Här säljer och köper Buffetts kronprins aktier just nu

Berkshires nye vd efter legendaren Warren Buffett, som anser att hans kronprins är ”pinsamt bra”, har även tankat aktier för investmentbjässens räkning till ett värde av mer än 2,6 miljarder dollar i flygbolaget Delta Airline.

Sedan årets början, när Greg Abel tog över som vd, har bjässen dumpat aktier i Visa, Mastercard, Domino’s Pizza, Amazon och United Healthcare, uppger det amerikanska affärsmagasinet Fortune.

Det bör sägas att Abel fick lite av en mardrömsstart i sin nya roll.

Buffetts stjärna drog vidare när Abel kom

Till skillnad mot Buffett lägger Abel, som framgår, en hel del krut på techbolag. Todd Combs, tidigare investeringsförvaltare på Berkshire, har lämnat bolaget. Han anställdes av Warren Buffett men klev av i slutet av året när det stod klart att Greg Abel skulle ta över det operativa ansvaret för investeringarna i Berkshire Hathaways portfölj.

Medan Greg Abel uppenbarligen är svag för techbolag var Buffett mer restriktiv med investeringar i den typen av bolag. Han har förklarat att han inte riktigt har grepp om techbolagen och därför haft svårt att utkristallisera vilka bolag som kan bli vinnare i techsektorn.

Nu har Buffett inte ratat techbranschen helt. I slutet av sin mångåriga vd-era på Berkshire Hathaway köpte ”Oraklet från Omaha”, som han kallats, en massiv post aktier i Apple och motiverade aktieaffären med att konsumenterna vill ha företagets Iphones och datorer. Under årens lopp har Buffett både köpt och dumpat Apple-aktier frenetiskt.

