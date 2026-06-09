OpenAI ansöker om börsnotering: "Komplicerad uppsättning"

OpenAI är i likhet med Anthropic och Elon Musks SpaceX en mega-IPO och överträffade till och med SpaceX i en kapitalrunda där 122 miljarder dollar togs in och värderade företaget till 852 miljarder dollar, berättar Bloomberg och konstaterar att företagen inom artificiell intelligens ”tävlar om att skaffa tiotals miljarder dollar för att köpa chips och datacenter och bygga mer avancerade AI-system”.

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Så ser OpenAI:s planer ut

OpenAI avslöjade i februari att planen är att spendera 600 miljarder dollar på AI-infrastruktur.

Företaget har nu vänt sig till SEC, den amerikanska finansinspektionen, med sina dokument för en börsentré och samarbetar med Goldman Sachs och Morgan Stanley inför en potentiell notering i höst, enligt personer med insyn i saken.

”Vi har inte bestämt tidpunkten ännu; det kan dröja ett tag eftersom det finns saker vi vill göra som sannolikt är enklare som ett privat företag”, har OpenAI meddelat i ett uttalande.

”Men det är en komplicerad uppsättning avvägningar och detta ger oss möjlighet att börsnotera tidigare om det visar sig vara bäst”, tillägger bolaget.

En källa uppger för Bloomberg att OpenAI tänker genomföra en anbudsförsäljning av sina aktier för att ge likviditet till anställda under de närmaste veckorna.

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