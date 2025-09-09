Att investera i småbolag är inte för alla men rätt hanterat kan det ge stor avkastning. Förvaltaren Matilda Karlsson vet vad hon letar efter.
Därför jagar hon börsens småbolag
Små bolag har pressats hårt av marknadsläget de senaste åren, men historiskt har de utklassat storbolagen. Nu kan ett nytt fönster öppnas för investerare med tålamod.
“Vi tror att gapet kommer stängas igen och att småbolag kommer utklassa de stora bolagen, som vi historiskt har sett”, säger Matilda Karlsson, förvaltare på fonden Gaia Microcap.
Så hittar hon rätt bland alla småbolag
Gaia Microcap är en nordisk fond som fokuserar på bolag med börsvärde mellan 500 miljoner och 10 miljarder kronor – det som räknas som smått på börsen är med andra ord ganska stora bolag.
“Vi söker kvalitetsbolag som är marknadsledande inom sin nisch, med god tillväxt, lönsamhet och rimlig skuldsättning”, säger Karlsson.
Det första urvalet på hårda kriterier landar i cirka 150 bolag. Därefter tar den riktiga analysen vid: ledningsintervjuer, ägarstruktur, kultur och affärsmodell synas noggrant.
“Vi vill ha en ‘good to great’-filosofi. Historiken visar var bolaget har varit, men vi investerar i framtiden”, säger hon.
Ser köpläge efter tuff period
Trots att småbolag haft det tufft under höginflation och stigande räntor, ser Karlsson goda möjligheter framåt.
“Många kvalitetsbolag värderas nu lägre än tidigare. Det är en möjlighet för oss”, säger hon.
Ett exempel är bastutillverkaren Harvia, som Gaia Microcap haft i portföljen sedan start. Trots en rapport som marknaden reagerade negativt på i somras, ser Karlsson fortsatt potential.
“Tillväxten i USA bromsade in tillfälligt, men vi tror inte det är långsiktigt. Marknaden överreagerade”, säger hon.
Ett nytt favoritcase
Ett annat bolag fonden tror på är Biogaia, som utvecklar och säljer probiotika. Under vd Therese Agnew har bolaget ställt om från distributörer till direktförsäljning.
“Det pressar marginalerna på kort sikt, men bör öka lönsamheten över tid”, säger Karlsson.
Att bolagets nye styrelseordförande nyligen köpte aktier för 85 miljoner kronor ser hon också som ett starkt förtroendetecken.
Vill du läsa mer om Gaia Microcap och Matilda Karlsson? Då hittar du intervjun i “Veckans Börsprofil” på dagensps.se.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
