Mungers varning: Här ger de flesta upp på vägen mot rikedom

Charlie Munger, Warren Buffetts mångårige parhäst, avled 2023 i en aktningsvärd ålder av 99 år.

Under dessa 99 år hann han dock med en hel del.

ANNONS

Bland annat donerade han mer än 75 procent av sina Berkshire-aktier till vad han ansåg och trodde skulle göra världen lite bättre.

Dessutom bjöd han på en rad kloka insikter.

Den magiska gränsen på 100 000 dollar

Munger var, i likhet med sin bästa kompis Warren Buffett, långsiktig i sin taktik.

Han brukade säga att det svåraste steget för den som vill nå rikedom är att spara ihop sina första 100 000 dollar, något som för enkelhetens skull kan avrundas till en miljon svenska kronor.

”Om du har en stående start på noll är det en lång kamp för de flesta människor att samla ihop 100 000 dollar”, sa Munger enligt Investopedia.

Matematiken bekräftar det. Ett exempel från Investopedia visar att det tar närmare 9,5 år att nå den gränsen om du sparar 650 dollar, drygt 6 000 kronor, i månaden med en avkastning på sju procent. Nästan ett helt decennium av disciplin – och det är här många tappar orken.

ANNONS