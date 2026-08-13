Pang-rapport från småspararfavoriten

En rapport med mersmak

Det svenska spelbolaget Embracer (börskurs Embracer) har kommit med en rapport som nog knappast gör sina aktieägare besvikna.

Nettoomsättningen uppgick till 3 943 miljoner kronor, mot förväntan om 3 175 miljoner kronor.

Den organiska tillväxten i kvartalet blev 33 procent. Analytikerna i snitt väntat sig 4,4 procent.

Slutligen landade det justerade rörelseresultatet på 151 miljoner kronor jämfört med 21,2 miljoner i experternas excel-blad.