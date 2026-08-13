Nära 60 000 småsparare har anledning att jubla på torsdagsmorgonen. Rapporten från den populära aktien var klart bättre än vad experterna trott på punkt efter punkt.
Pang-rapport från småspararfavoriten
”Tydliga framsteg och fortsatt förbättring”, kommenterar vd:n Phil Roger det goda kvartalet i rapporten.
Läs även: Experten optimistisk till börsen: ”Värderingarna har kommit ned” – Dagens PS
En rapport med mersmak
Det svenska spelbolaget Embracer (börskurs Embracer) har kommit med en rapport som nog knappast gör sina aktieägare besvikna.
Nettoomsättningen uppgick till 3 943 miljoner kronor, mot förväntan om 3 175 miljoner kronor.
Den organiska tillväxten i kvartalet blev 33 procent. Analytikerna i snitt väntat sig 4,4 procent.
Slutligen landade det justerade rörelseresultatet på 151 miljoner kronor jämfört med 21,2 miljoner i experternas excel-blad.
Stor favorit bland småsparare
Embracer har enligt sajten Alla aktier nära 60 000 småsparare i ägarlistan om man räknar samman statistiken på de största nätmäklarna.
Avanza cirka 49 433 ägare och Nordnet cirka 8 349 ägare.
Ännu fler ägare hade dock bolaget för ett par år sedan då hajpen kring spelsektorn var som störst.
En serie avknoppningar
Sedan dess har det värmländska spelbolaget, grundat av Lars Wingefors som numera är ordförande, knoppat av både Asmodee och Coffestain som nu är självständiga aktier.
Inom kort ska ytterligare ett bolag knoppas av – Fellowship Entertainment.
”Även om avknoppningsprocessen är ett viktigt steg i att forma framtiden för båda bolagen ligger vårt dagliga fokus fast på genomförande. Kaizen, filosofin om kontinuerlig förbättring, är central för hur jag ser på nästa fas av vår resa”, avslutar Embracers vd sitt vd-ord i rapporten.
Läs även: Bråse ser köpläge i aktien efter rapportraset: ”Kollektivt solsting” – Dagens PS