Elon Musk närmar sig dollarbiljonärsstatus, men rekordlönen splittrar marknaden och får både beröm och kritik.
"Vi står bakom dig" – men inte alla jublar över Musks lön
Elon Musk får sitt rekordpaket på 1 biljon dollar. Tre fjärdedelar av Teslas aktieägare röstade ja till den nya ersättningen, vilket gör det till det största vd-avtalet i historien.
Aktien steg efter beskedet, men synen på beslutet går isär bland investerare och analytiker.
Missa inte: Oljefonden nobbar Musks megaersättning. Dagens PS
Musk får sin superlön
Tesla-vd:n var redan världens rikaste person, men med det nya avtalet kan han bli världens första dollarbiljonär. Ersättningen är värd omkring 9 000 miljarder kronor och betalas ut i aktier under de kommande tio åren.
“Jag uppskattar det mycket”, uppgav han till aktieägarna och styrelsen efteråt.
Ersättningen består av 423 miljoner Tesla-aktier och betalas ut först om bolaget når ett börsvärde på 8,5 biljoner dollar, en nästan åttadubbling från dagens nivå.
Enligt Business Insider kräver planen att Tesla växer långt utanför elbilssegmentet och lyckas med sina mål inom robotik, AI och robotaxi för att Musk ska få hela ersättningen.
Det lär dock bli svårt för aktien att nå hela vägen dit eftersom det innebär en ökning på över 450 procent från dagens kurs.
Musk har sagt att han inte planerar att använda pengarna privat utan ser paketet som ett sätt att stärka sitt ägande i Tesla.
Tesla-investerarna står bakom
Bland många Tesla-ägare ses beslutet som en nödvändighet för att säkra Musks fortsatta engagemang i bolaget, enligt Business Insider. Flera investerare beskriver beslutet som en “seger” och menar att det stärker förtroendet för Teslas framtid.
“Investerarna skickade ett budskap till Elon: vi står bakom dig. Det betyder att när Tesla får ett tufft kvartal kommer aktien sannolikt inte att straffas lika hårt som annars”, säger veterananalytikern Gene Munster på Deepwater Asset Management.
Wedbush-analytikern Dan Ives beskriver Musk som en “wartime CEO” och menar att beslutet bekräftar hans roll i att leda Tesla genom den kommande AI-eran.
Teslas styrelseordförande Robyn Denholm har tidigare varnat för att företaget kan förlora Musk om planen inte godkänns. Hon beskrev honom som avgörande för Teslas framtid, talang och vision.
Oro för maktkoncentration
Andra investerare och analytiker uttrycker oro för att beslutet stärker Musks redan dominerande roll.
“Det här är betalning för oinskränkt makt, inte betalning för prestation”, säger New Yorks delstatsrevisor Thomas DiNapoli till Business Insider.
SOC Investment Group menar att Musks oproportionerliga inflytande över Tesla är uppenbart och att verklig innovation kräver stark styrning och tydligt ansvar, inte att mer pengar koncentreras till en person.
Flera analytiker varnar också för att de starka incitamenten kan skapa press att lansera ny teknik för snabbt, särskilt självkörande bilar, innan säkerheten är tillräckligt bevisad.
Historiskt besked
Efter omröstningen steg Teslas aktie med två procent i efterhandeln, samtidigt som Nasdaq föll med nästan två procent.
Om Tesla når alla mål kan Musks superlön motsvara 275 miljoner dollar om dagen under de kommande tio åren, den mest omfattande vd-ersättningen genom tiderna, enligt Dagens PS.
Läs även: Elon Musks rekordlön på 1 000 miljarder dollar: Hotar lämna Tesla. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar privatekonomi, världen och finans – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på ekonomi och omvärld.
