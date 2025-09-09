Dagens PS
Swedbanks strateg: Därför är det dags att köpa mer aktier igen

Swedbanks strateg Mattias Isaksson tycker sparare kan lägga in in större del i aktier nu.
Swedbanks strateg Mattias Isaksson tycker sparare kan lägga in in större del i aktier nu. (Foto: Alexandra Bengtsson/SvD/TT)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 09 sep. 2025Publicerad: 09 sep. 2025

Efter månader av försiktighet tar Swedbank ett steg framåt på börsen. I sin nya investeringsstrategi höjer banken aktier till övervikt och sänker räntor.

”Vi räknar med att den absoluta orostoppen ligger bakom oss”, säger chefsstrateg Mattias Isakson.

Läs även: Oraklet varnar millennials – fick rätt om finanskrisen – Dagens PS

Från försiktighet till offensiv satsning

Investerare har länge balanserat mellan oro för inflation, geopolitik och svag konjunktur. Nu väljer Swedbank att ändra kurs.

I den färska strategin skriver banken: ”Efter en tid med foten på kopplingen anser vi nu att det är dags att växla upp.”

Chefsstrateg Mattias Isakson förklarar skiftet:

”Vi är väl medvetna om att stora risker kvarstår men vi räknar med att den absoluta orostoppen ligger bakom oss och det är en viktig faktor för att vi nu lyfter blicken.”

Centralbanker och bolag ger stöd till aktier

En nyckelfaktor enligt Swedbank är de penningpolitiska signalerna.

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve väntas sänka räntan redan i höst, samtidigt som både ECB och Riksbanken bedöms gå i samma riktning.

”Finans- och penningpolitik är sedan tidigare stöttande, men nu ligger även sänkningar från den amerikanska centralbanken, Fed, för dörren”, säger Isakson.

Även konjunkturen visar små men positiva tecken, både i Europa och Kina. Till det kommer en ljusare ton från börsbolagen.

Veckans börsprofil: “Vi står inför en större uppgång”

Intresset för grafer och börspsykologi föddes som 14-åring i samband med aktie-SM. Just den tävlingen blev ingen framgång men i dag försörjer han sig på börsen, är en av Sveriges mest uppmärksammade börsprofeter med över 47 000 följare på X och vd för Marketmate, “ett Pricerunner för investeringar”.

”Kommentarerna i samband med kvartalsrapporterna har andats lite mer optimism”, enligt Swedbanks chefsstrateg.

Banken menar att marknaderna trots det stökiga nyhetsflödet hållit uppe överraskande väl. Ekonomier och företag har visat förmåga att anpassa sig;

”Det är absolut inte samma sak som att det här passerar obemärkt; handelsflödena är i förändring och nya allianser skapas. Det får stor påverkan på de finansiella flödena och det återspeglas på flera sätt i vår allokering.”

Aktier lyfts – räntor och krediter i skuggan

Med den nya strategin tar Swedbank fasta på optimismen och höjer aktier tydligt.

”Vi förväntar oss att det är tillräckligt för att lyfta aktiemarknaden ytterligare, även om osäkerheten fortfarande omgärdar både ekonomin och de finansiella marknaderna”, säger Mattias Isakson.

Räntor däremot får en tydlig undervikt.

Swedbank föredrar de kortaste löptiderna på penningmarknaden framför obligationer. Anledningen är stigande obligationsutbud och budgetoro i både USA och Europa. Med centralbankernas räntesänkningar i sikte väntas också räntekurvan bli brantare.

På kreditmarknaden behåller banken en neutral vikt. Isakson konstaterar:

”Tillgångsklassen får stöd från en konjunktur som verkar bli bättre än befarat, sänkningar från ECB, Riksbank och Fed samt aktörers vilja att låsa in villkor innan ränteläget sjunkit alltför mycket. Efterfrågan på företagsobligationer har varit stor och ihållande, och väntas kvarstå.”

Läs även: Inför Fed-beskedet: Landeborn om aktierna som kan lyfta – Dagens PS

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

