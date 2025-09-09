Wall Street fortsätter uppåt – men inte Apple

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Föll efter en tids uppgång

Annars bidrog chipjättar som Nvidia och Broadcom till att Nasdaq nyligen nått rekordnivåer. Broadcom tappade dock 2 procent under tisdagens handel efter flera dagar av kraftiga uppgångar.

Investerare blickar nu mot producentprisindex som publiceras på onsdagen samt torsdagens konsumentprisindex. Utfallet kan bli avgörande för Fed:s nästa räntebesked.

Något nedåt på Stockholmsbörsen

I Sverige föll OMXSPI med 0,2 procent och storbolagsindex OMXS30 med 0,3 procent.

Marknaden präglades även här av väntan på de amerikanska inflationssiffrorna, som kan sätta tonen för centralbankernas agerande under hösten, rapporterar Omni.

Telekomsektorn gick starkt. Telia (börskurs Telia) och Tele2 (börskurs Tele2) steg 1,8 respektive 1,5 procent och placerade sig i toppen av OMXS30.

Viaplay rusade

Den stora vinnaren var dock Viaplay (börskurs Viaplay) som steg med 9 procent sedan bolaget fått stöd från en profilerad fondförvaltare.

Däremot meddelades det att Barclays inlett bevakning av Saab (börskurs Saab) med rekommendationen undervikt. Det fick Saab-aktien att falla med 2,4 procent och den blev svagast på storbolagslistan.

Guldpriset åkte upp och ner

Bland övriga förlorare återfanns Nibe (börskurs Nibe), som backade 2 procent i samband med bolagets kapitalmarknadsdag.

Rörelserna var betydande även på råvarumarknaden. Guldpriset rusade till en början efter uppgifter om israeliska attacker mot mål i Qatar, men tappade snabbt tillbaka efter svag amerikansk statistik.

