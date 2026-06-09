Bara en vecka efter konkurrenten Anthropics ansökan om en börsintroduktion gör OpenAI samma sak, rapporterar internationell affärspress.
OpenAI ansöker om börsnotering: "Komplicerad uppsättning"
ChatGPT-tillverkaren vill inte hamna på efterkälke när rivalerna inom AI nu vänder sig till offentliga marknader för att finansiera sina tillväxtplaner.
OpenAI är i likhet med Anthropic och Elon Musks SpaceX en mega-IPO och överträffade till och med SpaceX i en kapitalrunda där 122 miljarder dollar togs in och värderade företaget till 852 miljarder dollar, berättar Bloomberg och konstaterar att företagen inom artificiell intelligens ”tävlar om att skaffa tiotals miljarder dollar för att köpa chips och datacenter och bygga mer avancerade AI-system”.
Missa inte: Anthropic apokalyps-varnar – kräver omedelbar AI-paus DagensPS
Så ser OpenAI:s planer ut
OpenAI avslöjade i februari att planen är att spendera 600 miljarder dollar på AI-infrastruktur.
Företaget har nu vänt sig till SEC, den amerikanska finansinspektionen, med sina dokument för en börsentré och samarbetar med Goldman Sachs och Morgan Stanley inför en potentiell notering i höst, enligt personer med insyn i saken.
”Vi har inte bestämt tidpunkten ännu; det kan dröja ett tag eftersom det finns saker vi vill göra som sannolikt är enklare som ett privat företag”, har OpenAI meddelat i ett uttalande.
”Men det är en komplicerad uppsättning avvägningar och detta ger oss möjlighet att börsnotera tidigare om det visar sig vara bäst”, tillägger bolaget.
En källa uppger för Bloomberg att OpenAI tänker genomföra en anbudsförsäljning av sina aktier för att ge likviditet till anställda under de närmaste veckorna.
Läs också: OpenAI gör om ChatGPT helt – vill ta mer betalt DagensPS
Många hinder på vägen
”OpenAI slog igenom snabbt efter lanseringen av sin chatbot ChatGPT 2022 och har sedan dess vuxit till ett av de mest värdefulla privata företagen i världen. ChatGPT har nu fler än 900 miljoner aktiva användare varje vecka”, konstaterar CNBC.
AI-jättens väg framåt är dock kantad av en rad utmaningar, framgår det. Däribland den hårdnande konkurrensen, exempelvis från Anthropic och Google.
Enligt uppgiftslämnare, som Bloomberg och även Fortune hänvisar till, har ChatGPT-tillverkaren missat uppsatta interna mål för intäkter och användare. Dessutom har flera nyckelpersoner lämnat företaget.
Värsta konkurrenten Anthropic, som tillhandahåller chatboten Claude, värderades till 965 miljarder dollar efter sin senaste finansieringsrunda. Högre än OpenAI.
Anthropic ligger också steget före OpenAI med sin konfidentiella ansökan om börsintroduktion.
Läs även: S&P stänger dörren – SpaceX släpps inte in i finrummet Realtid
SpaceX slår alla rekord
När det gäller SpaceX har OpenAI nyligen vunnit en utdragen rättslig tvist där Elon Musk hade stämt bolaget, men förlorade.
Musk kan emellertid trösta sig med att värderingen av hans raket-, satellit- rymd- och AI-företag värderas till långt mycket mer än Sam Altmans OpenAI vid börsintroduktionen av SpaceX på torsdag: hisnande cirka 1,8 biljoner dollar.
Det gör SpaceX till ett av värdens högst värderade börsbolag, vilket per automatik gör börsnoteringen historisk.
Läs mer: Anthropic jämförs med minfält: Investera inte i oss! DagensPS
Läs även: Sam Altman hade kramkalas – spöade Musk i rätten DagensPS