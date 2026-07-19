95-årige Warren Buffett: Jag är lyckligt lottad

Han skämtar också till det och säger att han samlat på sig ”kulor under en längre tid” än han förtjänat, även det är ”en fråga om tur”, resonerar Wall Street-ikonen och numera Berkshire Hathaways ordförande och tidigare boss över det enormt framgångsrika investeringskonglomeratet.

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Buffett: Därför gör jag succé på börsen

I intervjun som sändes i mitten av veckan konstaterar Warren Buffett att han har talang för investeringar, vilket säkert alla redan har förstått, och att han därför lyckats så stort och i avsevärt högre utsträckning än om han varit en ”fantastisk violinist eller något annat”.

Där till säger Buffett , som är god för uppåt 1 500 miljarder kronor och är en av världens rikaste, att han alldeles säkert inte hade varit lika lyckosam på börsen om hans far varit rörmokare i stället för börsmäklare.

Det bör tilläggas att affärssnillet Buffett donerat bort mer än hälften av sin förmögenhet och han konstaterar ödmjukt att han själv och familjen sett hur illa ställt vissa människor har det, men att ”de dåliga sakerna helt enkelt inte hände oss”.

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