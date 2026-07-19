Den mångårige och legendariske superinvesteraren Warren Buffett, som närmar sig 100 år, utesluter inte att han är en av de tio lyckligaste människorna på jorden.
95-årige Warren Buffett: Jag är lyckligt lottad
95-årige Warren Buffett förklarar att han känner sig välsignad och menar att han tar tur som lever och är frisk.
Börsnestorn, som ger en sällsynt intervju i CNBC, säger också att ”av åtta miljarder människor kan jag vara en av de 10 lyckligt lottade i världen”.
Han skämtar också till det och säger att han samlat på sig ”kulor under en längre tid” än han förtjänat, även det är ”en fråga om tur”, resonerar Wall Street-ikonen och numera Berkshire Hathaways ordförande och tidigare boss över det enormt framgångsrika investeringskonglomeratet.
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Buffett: Därför gör jag succé på börsen
I intervjun som sändes i mitten av veckan konstaterar Warren Buffett att han har talang för investeringar, vilket säkert alla redan har förstått, och att han därför lyckats så stort och i avsevärt högre utsträckning än om han varit en ”fantastisk violinist eller något annat”.
Där till säger Buffett , som är god för uppåt 1 500 miljarder kronor och är en av världens rikaste, att han alldeles säkert inte hade varit lika lyckosam på börsen om hans far varit rörmokare i stället för börsmäklare.
Det bör tilläggas att affärssnillet Buffett donerat bort mer än hälften av sin förmögenhet och han konstaterar ödmjukt att han själv och familjen sett hur illa ställt vissa människor har det, men att ”de dåliga sakerna helt enkelt inte hände oss”.
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Köpte sin första aktie bara elva år gammal
Vid årsskiftet gick den unika aktiegurun i pension som vd för Berkshire Hathaway och den 30 augusti, om bara drygt en månad, fyller han 96 år.
Under hans tid på Berkshire steg aktiekursen med nästan 20 procent varje år , det var mellan åren 1965 och 2025, vilket är dubbelt så bra resultat som det breda börsrikmärket S&P 500 under samma period.
”Amerika har varit en underbar plats att investera pengar”, säger Buffett till CNBC.
När han, blott elva år gammal, köpte sin första aktie stod Dow Jones i 100 poäng. I dag noteras det indutritäta indexet till ungefär 52 000 poäng, konstaterar han.
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