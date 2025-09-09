Dagens PS
Wall Street fortsätter uppåt – men inte Apple

wall street
Det fanns mycket att fundera på för Wall Streets traders under tisdagen. (Foto: Richard Drew/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 09 sep. 2025Publicerad: 09 sep. 2025

New York-börserna fortsatte att stiga under tisdagen. Men Apples aktie sjönk efter att ha lanserat flera nya produkter.

Under tisdagen kom en obehaglig nyhet för Wall Street.

Amerikanska myndigheter justerat ned antalet nya jobb det senaste året med över 900 000, den största revideringen sedan 2002.

Det fick handeln att hacka, men börsen skakade av sig det och stängde till slut något uppåt, skriver CNBC.

Räntesänkning tros vara runt hörnet

S&P 500 avancerade 0,2 procent medan Nasdaq Composite ökade i samma takt. Dow Jones gick starkare och steg 0,4 procent, främst drivet av en uppgång i UnitedHealth.

Justeringen av jobbstatistiken underströk bilden av en avmattande konjunktur och väckte nya spekulationer om att Federal Reserve kan komma att sänka räntan mer aggressivt senare i år, skriver norska DN.

Apples aktie föll dock tillbaka något efter offentliggörandet av Iphone 17 liksom en rad andra produkter. Skälet tros vara att investerare hade förväntat sig fler prishöjningar, skriver Marketwatch.

Föll efter en tids uppgång

Annars bidrog chipjättar som Nvidia och Broadcom till att Nasdaq nyligen nått rekordnivåer. Broadcom tappade dock 2 procent under tisdagens handel efter flera dagar av kraftiga uppgångar.

Investerare blickar nu mot producentprisindex som publiceras på onsdagen samt torsdagens konsumentprisindex. Utfallet kan bli avgörande för Fed:s nästa räntebesked.

Något nedåt på Stockholmsbörsen

I Sverige föll OMXSPI med 0,2 procent och storbolagsindex OMXS30 med 0,3 procent.

Marknaden präglades även här av väntan på de amerikanska inflationssiffrorna, som kan sätta tonen för centralbankernas agerande under hösten, rapporterar Omni.

Telekomsektorn gick starkt. Telia (börskurs Telia) och Tele2 (börskurs Tele2) steg 1,8 respektive 1,5 procent och placerade sig i toppen av OMXS30.

Viaplay rusade

Den stora vinnaren var dock Viaplay (börskurs Viaplay) som steg med 9 procent sedan bolaget fått stöd från en profilerad fondförvaltare.

Däremot meddelades det att Barclays inlett bevakning av Saab (börskurs Saab) med rekommendationen undervikt. Det fick Saab-aktien att falla med 2,4 procent och den blev svagast på storbolagslistan.

Guldpriset åkte upp och ner

Bland övriga förlorare återfanns Nibe (börskurs Nibe), som backade 2 procent i samband med bolagets kapitalmarknadsdag.

Rörelserna var betydande även på råvarumarknaden. Guldpriset rusade till en början efter uppgifter om israeliska attacker mot mål i Qatar, men tappade snabbt tillbaka efter svag amerikansk statistik.

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

