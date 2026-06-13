Först ut av AI-bjässarna på börsen var SpaceX och härnäst är det Antrophics och OpenAI:s tur. Följden blir att andra techbolag töms på kapital, varnar experter.
Varning för kapital-dränering med mega-IPO:erna
SpaceX, som leds av serieentreprenören Elon av Musk, har nu tagit klivet till börsen. Händelsen är historisk med rekordmängden pengar som börsnoteringen genererat och skickat upp rymdbolagets värdering till långt ovan stjärnor och planeter.
Men någon spikrak raketresa framåt väntas det inte bli för Musks rymd- och satellitbolag. Snarare antas vägen kantas av volatilitet och en hård kamp om kapital när fler AI-bjässar förbereder sig för att börsintroduceras.
Räknar med fortsatt kapitaldränering
”När investerare frigör kapital för att investera i Space X kommer de att hämta det från andra techaktier, särskilt aktier som är mer långsiktiga bet på AI. Den dräneringen kommer att fortsätta inför Open AI:s och Anthropics börsnoteringar”, säger Gil Luria, techanalytiker på DA Davidson, till CNBC.
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Frågan som dryftas är var alla pengar ska tas ifrån till dessa så kallade hyperscalers börsentrér. Under fredagen rusade SpaceX på börsen. Aktien stack i väg upp med hela 19,2 procent, men under börsveckan som helhet har Magnificent Seven-bolagen backat med 2,4 procent sett till den börshandlade fonden Roundhill Magnificent Seven ETF, skriver Handelsbankens ekonomikanal EFN och konstaterar att Googles moderbolag förra Alphabet vände sig till börsens investerare för att ta in ytterligare 60 miljarder dollar till sin AI-satsning.
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Hajp av förhoppningar och drömmar
Bättre har det gått för halvledarbolag vars Philadelphia Semiconductor Index uppges ha stigit med 11 procent under den aktuella perioden.
Just nu handlas SpaceX, anser Gil Luria, på ”förhoppningar och drömmar”.
Samtidigt flyttas kapital från andra platser för att finansiera detta, vilket proffset beskriver som ”ett nollsummespel”.
Han tror dessutom att den volatila resa framöver som han räknar med för SpaceX blir ännu värre för Anthropic och OpenAI och menar att Elon Musk ändå har 15 års börserfarenhet som vd för Tesla, som genererat rejält med vinster till sina investerare.
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Fler uttrycker skepsis mot AI-explosionen
När det gäller de enorma kapitalflödena till AI-jättarna är han inte ensam om att hysa farhågor. Även Peter Boockvar, investeringschef på One Point BFG Wealth Partner, anser att största utmaningen är likviditeten som ska bekosta kalaset.
”Ett mycket större utbud av aktier och en reducering av återköp kan bli vad som sätter ett tak för den här marknaden tills allt bearbetats”, säger han.
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