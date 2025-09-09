Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Bäddat för torsdagsdrama: Siffran kan skaka om räntan och börsen

På torsdag kommer den viktiga inflationssiffran som avgör om FED-chefen Jerome Powell vågar gå vidare med en räntesänkning eller inte.
På torsdag kommer den viktiga inflationssiffran som avgör om FED-chefen Jerome Powell vågar gå vidare med en räntesänkning eller inte. (Foto: Manuel Balce Ceneta/AP/TT)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 09 sep. 2025Publicerad: 09 sep. 2025

Alla blickar riktas mot torsdagens inflationssiffror i USA, bara dagar före Federal Reserves septembermöte där ödet för räntan avgörs.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Efter en svag jobbrapport prisar marknaden redan in en räntesänkning – men frågan är hur stor den blir.

Läs mer: Chefsekonom målar upp kusligt scenario för USA – Dagens PS

Svaga jobbsiffror ökade pressen på Fed

Den senaste sysselsättningsrapporten i USA visade en betydligt svalare arbetsmarknad än väntat.

Antalet nya jobb ökade mindre än prognoserna, och arbetslösheten tickade upp. Det fick investerare att snabbt växla om sina förväntningar.

”Efter en svag jobbrapport för augusti står inflationen alltmer i centrum för investerare”, rapporterade Yahoo Finance.

Banken Standard Chartered går så långt som att förutspå att Federal Reserve kan sänka räntan med hela 0,50 procentenheter redan vid mötet den 16–17 september.

Det skulle vara dubbelt så mycket som marknaden tidigare trott.

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Inflationen blir avgörande

ANNONS

Även om jobbsiffrorna ökat sannolikheten för sänkningar av räntan är det inflationsrapporten på torsdag som blir avgörande.

CPI-siffrorna väntas visa om prisökningarna fortsätter att dämpas eller om de återigen får fart.

”Behovet av en räntesänkning måste baseras på färska data, särskilt om inflationen”, sa John Williams, chef för New York Fed, nyligen i en intervju med CNBC som återges av Reuters.

Investerare tror på våg av räntesänkningar i USA

Nu sätter investerarna sitt hopp till att USA:s centralbank kommer in med en serie snabba räntesänkningar.

Williams betonade också att varje Fed-möte är ”live”, det vill säga att centralbanken alltid kan justera politiken för räntan beroende på den senaste statistiken.

Det innebär att även om förväntningarna just nu lutar åt en sänkning, är dörren fortfarande öppen för att tempot i räntesänkningarna kan bli långsammare.

Marknaden räknar med sänkning av räntan

På finansmarknaderna är tron på en sänkning av räntan närmast total.

Terminspriserna på Fed funds-räntan indikerar en sannolikhet på nära 100 procent för att räntan sänks i september.

ANNONS

Frågan är alltså inte om, utan hur mycket. Enligt Investopedia kan jobbrapporten ha ”förseglat” en räntesänkning, men lämnat utrymme för debatt om storleken.

Standard Chartered menar att den svaga arbetsmarknaden talar för en större sänkning, medan andra analytiker ser risker med att agera för snabbt om inflationen visar sig vara seglivad.

Det gör veckans inflationsdata till det mest avgörande underlaget för Federal Reserve på länge.

Läs även: Varningen: Marknaden har inte insett USA:s problem – Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
EkonomiFedinflationRäntorUSA
David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS