att anmälan måste göras till den amerikanska finansinspektionen SEC.
Därigenom har investerare världen över kunnat ta del av hur Warren Buffett, världens mest kända investerare, satsat på börsen under alla decennier. Många har skuggat hans investeringar och per automatik fått god avkastning.
Fler bolag i investmentjättens portfölj
I Berkshires investeringsportfölj i dag finns även ett dussintal andra företag än vad som redan nämnts, däribland stora försäkringsbolag som Geico, BNSF railroad, tillverkaren Precision Castparts och en rad detaljhandels- och serviceföretag som inkluderar välkända varumärken som Helzberg Diamonds, See’s Candy och Dairy Queen, konstaterar Fortune.
Warren Buffett, 95, inte längre i centrum
Warren Buffett har inte släppt Berkshire Hathaway helt även om han pensionerat sig som vd. Han är, sina 95 år till trots, numera bolagets styrelseordförande men får i dag sitta på läktaren när Greg Abel håller hov inför aktieägarna på bolagsstämmorna.
Innan Buffetts vd-sorti gjorde han största affären i Berkshire sedan 2022 med köpet Occidental Petroleums petrokemiska verksamhet Oxychem. Värdet på affären uppgick till omkring tio miljarder dollar.
