Sedlar med da Vinci eller stork? Europa röstar

Förslagen bygger på två teman: europeisk kultur och natur. Även svenskar kan delta i omröstningen.

Kulturtemat hyllar historiska personer som Maria Callas, Beethoven, Marie Curie, Cervantes, Leonardo da Vinci och Bertha von Suttner. Det andra temat visar europeiska fåglar och floder, med kopplingar till EU:s institutioner.

Över 1 200 bidrag har granskats innan finalisterna valdes ut. Efter omröstningen går ECB vidare med det tekniska arbetet. De nya sedlarna väntas börja användas från slutet av 2026 och ska spegla Europas kulturarv och biologiska mångfald.