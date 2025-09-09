Swedbanks strateg: Därför är det dags att köpa mer aktier igen

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Centralbanker och bolag ger stöd till aktier

En nyckelfaktor enligt Swedbank är de penningpolitiska signalerna.

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve väntas sänka räntan redan i höst, samtidigt som både ECB och Riksbanken bedöms gå i samma riktning.

”Finans- och penningpolitik är sedan tidigare stöttande, men nu ligger även sänkningar från den amerikanska centralbanken, Fed, för dörren”, säger Isakson.

Även konjunkturen visar små men positiva tecken, både i Europa och Kina. Till det kommer en ljusare ton från börsbolagen.

”Kommentarerna i samband med kvartalsrapporterna har andats lite mer optimism”, enligt Swedbanks chefsstrateg.

Banken menar att marknaderna trots det stökiga nyhetsflödet hållit uppe överraskande väl. Ekonomier och företag har visat förmåga att anpassa sig;

”Det är absolut inte samma sak som att det här passerar obemärkt; handelsflödena är i förändring och nya allianser skapas. Det får stor påverkan på de finansiella flödena och det återspeglas på flera sätt i vår allokering.”

Aktier lyfts – räntor och krediter i skuggan

Med den nya strategin tar Swedbank fasta på optimismen och höjer aktier tydligt.

”Vi förväntar oss att det är tillräckligt för att lyfta aktiemarknaden ytterligare, även om osäkerheten fortfarande omgärdar både ekonomin och de finansiella marknaderna”, säger Mattias Isakson.

Räntor däremot får en tydlig undervikt.

Swedbank föredrar de kortaste löptiderna på penningmarknaden framför obligationer. Anledningen är stigande obligationsutbud och budgetoro i både USA och Europa. Med centralbankernas räntesänkningar i sikte väntas också räntekurvan bli brantare.

På kreditmarknaden behåller banken en neutral vikt. Isakson konstaterar:

”Tillgångsklassen får stöd från en konjunktur som verkar bli bättre än befarat, sänkningar från ECB, Riksbank och Fed samt aktörers vilja att låsa in villkor innan ränteläget sjunkit alltför mycket. Efterfrågan på företagsobligationer har varit stor och ihållande, och väntas kvarstå.”

