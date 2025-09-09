Nya produkter från Apple: Allt du behöver veta

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Den nya iPhone-familjen: Design och funktion i fokus

ANNONS

Kärnan i de nya Pro-modellerna är det kraftfulla A19 Pro-chippet, vilket erbjuder betydande prestandaökningar. Standardmodellen, iPhone 17, drivs också av ett A19-chip.

En stor nyhet är att alla modeller i iPhone 17-familjen nu har ProMotion-skärmar med en uppdateringsfrekvens på upp till 120 hertz. Detta är en uppgradering som höjer standarden för hela produktlinjen.

iPhone 17 pro (Foto: Apple)

Pro-modellerna har fått ett omfattande uppdaterat kamerasystem med åtta gånger optisk zoom och en fyrtioåtta megapixel telefotosensor.

Samtliga modeller i iPhone 17-serien har en uppgraderad frontkamera med Center Stage-teknik.

Dessutom har batterikapaciteten förbättrats avsevärt i iPhone 17 och iPhone 17 Pro. En ny orange färg har introducerats för Pro-modellerna.

iPhone Air: Tunnare än någonsin

Den mest omtalade nyheten är iPhone Air, som med en tjocklek på endast 5,6 millimeter är den tunnaste iPhone som någonsin har lanserats.

iPhone 17 Air (Foto: Apple)

ANNONS

Även om den delar samma A19 Pro-chip som Pro-modellerna, medför den tunna designen vissa kompromisser, inklusive en mindre batterikapacitet och endast en fyrtioåtta megapixelkamera på baksidan.

Vissa experter menar att Apple medvetet begränsar produktionen för att testa reaktionerna från konsumenterna på den nya formfaktorn utan att riskera en stor kommersiell motgång.

Apple Watch: Hälsa i fokus

Apple har aggressiva planer för Apple Watch-serien, som positioneras som ett oumbärligt verktyg för förebyggande hälsa.

Apple watch (Foto: Apple)

Den nya Apple Watch Series 11 kan upptäcka tecken på kroniskt högt blodtryck och ge en “sömnpoäng”. Apple Watch SE 3 har lagt till spårning av sömnapné.

Den uppdaterade Apple Watch Ultra 3 har en större, ljusare skärm, satellitkommunikationsfunktioner och en batteritid på upp till sjuttiotvå timmar i lågenergiläge.

Apple watch (Foto: Apple)

Den nya programvaran watchOS 11 introducerar funktioner som “Training load” för att ge insikter om träningsintensitet och anpassningsbara aktivitetsringar. Genom att integrera medicinska funktioner skapar Apple ett ekosystem som gör det svårt för användare att byta till en konkurrent.

ANNONS

Konkurrensen skiftar fokus

Konkurrensen med andra tillverkare, som Google Pixel 10 och Samsung Galaxy Watch Ultra, visar att slagfältet har flyttat från enskilda tekniska specifikationer till en kamp om ekosystem. Medan konkurrenter kan ha enskilda fördelar, som bättre stillbildskameror eller längre batteritid, ligger Apples styrka i att skapa en sömlöst integrerad upplevelse.

Funktionen att “låsa upp Mac med klocka” är ett exempel på hur Apple befäster sitt ekosystem.

Apples strategi är att behålla användare genom att skapa en mycket integrerad och nödvändig plattform. Den djärva satsningen på iPhone Air, trots dess kompromisser, är en del av denna strategi – det är ett uttalande om designledarskap som ingen konkurrent har ett direkt svar på.

Priser

Nya iPhones

iPhone 17 : Pris från 10 995 kr

: Pris från 10 995 kr iPhone Air : Pris från 13 995 kr

: Pris från 13 995 kr iPhone 17 Pro: Pris från 14 995 kr

Alla nya iPhones går att förbeställa från och med fredagen den 12 september och släpps den 19 september.

Nya Apple Watches

ANNONS

Apple Watch SE 3 : Pris från 2 995 kr

: Pris från 2 995 kr Apple Watch Series 11 : Pris från 4 995 kr

: Pris från 4 995 kr Apple Watch Ultra 3: Pris från 9 995 kr

Nya hörlurar

AirPods Pro 3: 2 995 kr

Det är bra att komma ihåg att priserna ovan är startpriser, vilket innebär att priset kan öka beroende på vilken lagringskapacitet, färg och andra specifikationer du väljer.

Missa inte:

Andra AP-fonden sämst i klassen – får kritik. E55

Analytiker: Tesla skulle falla fritt utan Elon Musk. Realtid

Sjukvårdsministern lämnar regeringen. News 55

ANNONS