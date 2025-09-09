Dagens PS
Dagensps.se
Teknik

Nya produkter från Apple: Allt du behöver veta

Tim Cook presenterade en del nyheter för Apple. (Foto: Apple)
Tim Cook presenterade en del nyheter för Apple. (Foto: Apple)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 10 sep. 2025Publicerad: 10 sep. 2025

De hemliga planerna har avslöjats bakom Apples senaste produktlansering, som innebär en helt ny strategi för företaget.

Apple har just lanserat flera stora nyheter. Företagets vd Tim Cook kallade det en “awe-dropping” händelse och visade upp en rad nya produkter som signalerar en strategisk vändning för företaget.

En strategisk förändring på marknaden

Apple har nyligen genomfört en betydande lansering som belyser företagets strategiska riktning för år 2025.

Huvudfokus ligger på premiumsegmentet och att ytterligare differentiera sig genom tekniska innovationer. Lanseringen inkluderade den nya iPhone 17-familjen, Apple Watch-serien samt nya AirPods Pro 3.

Apple Airpods (Foto: Apple)
Apple Airpods (Foto: Apple)

Apple behåller sin position som den näst största smartphonetillverkaren globalt, med en marknadsandel på tjugo procent, och iPhone-produkter står för över hälften av företagets totala intäkter.

Det mest anmärkningsvärda strategiska draget var beslutet att ersätta den tidigare “Plus”-modellen med en helt ny, designfokuserad enhet kallad iPhone Air.

Denna ultratunna och lätta telefon, som är inspirerad av den framgångsrika MacBook Air, är ett medvetet försök att utmana marknaden med en ny formfaktor, istället för att följa konkurrenter som satsar på vikbara enheter.

Den nya iPhone-familjen: Design och funktion i fokus

Kärnan i de nya Pro-modellerna är det kraftfulla A19 Pro-chippet, vilket erbjuder betydande prestandaökningar. Standardmodellen, iPhone 17, drivs också av ett A19-chip.

En stor nyhet är att alla modeller i iPhone 17-familjen nu har ProMotion-skärmar med en uppdateringsfrekvens på upp till 120 hertz. Detta är en uppgradering som höjer standarden för hela produktlinjen.

iPhone 17 pro (Foto: Apple)
iPhone 17 pro (Foto: Apple)

Pro-modellerna har fått ett omfattande uppdaterat kamerasystem med åtta gånger optisk zoom och en fyrtioåtta megapixel telefotosensor.

Samtliga modeller i iPhone 17-serien har en uppgraderad frontkamera med Center Stage-teknik.

Dessutom har batterikapaciteten förbättrats avsevärt i iPhone 17 och iPhone 17 Pro. En ny orange färg har introducerats för Pro-modellerna.

iPhone Air: Tunnare än någonsin

Den mest omtalade nyheten är iPhone Air, som med en tjocklek på endast 5,6 millimeter är den tunnaste iPhone som någonsin har lanserats.

iPhone 17 air (Foto: Apple)
iPhone 17 Air (Foto: Apple)
Även om den delar samma A19 Pro-chip som Pro-modellerna, medför den tunna designen vissa kompromisser, inklusive en mindre batterikapacitet och endast en fyrtioåtta megapixelkamera på baksidan.

Vissa experter menar att Apple medvetet begränsar produktionen för att testa reaktionerna från konsumenterna på den nya formfaktorn utan att riskera en stor kommersiell motgång.

Apple Watch: Hälsa i fokus

Apple har aggressiva planer för Apple Watch-serien, som positioneras som ett oumbärligt verktyg för förebyggande hälsa.

Apple watch (Foto: Apple)
Apple watch (Foto: Apple)

Den nya Apple Watch Series 11 kan upptäcka tecken på kroniskt högt blodtryck och ge en “sömnpoäng”. Apple Watch SE 3 har lagt till spårning av sömnapné.

Den uppdaterade Apple Watch Ultra 3 har en större, ljusare skärm, satellitkommunikationsfunktioner och en batteritid på upp till sjuttiotvå timmar i lågenergiläge.

Apple watch (Foto: Apple)
Apple watch (Foto: Apple)

Den nya programvaran watchOS 11 introducerar funktioner som “Training load” för att ge insikter om träningsintensitet och anpassningsbara aktivitetsringar. Genom att integrera medicinska funktioner skapar Apple ett ekosystem som gör det svårt för användare att byta till en konkurrent.

Konkurrensen skiftar fokus

Konkurrensen med andra tillverkare, som Google Pixel 10 och Samsung Galaxy Watch Ultra, visar att slagfältet har flyttat från enskilda tekniska specifikationer till en kamp om ekosystem. Medan konkurrenter kan ha enskilda fördelar, som bättre stillbildskameror eller längre batteritid, ligger Apples styrka i att skapa en sömlöst integrerad upplevelse.

Funktionen att “låsa upp Mac med klocka” är ett exempel på hur Apple befäster sitt ekosystem.

Apples strategi är att behålla användare genom att skapa en mycket integrerad och nödvändig plattform. Den djärva satsningen på iPhone Air, trots dess kompromisser, är en del av denna strategi – det är ett uttalande om designledarskap som ingen konkurrent har ett direkt svar på.

Priser

Nya iPhones

  • iPhone 17: Pris från 10 995 kr
  • iPhone Air: Pris från 13 995 kr
  • iPhone 17 Pro: Pris från 14 995 kr

Alla nya iPhones går att förbeställa från och med fredagen den 12 september och släpps den 19 september.

Nya Apple Watches

  • Apple Watch SE 3: Pris från 2 995 kr
  • Apple Watch Series 11: Pris från 4 995 kr
  • Apple Watch Ultra 3: Pris från 9 995 kr

Nya hörlurar

  • AirPods Pro 3: 2 995 kr

Det är bra att komma ihåg att priserna ovan är startpriser, vilket innebär att priset kan öka beroende på vilken lagringskapacitet, färg och andra specifikationer du väljer.

Google slipper tvångsförsäljning – miljardavtalet med Apple säkrat

En domare i USA stoppade kravet på att Google skulle sälja Chrome. Därmed kan miljardbetalningarna till Apple fortsätta. En av de mest uppmärksammade

AirPodsAppleApple WatchIphone
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

