Dagens PS
JUST NU:

Riksbanken trycker på gasen

Dagensps.se
Privatekonomi

Mungers varning: Här ger de flesta upp på vägen mot rikedom

Charlie Munger
Charlie Munger var Warren Buffetts mångårige parhäst (Foto: Nati Harnik/AP/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 23 sep. 2025Publicerad: 23 sep. 2025

Att bygga en förmögenhet är en lång resa. Enligt den legendariske investeraren Charlie Munger finns där en avgörande tröskel som stoppar många. 

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Charlie Munger, Warren Buffetts mångårige parhäst, avled 2023 i en aktningsvärd ålder av 99 år

Under dessa 99 år hann han dock med en hel del. 

ANNONS

Bland annat donerade han mer än 75 procent av sina Berkshire-aktier till vad han ansåg och trodde skulle göra världen lite bättre.

Dessutom bjöd han på en rad kloka insikter.

Den magiska gränsen på 100 000 dollar

Munger var, i likhet med sin bästa kompis Warren Buffett, långsiktig i sin taktik.

Han brukade säga att det svåraste steget för den som vill nå rikedom är att spara ihop sina första 100 000 dollar, något som för enkelhetens skull kan avrundas till en miljon svenska kronor. 

”Om du har en stående start på noll är det en lång kamp för de flesta människor att samla ihop 100 000 dollar”, sa Munger enligt Investopedia

Matematiken bekräftar det. Ett exempel från Investopedia visar att det tar närmare 9,5 år att nå den gränsen om du sparar 650 dollar, drygt 6 000 kronor, i månaden med en avkastning på sju procent. Nästan ett helt decennium av disciplin – och det är här många tappar orken.

ANNONS
Charlie Munger
Charlie Munger avled 2023 (Foto: Nati Harnik/AP/TT)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025
Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

När pengarna börjar jobba själva

Men just där sker också vändningen, menade Munger. Efter att ha kämpat sig fram till sexsiffrigt sparande börjar ränta-på-ränta-effekten verkligen ta fart.

I samma räkneexempel växer kapitalet från 100 000 till en miljon dollar på bara 24 år – utan att sparandet ökar. Pengarna börjar växa snabbare än de insättningar du själv gör.

Finansprofilen Taylor Kovar beskriver känslan så här: ”Det första 100 000 känns som en krypande resa… men när du väl tagit dig igenom det, då kommer momentumet”. 

Nyckeln: disciplin, inte genvägar

Munger menade att de som lyckas snabbare har tre gemensamma drag:

  • De är passionerade kring att vara rationella.
  • De underskattar inte kraften i möjligheter.
  • De lever konsekvent under sina tillgångar.

Råden från dagens experter går i samma anda. Automatisera sparandet, höj nivån när lönen stiger och undvik att låna till konsumtion. 

ANNONS

Viktigast av allt: fokusera på att öka inkomster och sparnivå snarare än att jaga högre avkastning.

”Människor fastnar ofta i jakten på den perfekta strategin, men den verkliga accelerationen kommer från högre inkomst och högre sparande”, säger rådgivaren Ryan Greiser.

Därför är milstolpen avgörande

Att nå 100 000 dollar är inte bara ett ekonomiskt mål – det är en psykologisk milstolpe. Den markerar övergången från att kämpa fram varje sparad krona till att se pengarna arbeta självständigt.

Eller som rådgivaren Chloe Moore uttrycker det: ”Att spara ditt första 100 000 är viktigt för många skäl. Det visar att du har etablerat vanan att spara konsekvent och leva under dina tillgångar”. 

Det är just den vanan, i kombination med ränta-på-ränta-effekten, som gör att nästa steg på resan mot rikedom går betydligt snabbare.

Vill du ha fler odödliga tips från Munger? Då kan vi slå ett slag för den här listan

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Charlie MungerinvesteringarrikedomtipsWarren Buffett
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
Ledarskapsevent - Beteendeförändring 
Astrakan logo

Hur förändrar man beteenden? Emma Holmgren delar med sig av en forskningsbaserad modell för att skapa nya vanor.

 Läs mer och boka
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS