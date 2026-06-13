Varning för kapital-dränering med mega-IPO:erna

Men någon spikrak raketresa framåt väntas det inte bli för Musks rymd- och satellitbolag. Snarare antas vägen kantas av volatilitet och en hård kamp om kapital när fler AI-bjässar förbereder sig för att börsintroduceras.

Räknar med fortsatt kapitaldränering

”När investerare frigör kapital för att investera i Space X kommer de att hämta det från andra techaktier, särskilt aktier som är mer långsiktiga bet på AI. Den dräneringen kommer att fortsätta inför Open AI:s och Anthropics börsnoteringar”, säger Gil Luria, techanalytiker på DA Davidson, till CNBC.

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Frågan som dryftas är var alla pengar ska tas ifrån till dessa så kallade hyperscalers börsentrér. Under fredagen rusade SpaceX på börsen. Aktien stack i väg upp med hela 19,2 procent, men under börsveckan som helhet har Magnificent Seven-bolagen backat med 2,4 procent sett till den börshandlade fonden Roundhill Magnificent Seven ETF, skriver Handelsbankens ekonomikanal EFN och konstaterar att Googles moderbolag förra Alphabet vände sig till börsens investerare för att ta in ytterligare 60 miljarder dollar till sin AI-satsning.

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