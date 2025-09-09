Därför jagar hon börsens småbolag

Små bolag har pressats hårt av marknadsläget de senaste åren, men historiskt har de utklassat storbolagen. Nu kan ett nytt fönster öppnas för investerare med tålamod.

“Vi tror att gapet kommer stängas igen och att småbolag kommer utklassa de stora bolagen, som vi historiskt har sett”, säger Matilda Karlsson, förvaltare på fonden Gaia Microcap.

Så hittar hon rätt bland alla småbolag

Gaia Microcap är en nordisk fond som fokuserar på bolag med börsvärde mellan 500 miljoner och 10 miljarder kronor – det som räknas som smått på börsen är med andra ord ganska stora bolag.

“Vi söker kvalitetsbolag som är marknadsledande inom sin nisch, med god tillväxt, lönsamhet och rimlig skuldsättning”, säger Karlsson.

Det första urvalet på hårda kriterier landar i cirka 150 bolag. Därefter tar den riktiga analysen vid: ledningsintervjuer, ägarstruktur, kultur och affärsmodell synas noggrant.

“Vi vill ha en ‘good to great’-filosofi. Historiken visar var bolaget har varit, men vi investerar i framtiden”, säger hon.