Bäddat för torsdagsdrama: Siffran kan skaka om räntan och börsen

Efter en svag jobbrapport prisar marknaden redan in en räntesänkning – men frågan är hur stor den blir.

Läs mer: Chefsekonom målar upp kusligt scenario för USA – Dagens PS

Svaga jobbsiffror ökade pressen på Fed

Den senaste sysselsättningsrapporten i USA visade en betydligt svalare arbetsmarknad än väntat.

Antalet nya jobb ökade mindre än prognoserna, och arbetslösheten tickade upp. Det fick investerare att snabbt växla om sina förväntningar.

”Efter en svag jobbrapport för augusti står inflationen alltmer i centrum för investerare”, rapporterade Yahoo Finance.

Banken Standard Chartered går så långt som att förutspå att Federal Reserve kan sänka räntan med hela 0,50 procentenheter redan vid mötet den 16–17 september.

Det skulle vara dubbelt så mycket som marknaden tidigare trott.