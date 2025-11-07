"Vi står bakom dig" – men inte alla jublar över Musks lön

Elon Musk får sitt rekordpaket på 1 biljon dollar. Tre fjärdedelar av Teslas aktieägare röstade ja till den nya ersättningen, vilket gör det till det största vd-avtalet i historien.

Aktien steg efter beskedet, men synen på beslutet går isär bland investerare och analytiker.

Musk får sin superlön

Tesla-vd:n var redan världens rikaste person, men med det nya avtalet kan han bli världens första dollarbiljonär. Ersättningen är värd omkring 9 000 miljarder kronor och betalas ut i aktier under de kommande tio åren.

“Jag uppskattar det mycket”, uppgav han till aktieägarna och styrelsen efteråt.

Ersättningen består av 423 miljoner Tesla-aktier och betalas ut först om bolaget når ett börsvärde på 8,5 biljoner dollar, en nästan åttadubbling från dagens nivå.

Enligt Business Insider kräver planen att Tesla växer långt utanför elbilssegmentet och lyckas med sina mål inom robotik, AI och robotaxi för att Musk ska få hela ersättningen.

Det lär dock bli svårt för aktien att nå hela vägen dit eftersom det innebär en ökning på över 450 procent från dagens kurs.

Musk har sagt att han inte planerar att använda pengarna privat utan ser paketet som ett sätt att stärka sitt ägande i Tesla.